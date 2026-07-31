Отчётность разделила крупнейшие технологические акции

Крупнейшие технологические компании показали сильный рост продаж, особенно в облачных сервисах, рекламе и цифровых продуктах. Однако рынок оценил результаты очень по-разному. Одни компании подтвердили, что крупные вложения уже поддерживают выручку и прибыль. У других рост расходов вызвал опасения за будущую финансовую устойчивость.
Инвесторы теперь смотрят не только на размер выручки. Главный вопрос — насколько быстро окупаются расходы на искусственный интеллект, центры обработки данных и новое оборудование. Компании с заметной отдачей получают поддержку рынка. Высокие расходы без сопоставимого роста прибыли могут усиливать давление на акции.
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Факторы движения американских акций:
- #Microsoft — выручка Azure, облачной платформы Microsoft, выросла на 43%. Это подтверждает отдачу от крупных вложений.
- #Amazon — продажи AWS, облачной платформы Amazon, выросли на 37%. Рост усиливает доверие к инвестиционной программе.
- #Facebook(Meta) — общая выручка выросла на 28%. При этом масштабные вложения в инфраструктуру существенно снизили свободный денежный поток компании.
- #Google — облачная выручка увеличилась на 82%. Сильный спрос сопровождается ростом расходов, поэтому инвесторы сохраняют осторожность.
- #Apple — квартальная выручка выросла на 16%. Сильные продажи поддерживают компанию, но ограничения поставок могут замедлить дальнейший рост.
Эти компании показывают разные результаты одной инвестиционной гонки. #Microsoft и #Amazon выглядят устойчивее благодаря быстрому росту облачных сервисов. #Google также наращивает облачную выручку, но тратит больше свободных денег. #Facebook(Meta) сильнее зависит от рекламы и пока не продаёт облачные мощности. #Apple меньше участвует в гонке расходов, но зависит от поставок компонентов.
По оценке специалистов FreshForex, ближайшие месяцы будут зависеть от качества отчётности. Рынок продолжит сравнивать рост выручки с расходами на развитие. Важна готовность компаний инвестировать без ухудшения финансовой устойчивости. Отдельное влияние окажет готовность инвесторов покупать более рискованные акции. Даже при позитивном сценарии важно заранее ограничивать риск по сделкам и учитывать возможность изменения рыночного фона.
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