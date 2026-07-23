Funded Gold: сделка 23 июля на XAUUSD

Приветствую на новом обзоре сделки советника Funded Gold. Для более прозрачного отображения работы советника я публикую каждую позицию после её закрытия. В конце каждой торговой недели также будет выходить общий обзор, в котором можно будет увидеть полную статистику за период и проверить все сделки отдельно.

Такой формат позволяет наблюдать не только за итоговой прибылью, но и за тем, как формируется результат Funded Gold: сколько сделок открывает советник, как часто появляются торговые ситуации и как меняется общая статистика после прибыльных и убыточных позиций.

Актуальную работу Funded Gold можно отслеживать через открытый сигнал MQL5:

Сигнал Funded Gold https://www.mql5.com/en/signals/2381971?source=Site +Profile+Seller



Страница советника и демо-версия:

Сделка Funded Gold от 23 июля

23 июля Funded Gold открыл новую позицию по XAUUSD на таймфрейме H1.

Основные данные сделки:

Инструмент: XAUUSD

Таймфрейм: H1

Направление: SELL

Результат: +$7,210.35





Сделка была открыта и закрыта советником полностью автоматически. Funded Gold самостоятельно определил условия для входа, рассчитал торговый объём и сопровождал позицию в соответствии с заложенным алгоритмом.

Ручное вмешательство в открытие или закрытие сделки не использовалось.

Как проверить работу советника

За актуальной торговлей Funded Gold можно наблюдать через открытый сигнал MQL5. На странице сигнала доступны история счёта, новые позиции и изменение основных показателей:

Сигнал Funded Gold https://www.mql5.com/en/signals/2381971?source=Site +Profile+Seller



Также работу советника можно самостоятельно проверить в тестере стратегий MetaTrader 5. Для этого необходимо скачать демо-версию Funded Gold, выбрать XAUUSD, установить таймфрейм H1 и запустить тестирование за интересующий период.

Результаты у разных брокеров могут отличаться из-за котировок, спреда, времени торгового сервера и особенностей исполнения ордеров.

Страница Funded Gold и демо-версия:

Итог

Сделка Funded Gold от 23 июля завершилась с результатом +$7,210.35.

Далее каждая закрытая позиция советника также будет публиковаться отдельно. После завершения недели выйдет общий обзор со всеми сделками и итоговой статистикой Funded Gold за торговый период.

Представленные результаты относятся к прошлой работе советника и не гарантируют аналогичной доходности в будущем.