METEORA набирает обороты! 🚀

Тестирование METEORA продолжается и я вижу хорошую динамику системы. Параллельно я исправляю небольшие ошибки в коде индикатора и утилиты чтобы к моменту финиша теста у меня была шикарная отлаженная прибыльная система, которую не будет стыдно представить публике на MQL5 и моем сайте intradaysoft.com





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Теперь о главном, система METEORA приносит прибыль не только на истории котировок, но и во время реального трейдинга и это очень радует! Оцените мои результаты за последний день торговли в моем новом видео:



