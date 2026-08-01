Форекс и крипто прогноз на 03 – 07 августа 2026 года

На прошедшей неделя ФРС, Банк Англии и Банк Японии сохранили ставки без изменений, но недостаточно жесткий тон ФРС ослабил поддержку доллара, индекс DXY упал ниже 100.00. EUR/USD вышла вверх из прежнего диапазона и завершила неделю около 1.1530. Биткойн вернулся в зону 63,000, Brent восстановилась к 88.30, золото осталось около 4,000.

💶 EUR/USD

Предыдущий нейтрально-медвежий сценарий работал только в начале недели. Во вторник, 28 июля, пара снижалась до 1.1353, но затем развернулась и завершила неделю около 1.1530. Сопротивление 1.1480 было пробито, а рынок показал, что доллару не хватает силы для продолжения роста. Дополнительную поддержку евро дал рост инфляции в Еврозоне, что снижает вероятность быстрого смягчения политики ЕЦБ. Ближайшая поддержка находится в зоне 1.1480-1.1500, далее – 1.1390-1.1400 и 1.1350-1.1360. Сопротивление расположено на 1.1560-1.1580, затем – 1.1620 и 1.1685-1.1700. Пока EUR/USD выше 1.1480, преимущество постепенно переходит к покупателям, но сильные данные из США могут вернуть пару в прежний диапазон.

🟠 Биткойн (BTC/USD)

Пара BTC/USD в начале недели поднялась к 67,570, но закрепиться выше зоны 67,000-67,265 снова не смогла, и в субботу, 01 августа, торговалась в зоне 63,000. Ближайшая поддержка находится на 62,360-63,000, далее – 61,255-61,575, 60,300-60,680 и 57,700-59,000. Сопротивление расположено на 64,000-65,570, затем – 67,000-67,570 и 70,000. Пока BTC/USD ниже 67,000, рынок остается в боковом диапазоне с медвежьим уклоном.

🛢 Нефть Brent

Brent во вторник падала до 80.64, но затем восстановилась и завершила неделю около 88.30. Это движение показало, что после июльского рывка рынок готов к резким коррекциям, однако геополитическая премия полностью не исчезла. Главным фактором по-прежнему остаются риски вокруг Ирана, Ормузского залива и поставок. Поддержка находится на 86.00-88.00, далее – 82.60-84.00 и 80.60-81.00. Сопротивление расположено на 89.60-90.00, затем – 94.85-96.15 и 98.60-100.00. Пока Brent выше 88.00, бычий импульс сохраняет силу, хотя и выглядит ослабленным. Уход ниже 84.00 повысит риск более глубокой коррекции.

🥇 Золото (XAU/USD)

Золото всю неделю двигалось вдоль 4,000 в боковом диапазоне 3,995-4,120 и завершило период около 4,045. С одной стороны, геополитический риск и ослабление доллара поддерживали золото. С другой – нисходящее сопротивление продолжило ограничивать потенциал движения вверх. Ближайшая поддержка находится на 3,995-4,020, далее – 3,940-3,960 и 3,880. Сопротивление расположено на 4,100-4,120, затем – 4,165 и 4,200-4,250. Пока XAU/USD остается ниже 4,200, сценарий выглядит нейтральным, и для выхода из бокового движения рынку нужен более сильный драйвер.

📈 Ключевые события и вероятные тренды недели

В центре внимания будут данные по деловой активности и рынку труда США: 3 августа – Manufacturing PMI от ISM, индекс деловой активности в промышленности; 5 августа – ADP Nonfarm Employment Change, изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе за июль, и Services PMI от ISM, индекс деловой активности в сфере услуг; 7 августа – основной отчет по рынку труда США, включая Nonfarm Payrolls и уровень безработицы.

Вероятные тренды недели: EUR/USD – умеренно бычий выше 1.1480. BTC/USD – боковой с медвежьим уклоном ниже 67,000. Brent – умеренно-бычий выше 88.00 с риском коррекции вниз. XAU/USD – нейтральный.

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