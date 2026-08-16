GOLD, Золото и XAUUSD - страница 132
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первый тест новой системы - золото в BUY
перевертаем вниз, потом снизу догоним
перевертаем вниз, потом снизу догоним
чё-то втормозил..можно было самый низ взять, даже алерт вякал, но чё-то не склалось
чуть-чуть вверх. Час-два от силы.. И отвалюсь от терминала :-)
Коньяка что-ли накатить, чтобы организм уже точно определился спать или нет
чё-то втормозил..можно было самый низ взять, даже алерт вякал, но чё-то не склалось
чуть-чуть вверх. Час-два от силы.. И отвалюсь от терминала :-)
Коньяка что-ли накатить, чтобы организм уже точно определился спать или нет
Если не доверяешь своей стратегии, не работай !
Стратегия не для того, чтобы думать... Думать можно и без стратегии...
На фьючерсном графике цена на золото находится в фазе консолидации, практически не демонстрируя динамики в диапазоне от 3900 до 4200.
Моя позиция: пока не вмешиваться, пока не восстановится потенциальный импульс -> буду следить именно за этими уровнями на более высоком таймфрейме: прорыв уровня 3900 — для открытия короткой позиции, а уровня 4200 — для открытия длинной позиции.
На мой взгляд, курс XAU/USD в краткосрочной перспективе будет двигаться вниз, а затем снова вырастет.
следующие 2 недели ожидается формирование (окончательное подтверждение) тренда вверх.
Есть значительный шанс что он будет сформирован
то есть на ближайшей - прямо в начале, понедельник-вторник рост (скорее резкий и хороший) и разворот, далее до конца недели и начало следующей откат :-)
вот после отката и входить вверх надолго.
Это уже через неделю и если все движения правильного размера и размаха.
следующие 2 недели ожидается формирование (окончательное подтверждение) тренда вверх.
Есть значительный шанс что он будет сформирован
то есть на ближайшей - прямо в начале, понедельник-вторник рост (скорее резкий и хороший) и разворот, далее до конца недели и начало следующей откат :-)
вот после отката и входить вверх надолго.
Это уже через неделю и если все движения правильного размера и размаха.
вкратце так :-)
[Т]о есть в самом ближайшем будущем — буквально в самом начале, в понедельник или вторник — произойдет рост (вероятно, резкий и значительный)...
кто шортит золото, вот прямо сейчас (см.дату/время поста) возможен хороший с коротким стопом вход вниз