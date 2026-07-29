Фундаментальный анализ рынка за 29.07.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

21:00 EET. USD - Решение FOMC по основной процентной ставке

EURUSD:

EUR/USD удерживается около 1,1395 после снижения к минимумам месяца. ЕЦБ на прошлой неделе сохранил ставки без изменений и подчеркнул высокую неопределённость из-за энергетического шока. Такая позиция не даёт евро самостоятельного импульса: регулятор продолжает оценивать влияние дорогой энергии на инфляцию и экономическую активность, не обозначая заранее дальнейшую траекторию политики.

Главным фактором сессии остаётся решение ФРС. Доллар держится вблизи месячного максимума, поскольку рынок допускает повышение ставки уже сегодня и ожидает жёстких сигналов даже при сохранении текущих параметров. Дополнительную поддержку американской валюте дают повышенные доходности казначейских облигаций и осторожность инвесторов на фоне нового обострения на Ближнем Востоке.

Для евро риск связан с тем, что разница ожиданий по ФРС и ЕЦБ остаётся в пользу доллара. Возможная пауза ФРС уже частично учтена, однако мягкие комментарии способны быстро изменить настрой рынка. До появления такого сигнала базовый сценарий допускает дальнейшее снижение EUR/USD, а продажи соответствуют преобладающему фундаментальному импульсу текущей сессии.

Торговая идея: SELL 1.1395, SL 1.1425, TP 1.1320





Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

21:00 EET. USD - Решение FOMC по основной процентной ставке

GBPUSD:

GBP/USD торгуется в районе 1,3295, недалеко от минимальных значений с начала июля. Фунт ограничивают более слабые сигналы британского рынка труда и осторожность перед решением Банка Англии в четверг. Рынок в основном ожидает сохранения ставки на уровне 3,75%, поэтому британской валюте требуется более убедительный сигнал о готовности регулятора продолжать ужесточение политики.

Внутренний фон Великобритании остаётся неоднозначным. Инфляция всё ещё выше цели Банка Англии, но ослабление спроса на работников снижает риск устойчивого ускорения заработных плат. Одновременно неопределённость вокруг будущих государственных расходов и способов их финансирования сдерживает интерес к фунту, особенно когда инвесторы предпочитают доллар перед важным решением ФРС.

Американская валюта сохраняет преимущество благодаря высоким доходностям и ожиданиям более жёсткой позиции ФРС. Риск для сценария продаж возникнет, если регулятор оставит ставку без изменений и даст рынку основания сократить ожидания сентябрьского повышения. Пока этого не произошло, собственных факторов фунта недостаточно, чтобы перевесить общий долларовый импульс, поэтому приоритет остаётся за снижением GBP/USD.

Торговая идея: SELL 1.3295, SL 1.3330, TP 1.3225





Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

21:00 EET. USD - Решение FOMC по основной процентной ставке

USDJPY:

USD/JPY удерживается около 163,85, вблизи максимальных значений за четыре десятилетия. Разница процентных ставок по-прежнему работает в пользу доллара: ставка Банка Японии составляет 1,0%, тогда как доходности казначейских облигаций США остаются повышенными. Перед заседанием японского регулятора рынок ожидает сохранения ставки, хотя дальнейшее ужесточение политики остаётся возможным позднее.

Поддержку паре даёт ожидание решения ФРС. Даже без повышения ставки акцент на инфляционных рисках способен сохранить спрос на доллар и операции на разнице процентных ставок. Рост нефтяных цен также осложняет положение Японии как крупного импортёра энергии, поскольку повышает издержки экономики и не гарантирует немедленного усиления иены через денежно-кредитную политику.

Основным ограничением остаётся риск действий японских властей. Министр финансов вновь подтвердила готовность реагировать на чрезмерные валютные колебания, а дальнейшее ослабление иены после решений ФРС и Банка Японии может повысить вероятность практических мер. Тем не менее до подтверждённого вмешательства преимущество остаётся у доллара, поэтому осторожный базовый сценарий допускает рост USD/JPY с ограниченным потенциалом.

Торговая идея: BUY 163.85, SL 163.50, TP 164.55





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