🚀 SUPERHERO - старт продаж в четверг

🚀 Премьера SUPERHERO состоится в этот четверг!

Моя новая система мультивалютной торговли будет опубликована на рынке MQL5 в этот четверг.

📅 Время запуска

Четверг — 15:00 CEST (UTC+2)

🔥 Вводная цена в течение первых 3 часов:

99 USD только в первые 3 часа - ⏰ 15:00–18:00 CEST После этого я увеличу цену до 150 USD

🔥🔥 ПРИБЫЛЬНОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА НА РЕАЛЬНОМ СЧЕТУ!! 🔥🔥



Я решил попробовать торговать по сигналам SUPERHERO лично в течение 1 месяца и вот что у меня получилось: LIVE SIGNAL





Каждый клиент также бесплатно получает мою профессиональную программу управления торговыми операциями и полный курс по установке.