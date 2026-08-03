Недельный обзор: XAUUSD, #SP500, #BRENT | 07 августа 2026

XAUUSD: BUY 4060.00, SL 4020.00, TP 4160.00





Золото начинает неделю с умеренной поддержкой: ослабление доллара и резкое снижение нефти уменьшают опасения по поводу нового ускорения инфляции. Однако решение ФРС сохранить ставку и голоса части руководителей за её повышение удерживают доходности США на высоком уровне, ограничивая спрос на металл.

Главной проверкой станут данные по рынку труда США. Слабые показатели способны снизить ожидания повышения ставки и усилить интерес к XAUUSD, тогда как сильный отчёт вернёт давление. При сохранении мягкой динамики доллара и спокойствия на нефтяном рынке базовый сценарий допускает рост золота.

Торговая идея: BUY 4060.00, SL 4020.00, TP 4160.00

#SP500: BUY 7540, SL 7480, TP 7670





#SP500 получает поддержку от падения цен на нефть, которое снижает риск нового давления на издержки компаний и потребительский спрос. Сезон отчётности также остаётся источником устойчивости, хотя реакция на результаты технологического сектора становится более избирательной.

На этой неделе направление индекса определят статистика по занятости и новые корпоративные отчёты. Сильный рынок труда может вернуть ожидания повышения ставки ФРС и усилить давление высоких доходностей. Пока снижение энергетической премии поддерживает интерес к акциям, осторожный сценарий роста остаётся основным.

Торговая идея: BUY 7540, SL 7480, TP 7670

#BRENT: SELL 83.50, SL 86.00, TP 78.50





Brent начинает неделю резким снижением после отмены новых ударов США по Ирану и возобновления надежд на переговоры. Восстановление движения через Ормузский пролив способно уменьшить премию за риск, а повышение квот OPEC+ с сентября усиливает ожидания более свободного предложения.

Переговоры могут сорваться, а поставки из региона всё ещё ограничены, поэтому падение нефти не выглядит односторонним. Тем не менее часть геополитической премии уже утрачена, а прогнозы спроса остаются сдержанными. При сохранении дипломатического сценария приоритет остаётся за дальнейшим снижением #BRENT.

Торговая идея: SELL 83.50, SL 86.00, TP 78.50

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