В полной боевой готовности: ЦБ Дании снаряжается для участия в валютной войне

Недавние заявления ЕЦБ вынуждают центробанки стран Европы вне еврозоны «вооружиться» экономическими и монетарными методами, чтобы защитить свои валюты. А все потому, что капитал из еврозоны обычно убегает как раз в эти страны. Вот и центробанк Дании уже задумался об изменении денежно-кредитной политики и даже затевает начало интервенций. Тут вообще «особый случай», потому что надежность экономики страны оценивается на высшем уровне, плюс к этому страна поддерживает привязку своей валюты к евро. По мнению главного аналитика Danske Bank Арне Ломанн Расмуссена, ЦБ Дании, вполне возможно, начнет продажу кроны уже в следующем месяце. "Интервенции начнутся, скорее всего, уже в декабре или январе. Все будет зависеть от того, насколько агрессивными будут действия ЕЦБ и что будет происходить на датском рынке до конца года", - заявил Расмуссен.

Но не надо забывать, что официальная ставка по депозитам в Дании с февраля 2015 года опустилась до уровня -0,75%. Центробанк был вынужден снизить ее в отрицательную сторону, чтобы защитить свою валюту от укрепления во время запуска Европейским центральным банком своей программы QE.

Валютные резервы Дании пока снижаются, но, скорее всего, очень скоро они вновь начнут расти. В марте резервы составляли почти 40% ВВП страны, в сентябре — на 30% меньше, а данные за октябрь, кстати, выйдут сегодня.

Пара евро/датская крона (EUR/DKK) торговалась во вторник утром на уровне 7,458, а вчера вечером на момент котировки падали до отметки 7,455. Огромных сил и средств стоила центробанку борьба со спекулянтами в начале года, но ему удалось отстоять привязку кроны к евро. Итоговым моментом стало выступление главы Экономического совета Дании Ханса Йоргена Витта-Якобсена - когда он заявил, что в стране могут ввести ограничения на движение капитала. Его слова прозвучали так убедительно, что датская крона по итогам дня показала самое сильное падение за 16 лет! До этого спекулянты хотели вынудить датский ЦБ капитулировать по примеру Национального банка Швейцарии и отказаться от привязки своей валюты к евро. Но ничего не вышло.

Напомним, Дания в 1999 году решила не переходить на евро, но согласилась привязать к ней крону на уровне 7,46 кроны. Колебания датской валюты к евро допускаются в районе 2,5%. В течение 2015 года, после запуска QE от ЕЦБ, датскому центробанку пришлось уже четыре раза снизить депозитную ставку.