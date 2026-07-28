$GBPUSD W1 — SWING TRADING

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Технический анализ Форекс на 28.07.2026
GBPUSD W1
Зона поддержки: 1.3145 – 1.30200.
Зона сопротивления: 1.3865 – 1.3770.
Курс GBPUSD продолжает снижение. Ключевой уровень 1.33000 был пробит вниз.
Цена GBPUSD на W1 находится в широком флэте, поэтому я вижу смысл в стратегии swing trading.
Мой торговый план:
Продавать GBPUSD от уровня недельного: 1.33000 с логичной целью возле зоны поддержки. Фильтр отката я смотрю по D1, а сигнал на вход на H1.
Дисклеймер: Публикация носит исключительно информационный характер, не является финансовой консультацией и связана с высоким риском потери капитала.