Стартовые цены: все советники FXEA365 теперь по $99 — цена растёт по мере продаж

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Все платные советники FXEA365 теперь доступны по стартовой цене $99 — включая флагманские системы по золоту, криптовалютам и JPY-трендам, которые обычно продаются за $199–$399.
Как работает ценовая лестница:
- Текущая цена каждого советника — $99.
- За каждые 10 проданных копий цена этого советника поднимается на $50, шаг за шагом, до обычной цены.
- Лестница движется только вверх и не опускается: чем раньше покупка, тем ниже зафиксированная цена.
- Помесячная аренда (от $30) остаётся доступной как обычно.
Больше ничего не меняется: те же движки, те же пресеты, те же бесплатные обновления. На каждой странице продукта — бэктесты на реальных тиках с указанием среды измерения, включая конфигурации, которые НЕ сработали.
Полный каталог: FXEA365