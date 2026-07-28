Полный контроль ручной торговли

Trade Assistant PRO для MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Ручная торговля требует не только точного анализа рынка, но и дисциплинированного исполнения сделок. Ошибка в расчёте объёма, превышение риска, задержка при установке Stop Loss или несвоевременное сопровождение позиции могут ухудшить результат даже при правильном торговом сигнале.

Trade Assistant PRO — это профессиональная торговая панель для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, которая объединяет расчёт риска, открытие ордеров и управление позициями непосредственно на графике.

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Основная задача торгового ассистента

Trade Assistant PRO не является автоматической торговой системой и не ищет точки входа вместо трейдера. Пользователь самостоятельно анализирует рынок и принимает решение, а панель помогает быстро подготовить и исполнить торговый план.

На графике можно установить уровни Entry, Stop Loss и Take Profit, оценить потенциальный риск и прибыль, рассчитать необходимый объём позиции, а затем открыть и сопровождать сделку через единый интерфейс.

Расчёт риска и торгового объёма

Одна из главных функций Trade Assistant PRO — автоматический расчёт размера позиции.

Трейдер задаёт допустимый риск, а панель рассчитывает объём с учётом:

расстояния до Stop Loss;

параметров торгового инструмента;

минимального и максимального объёма;

шага лота;

выбранного способа расчёта риска.

Риск можно устанавливать в процентах от баланса, equity, свободной маржи или в фиксированной сумме. Это помогает использовать одинаковые правила управления капиталом на разных торговых инструментах.

Рыночные и отложенные ордера

Панель поддерживает основные типы торговых операций:

Buy и Sell;

Buy Stop и Sell Stop;

Buy Limit и Sell Limit.

Перед открытием сделки трейдер видит её полную структуру на графике. Линии входа, Stop Loss и Take Profit можно перемещать, подстраивая торговый сценарий под текущую рыночную ситуацию.

Также доступна настройка отношения Risk/Reward, позволяющая автоматически рассчитывать Take Profit относительно выбранного Stop Loss.

Сопровождение открытых позиций

Trade Assistant PRO помогает управлять сделкой после её открытия.

Функция Break Even позволяет вручную или автоматически переносить Stop Loss в безубыток после прохождения ценой заданного расстояния. При необходимости можно установить дополнительное смещение и учесть торговые издержки.

Для сопровождения позиции доступны разные варианты Trailing Stop:

по фиксированному расстоянию;

по ATR;

по Moving Average;

по Fractals;

по Parabolic SAR;

по максимуму или минимуму предыдущей свечи.

Также предусмотрено частичное закрытие позиции. Трейдер может зафиксировать часть прибыли, а оставшийся объём перевести в безубыток или продолжить сопровождать с помощью трейлинга.

Дополнительные возможности

Trade Assistant PRO поддерживает управление отложенными ордерами и логику OCO, при которой активация одного ордера отменяет противоположный торговый сценарий.

Также доступны скрытые Stop Loss и Take Profit и виртуальные отложенные ордера. Эти функции работают внутри алгоритма панели, поэтому для их корректного исполнения торговый терминал должен оставаться запущенным.

Информационный блок показывает основные параметры сделки, текущий риск, торговый объём, spread и активные режимы управления позицией.

Кому подойдёт Trade Assistant PRO

Панель подходит трейдерам, которые используют ручную торговлю и хотят сократить количество рутинных действий. Её можно применять для скальпинга, интрадей-торговли, торговли по уровням, пробоям, откатам и трендовым движениям.

Trade Assistant PRO не заменяет торговую стратегию и не гарантирует прибыль. Его задача — помочь трейдеру точнее рассчитывать риск, быстрее открывать сделки и сопровождать позиции по заранее установленным правилам.

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