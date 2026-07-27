METEORA - день 2

Продолжаю мануальный трейдинг по своей новой торговой системе (индикатор созданный по принципу "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" + утилита которая управляет каждой торговой операцией).

Второй день торговли принес мне еще немного профита и уверенность в том, что у этой системы большой потенциал. Огромное количество активов дают хорошую диверсификацию. И пока сделки на одних активах подвисли в горизонтальном флете котировок, другие дают профит. Мне нравится, как это работает поэтому я с удовольствием продолжаю торговать по стратегии METEORA и снимаю видео о том, как происходит професс торговли.

Ловите новое видео о том, как это работает:









