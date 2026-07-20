Фундаментальный анализ рынка за 20.07.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

EURUSD:

Евро начинает сессию в условиях более осторожного отношения к европейским активам. Резкий рост нефтяных цен вновь усиливает опасения по поводу импортируемой инфляции и одновременно повышает риски для экономического роста еврозоны. Предстоящее решение ЕЦБ сохраняет поддержку ожиданиям более жёсткой политики, однако слабая деловая динамика ограничивает способность единой валюты устойчиво воспользоваться этим фактором.

Для доллара главным импульсом остаётся спрос на защитную ликвидность из-за обострения на Ближнем Востоке. Дополнительную поддержку американской валюте оказывает повышение доходностей казначейских облигаций: рынок допускает, что новый энергетический импульс может заставить ФРС дольше удерживать ставку на высоком уровне, несмотря на недавнее замедление инфляции в США.

В результате локальная поддержка евро со стороны ожиданий по ЕЦБ пока уступает более сильному долларовому фактору текущей сессии. Рост стоимости энергии особенно чувствителен для еврозоны, поскольку способен одновременно ухудшать перспективы потребления и сохранять ценовое давление. При сохранении геополитической напряжённости и повышенного спроса на доллар базовый сценарий допускает снижение EURUSD.

Торговая идея: SELL 1.1440, SL 1.1470, TP 1.1370





GBPUSD:

Фунт входит в новую неделю при поддержке более спокойной оценки британской политики. Ожидания сдержанного подхода новой бюджетной команды и недавние признаки устойчивости экономики уменьшили часть фискальных опасений. Высокая стоимость энергии также сохраняет вероятность жёсткой позиции Банка Англии, поэтому внутренний фон Великобритании не выглядит однозначно негативным для валюты.

Тем не менее в текущей сессии более сильное влияние оказывает внешний фактор. Обострение на Ближнем Востоке усиливает спрос на доллар США, а рост нефтяных цен повышает глобальные инфляционные риски и поддерживает американские доходности. Для фунта это особенно важно, поскольку зависимость от импорта энергии и ухудшение внешнего фона способны ограничить интерес к британской валюте.

Поддержка со стороны политической ясности и ожиданий по Банку Англии может замедлить снижение GBPUSD, но пока не формирует достаточно сильного импульса против доллара. Рынок также сохраняет осторожность перед новой статистикой Великобритании, которая должна подтвердить устойчивость инфляции и рынка труда. При сохранении спроса на американскую валюту приоритет остаётся за сценарием умеренного снижения пары.

Торговая идея: SELL 1.3455, SL 1.3490, TP 1.3385





USDJPY:

Иена остаётся под давлением из-за значительной разницы в доходности между американскими и японскими активами. Банк Японии сохраняет осторожный подход к дальнейшему повышению ставки, а рынок ждёт свежих данных по инфляции, прежде чем усиливать ожидания новых шагов регулятора. Пока убедительного пересмотра этой позиции нет, операции на разнице процентных ставок продолжают ограничивать спрос на японскую валюту.

Одновременно доллар получает поддержку от роста доходностей казначейских облигаций США и спроса на защитную ликвидность. Обострение на Ближнем Востоке и подорожание нефти повышают риск нового инфляционного давления, что может удерживать ожидания по политике ФРС на более жёсткой траектории. Для USDJPY эта комбинация сохраняет преимущество американской валюты в текущей сессии.

Слабость иены вновь усиливает внимание к возможным действиям японских властей вблизи многолетних минимумов валюты. Однако официальные предупреждения без новых практических мер не отменяют влияние разницы ставок и американских доходностей. Пока не появятся подтверждённые сигналы вмешательства или более решительной позиции Банка Японии, базовый сценарий допускает дальнейший рост USDJPY.

Торговая идея: BUY 162.50, SL 162.20, TP 163.15





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