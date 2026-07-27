Недельный обзор: XAUUSD, #SP500, #BRENT | 31 июля 2026

XAUUSD: BUY 4100.00, SL 4065.00, TP 4187.50





Золото начинает неделю ростом после паузы в боевых действиях между США и Ираном. Снижение нефти ослабило инфляционные опасения, поддержало облигации и оказало давление на доллар. Для XAUUSD это уменьшает риск дальнейшего повышения реальных доходностей, хотя ослабление напряжённости ограничивает защитный спрос.

Главным событием станет решение ФРС. Рынок допускает сохранение ставки, но будет оценивать готовность регулятора к дальнейшему ужесточению. Если нефть останется ниже недавних максимумов, а доходности не возобновят рост, фундаментальный фон сохранит преимущество за восстановлением золота.

Торговая идея: BUY 4100.00, SL 4065.00, TP 4187.50





#SP500: BUY 7490, SL 7440, TP 7615





Американский рынок входит в неделю с поддержкой со стороны снижения нефти и ослабления инфляционных рисков. Это уменьшает давление на доходности и стоимость заимствований, а также улучшает фон для компаний, чувствительных к расходам потребителей. Высокая оценка акций сохраняет зависимость #SP500 от отчётности.

Решение ФРС и публикации технологических компаний станут проверкой ожиданий по прибыли. Сильные результаты и контролируемые расходы на ИИ способны вернуть спрос в сектор, тогда как жёсткие сигналы регулятора ограничат рост. Снижение энергетической премии поддерживает сценарий покупок.

Торговая идея: BUY 7490, SL 7440, TP 7615





#BRENT: SELL 91.80, SL 94.30, TP 86.80





Brent начинает неделю снижением после паузы в ударах США и Ирана и возобновления дипломатических усилий. Ослабление непосредственной угрозы поставкам сокращает геополитическую премию после сильного роста предыдущей недели. При этом движение через Ормузский пролив остаётся ограниченным, поэтому волатильность сохранится.

Для устойчивого восстановления нефти потребуется новое подтверждение перебоев или срыва переговоров. Пока экспорт из региона продолжается, а риск более жёсткой политики ФРС сдерживает ожидания спроса, базовый недельный сценарий допускает дальнейшее снижение #BRENT.

Торговая идея: SELL 91.80, SL 94.30, TP 86.80





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