$GBPUSD W1 — SWING TRADING
Аналитика и прогнозы

$GBPUSD W1 — SWING TRADING

28 июля 2026, 06:08
Ruslan Kuchma
Ruslan Kuchma
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Технический анализ Форекс на 28.07.2026

 

GBPUSD W1

  Технический анализ Форекс на 28.07.2026

Зона поддержки: 1.3145 – 1.30200.

Зона сопротивления: 1.3865 – 1.3770.

 

Курс GBPUSD продолжает снижение. Ключевой уровень 1.33000 был пробит вниз.

Цена GBPUSD на W1 находится в широком флэте, поэтому я вижу смысл в стратегии swing trading.

 

Мой торговый план:

Продавать GBPUSD от уровня недельного: 1.33000 с логичной целью возле зоны поддержки. Фильтр отката я смотрю по D1, а сигнал на вход на H1.

 

Дисклеймер: Публикация носит исключительно информационный характер, не является финансовой консультацией и связана с высоким риском потери капитала.


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