Стартовые цены: все советники FXEA365 теперь по $99 — цена растёт по мере продаж

Все платные советники FXEA365 теперь доступны по стартовой цене $99 — включая флагманские системы по золоту, криптовалютам и JPY-трендам, которые обычно продаются за $199–$399.

Как работает ценовая лестница:

Текущая цена каждого советника — $99 .

. За каждые 10 проданных копий цена этого советника поднимается на $50 , шаг за шагом, до обычной цены.

, шаг за шагом, до обычной цены. Лестница движется только вверх и не опускается: чем раньше покупка, тем ниже зафиксированная цена.

Помесячная аренда (от $30) остаётся доступной как обычно.

Больше ничего не меняется: те же движки, те же пресеты, те же бесплатные обновления. На каждой странице продукта — бэктесты на реальных тиках с указанием среды измерения, включая конфигурации, которые НЕ сработали.

Полный каталог: FXEA365