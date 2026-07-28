$GBPUSD W1 — SWING TRADING

Технический анализ Форекс на 28.07.2026

GBPUSD W1

Зона поддержки: 1.3145 – 1.30200.

Зона сопротивления: 1.3865 – 1.3770.

Курс GBPUSD продолжает снижение. Ключевой уровень 1.33000 был пробит вниз.

Цена GBPUSD на W1 находится в широком флэте, поэтому я вижу смысл в стратегии swing trading.

Мой торговый план:

Продавать GBPUSD от уровня недельного: 1.33000 с логичной целью возле зоны поддержки. Фильтр отката я смотрю по D1, а сигнал на вход на H1.

Дисклеймер: Публикация носит исключительно информационный характер, не является финансовой консультацией и связана с высоким риском потери капитала.