Устали от запоздалых сигналов скользящей средней? Познакомьтесь с ALMA! + бесплатный индикатор MT5

Знакомьтесь, ALMA: скользящая средняя, которая не заставляет выбирать между скоростью и спокойствием

Любой трейдер, который хоть раз накидывал на график скользящую среднюю, знает одну и ту же беду.

Сделаешь среднюю быстрой — она идёт вплотную за ценой, но дёргается на каждом случайном тике, и сигналы ведут в никуда.

Сделаешь медленной — линия становится ровной и красивой, но к моменту её разворота половина движения уже отдана рынку.

Долгие годы выбор был именно таким: или одно, или другое. Теперь есть третий вариант, и мы только что добавили его в индикатор Moving Average Cross Signal (полностью бесплатный проект) : метод усреднения ALMA — Arnaud Legoux Moving Average.

Ниже — простое объяснение, что это такое и почему входы становятся раньше, а график при этом не превращается в кашу.









Для начала: что вообще делает скользящая средняя?

Представьте последние 20 свечей на вашем графике. Скользящая средняя берёт эти 20 цен и вычисляет из них одно «справедливое» значение. Повторите для каждой свечи, соедините точки — получится та самая линия на экране.

Весь вопрос сводится к одному: насколько важной считать каждую из этих 20 свечей?

Именно этот вопрос и отличает друг от друга все скользящие средние, когда-либо придуманные.









SMA (простая) считает все 20 баров одинаково важными. Свеча двадцатибарной давности влияет на результат ровно так же, как та, что формируется прямо сейчас. Отсюда и плавность — и отсюда же медлительность.

считает все 20 баров одинаково важными. Свеча двадцатибарной давности влияет на результат ровно так же, как та, что формируется прямо сейчас. Отсюда и плавность — и отсюда же медлительность. EMA (экспоненциальная) даёт больше веса свежим барам и меньше старым. Быстрее, но старые цены она не забывает никогда, а на одиночный всплеск реагирует нервно.

даёт больше веса свежим барам и меньше старым. Быстрее, но старые цены она не забывает никогда, а на одиночный всплеск реагирует нервно. ALMA поступает иначе. Она накрывает последние бары плавным колоколом и ставит вершину этого колокола рядом с самыми свежими свечами.

Форма колокола — и есть весь фокус.





Почему колокол работает так хорошо

Одновременно происходят две вещи.

Первое — шум гасится сам собой. Веса нарастают и спадают плавно, поэтому один сумасшедший выброс никогда не перетягивает расчёт на себя: его гасят соседние бары. В формуле нет резких ступенек — значит, нет их и в линии.

Второе — линия держится вплотную к текущей цене. Вершина колокола стоит у свежих свечей, поэтому средняя слушает в основном то, что происходит сейчас, а не то, что было 20 баров назад.

Классические средние умели что-то одно. ALMA делает и то, и другое — за это её и описывают словами «плавная, но не ленивая».





У ALMA всего две настройки

Математика для их понимания не нужна: обе просто меняют форму колокола.

Offset (смещение) — где стоит колокол. Сдвиньте его к самому свежему бару — средняя реагирует быстрее. Отодвиньте к середине — становится спокойнее и консервативнее. Стандартное значение 0.85 означает «стоять вплотную к свежим свечам».

— где стоит колокол. Сдвиньте его к самому свежему бару — средняя реагирует быстрее. Отодвиньте к середине — становится спокойнее и консервативнее. Стандартное значение 0.85 означает «стоять вплотную к свежим свечам». Sigma (сигма) — насколько колокол широкий. Широкий колокол распределяет внимание по многим барам и даёт особенно гладкую линию. Узкий концентрируется на нескольких барах и делает линию резче и подвижнее. Стандартное значение — 6.

В индикаторе ALMA идёт с классической связкой 0.85 / 6 — можно просто выбрать метод и работать. Ничего донастраивать перед стартом не нужно.





