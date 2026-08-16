GOLD, Золото и XAUUSD - страница 132

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первый тест новой системы - золото в BUY
 
Maxim Kuznetsov #:
первый тест новой системы - золото в BUY

перевертаем вниз, потом снизу догоним


 
Maxim Kuznetsov #:

перевертаем вниз, потом снизу догоним


чё-то втормозил..можно было самый низ взять, даже алерт вякал, но чё-то не склалось

чуть-чуть вверх. Час-два от силы.. И отвалюсь от терминала :-)

Коньяка что-ли накатить, чтобы организм уже точно определился спать или нет

 
Maxim Kuznetsov #:

чё-то втормозил..можно было самый низ взять, даже алерт вякал, но чё-то не склалось

чуть-чуть вверх. Час-два от силы.. И отвалюсь от терминала :-)

Коньяка что-ли накатить, чтобы организм уже точно определился спать или нет

Если не доверяешь своей стратегии, не работай !

Стратегия не для того, чтобы думать...   Думать можно и без стратегии...

 

На фьючерсном графике цена на золото находится в фазе консолидации, практически не демонстрируя динамики в диапазоне от 3900 до 4200.

Моя позиция: пока не вмешиваться, пока не восстановится потенциальный импульс -> буду следить именно за этими уровнями на более высоком таймфрейме: прорыв уровня 3900 — для открытия короткой позиции, а уровня 4200 — для открытия длинной позиции.


Фьючерсы на золото, 25 июля 2026 года

 
На мой взгляд, курс XAU/USD в краткосрочной перспективе будет двигаться вниз, а затем снова вырастет.
 
Wumbo Analytics #:
На мой взгляд, курс XAU/USD в краткосрочной перспективе будет двигаться вниз, а затем снова вырастет.

следующие 2 недели ожидается формирование (окончательное подтверждение) тренда вверх.

Есть значительный шанс что он будет сформирован

то есть на ближайшей - прямо в начале, понедельник-вторник рост (скорее резкий и хороший) и разворот, далее до конца недели и начало следующей откат :-) 

вот после отката и входить вверх надолго.

Это уже через неделю и если все движения правильного размера и размаха. 

 
Maxim Kuznetsov #:

следующие 2 недели ожидается формирование (окончательное подтверждение) тренда вверх.

Есть значительный шанс что он будет сформирован

то есть на ближайшей - прямо в начале, понедельник-вторник рост (скорее резкий и хороший) и разворот, далее до конца недели и начало следующей откат :-) 

вот после отката и входить вверх надолго.

Это уже через неделю и если все движения правильного размера и размаха. 

вкратце так :-)

 
Maxim Kuznetsov #:
[Т]о есть в самом ближайшем будущем — буквально в самом начале, в понедельник или вторник — произойдет рост (вероятно, резкий и значительный)...
Этот рост может произойти в течение ближайших нескольких часов. Скоро будет объявлено решение ФРС США по ставкам. Крупные инвесторы уже давно ожидают повышения ставок. Поэтому доллар США, 10-летние казначейские облигации и золото, возможно, уже учли повышение ставки в своих ценах. Интересно, что золото как раз временно застряло вблизи «суперкруглого» уровня — 4000,0.
 

кто шортит золото, вот прямо сейчас (см.дату/время поста) возможен хороший с коротким стопом вход вниз

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