Говорят, что на финансовых рынках нет королей.

Каждый новый день может свергнуть даже самого успешного трейдера.

Но существует легенда о человеке, которого называли Царём Форекс.













Он не обладал тайными индикаторами.

Не знал будущего.

Не выигрывал каждую сделку.

Его величие заключалось совсем в другом.

Пока толпа искала разворот на каждом откате, он терпеливо сидел в своей позиции.

Пока тысячи трейдеров открывали десятки случайных сделок, он ждал одну-единственную, но действительно качественную.

Он говорил:

— Рынок не обязан платить мне каждый день.

Но если однажды он подарит мне великий тренд, я не отпущу его из страха.

Его ученики удивлялись:

— Учитель, разве ты не боишься, что прибыль исчезнет?

Он улыбался.

— Конечно, боюсь.

Но я ещё больше боюсь закрыть сделку только потому, что испугался.

Когда рынок начинал огромное движение, Царь Форекс не пытался угадать каждую свечу.

Он не спорил с рынком.

Он путешествовал вместе с ним.

Неделями.

Иногда месяцами.

Откаты приходили и уходили.

Новости сменяли друг друга.

Толпа каждый день объявляла:

— Всё! Тренд закончился!

Но Царь Форекс смотрел не на шум.

Он смотрел на свой торговый план.

И пока этот план оставался в силе, он продолжал путь.

Однажды ученик спросил:

— В чём секрет твоего богатства?

Царь Форекс ответил:

— Большинство людей думают, что богатство рождается из тысячи сделок.

На самом деле оно рождается из нескольких великих трендов, которым ты позволил раскрыть весь их потенциал.

И ещё он сказал слова, которые ученики запомнили на всю жизнь:

— Настоящий Царь Форекс — не тот, кто чаще всех нажимает кнопку Buy или Sell. Настоящий Царь Форекс — тот, кто умеет управлять собой, когда рынок испытывает его страхом, жадностью и нетерпением.

Именно поэтому его богатство начиналось не с капитала.

Оно начиналось с дисциплины.