Как это выглядит на реальном графике

Вот момент, который важнее всего для любого трендового трейдера — вершина. У всех трёх линий ниже одинаковый период, 20. Разница только в том, как распределено внимание между барами.









Рынок сформировал вершину — ALMA развернулась вниз через пять баров. EMA потребовалось семь. SMA продолжала расти ещё десять баров, пока рынок уже падал.

Пять баров звучат не слишком впечатляюще ровно до тех пор, пока не вспомнишь: на H1 это пять часов движения, а на M5 — разница между тем, чтобы забрать колено, и тем, чтобы за него заплатить.

Остаётся очевидное возражение: «быстрая линия всегда шумнее». Как раз этого ALMA и избегает. Ниже ALMA 20 сравнивается с быстрой EMA 7 — период подобран так, чтобы обе линии реагировали примерно с одинаковой скоростью — на спокойном, бестрендовом участке.









Скорость одна. Одна линия постоянно мечется вверх-вниз, вторая сохраняет самообладание. И каждое лишнее подёргивание — это потенциальное ложное пересечение, потенциальный алерт в три часа ночи и потенциальная убыточная сделка.





Почему это важно на валютах, акциях и металлах

Каждый рынок портит трейдеру жизнь по-своему, и ALMA помогает во всех трёх случаях.

Валюты большую часть суток стоят на месте, а потом резко выстреливают на новостях. Нужна линия, которая игнорирует бессмысленный дрейф, но мгновенно просыпается, когда движение началось. Это ровно то сочетание «быстро, но спокойно», ради которого ALMA и придумана.

Акции и индексы открываются гэпами и прострелами. Классическая средняя тащит утренний выброс в расчёте весь период целиком. Плавные веса ALMA смягчают вклад одной аномальной свечи, вместо того чтобы позволить ей дёргать линию.

Металлы — особенно золото и серебро — идут в тренде красиво, но вытряхивают трейдеров резкими откатами. Здесь ценность ALMA в том, что она не паникует на каждом откате, но всё равно разворачивается достаточно рано, когда тренд действительно закончился.

Одно честное замечание, потому что вы его заслуживаете: ни одна скользящая средняя не предсказывает будущее. Ни эта, ни какая-либо другая. Хорошая средняя показывает, что происходит прямо сейчас — раньше и с меньшим числом ложных тревог. В трейдинге такая фора обычно стоит дороже любых предсказаний.





ALMA внутри Moving Average Cross Signal

Индикатор строит две скользящие средние и сообщает об их пересечении. Поставьте обеим метод ALMA — и пересечения будут приходить раньше, а повторяться заметно реже.

Всё остальное работает как прежде:

на графике появляется стрелка в точке пересечения;

терминал подаёт звуковой сигнал, отправляет пуш на телефон и письмо на почту;

вы получаете раннее предупреждение, пока бар ещё формируется, и подтверждение после его закрытия;

один сигнал на бар — без спама.

Хорошая отправная точка для ALMA: быстрая 12, медленная 40 на H1 для валют и металлов либо быстрая 9, медленная 30 для более активной внутридневной работы. Дальше подстраивайте под свой стиль и обязательно проверяйте на истории.

Moving Average Cross Signal полностью бесплатен. Более десяти методов сглаживания, двенадцать вариантов цены для расчёта, оповещения по всем каналам, отсутствие перерисовки и быстрый код, который без ограничений встраивается в вашего торгового робота.

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Если попробуете ALMA и найдёте связку настроек, которая хорошо работает на вашем инструменте, напишите об этом в комментариях. Лучшие идеи пользователей попадают в следующие обновления — именно так этот индикатор и развивается всё это время.





Для любопытных: одна строчка математики

Этот раздел можно спокойно пропустить. ALMA взвешивает каждый бар классической колоколообразной кривой w(i) = exp( -(i - m)² / 2s² ) , где m = Offset × (Период - 1) задаёт положение вершины колокола, а s = Период / Sigma — его ширину. Затем веса нормируются так, чтобы их сумма равнялась единице. Это действительно всё — изящество ALMA в том, что настолько простая идея решает настолько старую проблему.



