Фундаментальный анализ рынка за 17.07.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

EURUSD:

Евро начинает сессию без устойчивой поддержки со стороны экономики еврозоны. Снижение промышленного выпуска усилило сомнения в прочности восстановления, а рост стоимости европейского газа возвращает опасения по поводу давления на деловую активность и расходы домохозяйств. Ожидания более жёсткой позиции ЕЦБ частично сдерживают продажи евро, но пока не формируют сильный локальный импульс.

Для доллара главным фактором дня становится сочетание устойчивого рынка труда США и повышенного спроса на защитные активы. Снижение числа заявок на пособие подтвердило стабильность занятости, тогда как обострение напряжённости между США и Ираном поддерживает американскую валюту. Более слабая инфляция сократила вероятность скорого повышения ставки ФРС, поэтому преимущество доллара остаётся умеренным.

В сравнении двух валют краткосрочная уязвимость евро выглядит значительнее. Энергетические риски сильнее затрагивают экономику еврозоны, тогда как устойчивость спроса и занятости в США ограничивает пересмотр ожиданий по доллару. При сохранении осторожного отношения к риску и давления со стороны цен на энергию базовый сценарий допускает снижение EUR/USD в текущую сессию.

Торговая идея: SELL 1.1435, SL 1.1460, TP 1.1375





GBPUSD:

Фунт входит в пятничную сессию после заметного укрепления, которое поддержали ослабление бюджетных опасений и ожидания сдержанной финансовой политики правительства. Этот фактор сохраняет интерес к британской валюте, однако значительная часть позитивной реакции уже отражена в цене. Экономика Великобритании в мае выросла лишь незначительно, а слабость отдельных отраслей указывает на хрупкость внутреннего спроса.

Американская валюта получает преимущество благодаря данным по рынку труда и ухудшению внешнего фона. Снижение числа обращений за пособием по безработице подтверждает устойчивость экономики США, а новая эскалация на Ближнем Востоке усиливает спрос на доллар как защитный актив. Замедление розничных продаж и более мягкая инфляция ограничивают этот импульс, но в пределах дня не отменяют его.

Локальная поддержка фунта способна сдерживать снижение GBP/USD, однако для продолжения роста паре требуется новый внутренний катализатор. Бюджетные риски Великобритании не исчезли, а умеренные темпы роста оставляют Банку Англии сложный выбор между инфляцией и слабой активностью. Если осторожность инвесторов сохранится, приоритет в текущей сессии остаётся за умеренным снижением пары.

Торговая идея: SELL 1.3460, SL 1.3495, TP 1.3380





USDJPY:

Иена остаётся вблизи многолетних минимумов, поскольку разница процентных ставок по-прежнему стимулирует операции в пользу доллара. Банк Японии вынужден учитывать риски для экономики и долгового рынка, поэтому ожидания быстрого ужесточения политики ограничены. Дополнительное давление на японскую валюту создают высокие расходы на импортируемые энергоносители.

Со стороны США поддержку USD/JPY обеспечивают устойчивые показатели занятости и восстановление доходностей казначейских облигаций после недавнего снижения. Одновременно рост геополитической напряжённости повышает спрос на доллар, который сочетает защитные свойства с более высокой доходностью. Снижение инфляции в США уменьшило вероятность скорого повышения ставки ФРС, но разница доходностей пока остаётся широкой.

Главным ограничением для роста пары выступает риск действий японских властей. Министерство финансов вновь заявило о готовности реагировать на чрезмерные валютные движения, а предыдущие вмешательства показывают, что резкое укрепление доллара может вызвать ответные меры. Тем не менее без подтверждённых действий этот риск не перевешивает ставочный фактор, поэтому базовый сценарий допускает осторожное повышение USD/JPY.

Торговая идея: BUY 162.40, SL 162.10, TP 163.00





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