Станет ли биткоин мировой резервной валютой к 2030 году?

Самая популярная в мире криптовалюта, биткоин, сейчас переживает крупное ралли — и никто не может объяснить, почему. В январе биткоин опустился ниже $200, а вчера торговался выше $410. Конечно, это значительно ниже исторического максимума ($1 150), но примерно на четверть выше, чем в октябре прошлого года.



Необъяснимый скачок на 70%



Подъем начался около месяца назад, и тогда стоимость биткоина была ниже $240. Предполагается, что стимулом к росту послужил устойчивый поток хороших новостей для цифровых активов и связанных с ними систем. Но даже несмотря на недавние юридические послабления и рост упорядоченности регулирования рынка биткоинов, эксперты не могут с уверенностью объяснить, почему актив всего лишь в течение месяца подскочил на 70%.

Некоторые называют в качестве причины этого скачка так называемый FOMO – очередной модный синдром, расшифровываемый как «страх пропустить что-то важное» (fear of missing out). Люди покупают биткоин, потому что считают его возможной восходящей звездой среди рыночных активов, а также руководствуясь логикой «все побежали, и я побежал». Некоторые объясняют рост биткоина начинающейся официальной поддержкой, в том числе и от Mastercard.

Но биткоин мог похвастаться устойчивым освещением в прессе и крупными инвестициями из мировых финансовых компаний в течение всего года, так что не совсем очевидно, почему переломным моментом стал именно прошедший месяц.

Генеральный директор компании по торговле биткоином Genesis Global Trading, Брендан О'Коннор, говорит, что не имеет простого объяснения сложившейся ситуации. Он подтвердил наличие слухов о международном объединении биткоин-трейдеров и об их договоренности о ценах, однако не смог подтвердить, правда ли это.

Со своей стороны, его компания в последний момент переживает «резкое увеличение активности» из-за возобновления интереса к биткоину в качестве торгуемого актива.

Следует отметить, что рынок биткоина считается относительно неликвидным, а его обменный курс против основных мировых валют исторически очень сильно колеблется. Тем не менее, О'Коннор говорит, что, к примеру, объемы китайских сделок с биткоином были «выше рынка», заметен подлинный подъем интереса из этого региона.



BTC встанет в один ряд с CHF и AUD?



Инсайдеры рынка выдают весьма оптимистичный прогноз для криптовалюты на следующие десятилетия, полагая, что в будущем биткоин будет использоваться так же широко, как швейцарский франк или австралийский доллар. Об этом пишет сегодня CNBC, со ссылкой на британскую компанию Magisters Advisers. Эта фирма оказывает консалтинговые услуги в области слияний и поглощений в технологической отрасли. Она опросила тридцать ведущих биткоин-компаний по всему миру относительно перспектив криптовалюты.

Общим мнением стало, что в течение ближайших 15 лет биткоин станет шестой по объему мировой резервной валютой.

Напомним, резервная валюта — это валюта, которая используется большинством правительств и учреждений в рамках их валютных резервов. Наиболее популярная резервная валюта на сегодняшний день — доллар США.



Blockchain как новая технологическая революция



Многие наблюдатели полагают, что реальная стоимость криптовалюты заключается в технологии, которая за ней стоит, и которая известна как blockchain, публичная и прозрачная демонстрация всех транзакций, происходящих с биткоином. По сути, это

децентрализованная база данных о транзакциях в сети.

Эксперты говорят, что blockchain — самое значительное достижение в IT за последнее десятилетие.

«Мы уже достигли развилки на дороге между биткоином и технологией blockchain. Биткоин зарекомендовал себя как авторитетная валюты. Blockchain — более фундаментальная вещь, которая, скорее всего, станет глобальным стандартом финансовых транзакций», — пишут аналитики.

В сентябре 13 ведущих мировых банков объединились в проект по изучению возможностей использования blockchain. Она представляет готовую работающую финансовую систему, через которую сейчас уже проводят миллиарды долларов. Код ее открыт, и за пять лет ее никто так и не смог взломать. К проекту присоединились Банк Америки, City, Deutshe Bank, Goldman Sachs, JP Morgan.

Для многих эта база показывает реальные перспективы. Помимо финансовых приложений, в ней есть и другие полезные возможности.