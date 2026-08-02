Бесплатный индикатор, который рисует трейлинг-стоп, а не только пробой (без перерисовки)

Мы выпустили бесплатный индикатор, который рисует обе половины трендовой системы: канал пробоя Donchian и трейлинг-стоп по ATR, который ведёт сделку после пробоя.





Donchian Channel With ATR Trailing Stop (бесплатно): https://www.mql5.com/ru/market/product/185547





Большинство индикаторов пробоя останавливаются на входе. Самое сложное в следовании за трендом — это то, что происходит дальше: где ставить стоп, когда его подтягивать и когда движение закончилось. Этот индикатор рисует именно эту часть.





Что он рисует

- Канал Donchian (верхнюю и нижнюю границу) по последним N закрытым барам.

- Золотые стрелки там, где бар ЗАКРЫЛСЯ за пределами канала — момент, когда система пробоя действительно вошла бы в сделку.

- Трейлинг-стоп по ATR, который затем вёл бы позицию: зелёный в лонге, красный в шорте. Он движется только в сторону цены и никогда не ослабевает, и он исчезает, когда цена закрывается сквозь него — именно здесь сделка бы завершилась.





Без перерисовки

Канал строится по уже закрытым барам, а пробой оценивается по закрытию предыдущего бара. Ничего не рисуется по формирующемуся бару, поэтому появившаяся стрелка уже никогда не исчезнет позже. Можно прокрутить назад и доверять тому, что видите.





Честное замечание

Это инструмент визуализации, а не сигнальный сервис. У следования за трендом на пробое доля прибыльных сделок значительно ниже 50%: много мелких убытков и несколько крупных прибылей. Оно работает на трендовых рынках и теряет во флэте. Понаблюдайте, как стрелки и трейлинг-стоп ведут себя на вашем инструменте, прежде чем торговать по этой идее. Значения по умолчанию (N 40, trail 8 ATR) — это конфигурация для USDJPY H1 и отправная точка, а не универсальная настройка.





Та же логика в виде EA (тоже бесплатно)

Если вы хотите, чтобы логика торговала сама, версия Expert Advisor делает именно это — пробой по закрытому бару, жёсткий стоп-лосс в каждой сделке, трейлинг-стоп по ATR, одна позиция, без мартингейла и без сетки:





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