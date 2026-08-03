Новый золотой советник: полная 4-летняя история на реальных тиках, включая то, что многие продавцы скрывают

Мы только что выпустили нового золотого советника: Gold Pivot Trend Follower. Прежде чем вы на него посмотрите, вот его полная 4-летняя история на реальных тиках — включая ту часть, которую большинство продавцов предпочли бы скрыть.





Мы — небольшая команда, которая публикует каждый бэктест на реальных тиках брокера и указывает просадку по средствам (а не более выгодную просадку по балансу). Этот пост — анонс запуска нашего новейшего советника, написанный так же, как мы пишем обучающие статьи: сначала цифры, ограничения включены.





Что это

Gold Pivot Trend Follower торгует XAUUSD на M1. Он ждёт пробоя уровня pivot, подтверждённого трендовым фильтром по скользящей средней и стохастическим фильтром качества. Одна позиция за раз, жёсткий стоп-лосс в каждой сделке, без мартингейла, без сетки, без усреднения убытков. Размер лота — фиксированная доля баланса (риск по умолчанию 1%).





История: 4 непрерывных года на реальных тиках

Бэктест 2022–2025 одним непрерывным прогоном (реальные тики Dukascopy, режим «каждый тик», старт $10,000, настройки по умолчанию):

- Профит-фактор: 1.30

- Доходность с реинвестированием: около +5.1% в год

- Максимальная просадка по средствам: 6.4%

- Доля прибыльных сделок: 86.8% на 1,022 сделках

Мы публикуем непрерывный прогон, а не среднее четырёх отдельных годовых тестов: непрерывный прогон — это то, что реально пережил бы клиент, и это всегда менее красивое число.





Лестница риска

Преимущество масштабируется почти линейно с настройкой риска. Измерено на тех же 4 годах; на каждом уровне все годы прибыльные:

- Риск 1% (по умолчанию): около +6.6% в среднем за год, просадка худшего года 4.3%

- Риск 2%: около +14.6% в год, просадка худшего года 9.5%

- Риск 3%: около +22.9% в год, просадка худшего года 13.4%





Что мы хотим, чтобы вы знали перед арендой

1. Преимущество зависит от рыночного режима. Советник зарабатывает в «золотой» среде после 2022 года (инфляция, сильные тренды). Та же семья стратегий теряет деньги в 2018–2021. Если золото вернётся к режиму до 2022 года, ожидайте от этого советника худших результатов. Мы искали конфигурацию, которая выигрывает во всех режимах — в этой семье стратегий её не существует, поэтому мы говорим об этом прямо.

2. Живой форвард-истории пока нет. Бэктест выполнен на реальных тиках и непрерывен, но форвардное время должно пройти в реальном времени.

3. От +5% до +23% в год — вот честный диапазон. Если вы ищете четырёхзначную годовую доходность, которую рекламируют в других местах Маркета, этот советник — не про это; о том, как обычно получаются такие цифры, мы уже писали раньше.









Если будете пробовать бесплатную демо-версию в тестере стратегий, запускайте её на реальных тиках («Каждый тик на основе реальных тиков») и сравнивайте с нашими опубликованными цифрами. Именно так мы сами оценивали бы любой чужой советник.