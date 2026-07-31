Отчётность разделила крупнейшие технологические акции

Крупнейшие технологические компании показали сильный рост продаж, особенно в облачных сервисах, рекламе и цифровых продуктах. Однако рынок оценил результаты очень по-разному. Одни компании подтвердили, что крупные вложения уже поддерживают выручку и прибыль. У других рост расходов вызвал опасения за будущую финансовую устойчивость. Инвесторы теперь смотрят не только на размер выручки. Главный вопрос — насколько быстро окупаются расходы на искусственный интеллект, центры обработки данных и новое оборудование. Компании с заметной отдачей получают поддержку рынка. Высокие расходы без сопоставимого роста прибыли могут усиливать давление на акции. Последний день летнего бонуса 202% на пополнение от 202$ продлен! Введи промокод July202 в Личном кабинете и участвуй! Условия

Факторы движения американских акций: #Microsoft — выручка Azure, облачной платформы Microsoft, выросла на 43%. Это подтверждает отдачу от крупных вложений.

— выручка Azure, облачной платформы Microsoft, выросла на 43%. Это подтверждает отдачу от крупных вложений. #Amazon — продажи AWS, облачной платформы Amazon, выросли на 37%. Рост усиливает доверие к инвестиционной программе.

— продажи AWS, облачной платформы Amazon, выросли на 37%. Рост усиливает доверие к инвестиционной программе. #Facebook(Meta) — общая выручка выросла на 28%. При этом масштабные вложения в инфраструктуру существенно снизили свободный денежный поток компании.

— общая выручка выросла на 28%. При этом масштабные вложения в инфраструктуру существенно снизили свободный денежный поток компании. #Google — облачная выручка увеличилась на 82%. Сильный спрос сопровождается ростом расходов, поэтому инвесторы сохраняют осторожность.

— облачная выручка увеличилась на 82%. Сильный спрос сопровождается ростом расходов, поэтому инвесторы сохраняют осторожность. #Apple — квартальная выручка выросла на 16%. Сильные продажи поддерживают компанию, но ограничения поставок могут замедлить дальнейший рост.

Эти компании показывают разные результаты одной инвестиционной гонки. #Microsoft и #Amazon выглядят устойчивее благодаря быстрому росту облачных сервисов. #Google также наращивает облачную выручку, но тратит больше свободных денег. #Facebook(Meta) сильнее зависит от рекламы и пока не продаёт облачные мощности. #Apple меньше участвует в гонке расходов, но зависит от поставок компонентов.

По оценке специалистов FreshForex, ближайшие месяцы будут зависеть от качества отчётности. Рынок продолжит сравнивать рост выручки с расходами на развитие. Важна готовность компаний инвестировать без ухудшения финансовой устойчивости. Отдельное влияние окажет готовность инвесторов покупать более рискованные акции. Даже при позитивном сценарии важно заранее ограничивать риск по сделкам и учитывать возможность изменения рыночного фона.

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