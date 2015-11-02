ЦБ РФ: «Хотелось бы, чтобы рубль был стабильным, но не получится»

Сегодня первый зампред Банка России Дмитрий Тулин, отвечая на вопросы депутатов в госдуме, сказал, что «невозможно преодолеть волатильность валютного курса». "Хотелось бы, чтобы он был стабильным, но не получится. Причем эта волатильность курса, неустойчивость, приводит к асимметричному одностороннему инфляционному влиянию на внутренние цены", - сказал Тулин.

Нацвалюта заметно упала в начале 2014 года, а уже к концу года стоимость рубля обвалилась в 2 раза, из-за чего центробанк был вынужден резко повысить ставку, чтобы предотвратить рост инфляции и действия спекулянтов. Затем падение рубля усилилось в ноябре, когда регулятор отказался от валютного коридора и отпустил рубль в «свободное плавание», как выражаются экономисты. Рубль колебался то вниз, то вверх, очень сильно на него давили цены на нефть, санкции и выплаты по внешнему долгу.

В этом году к весне рубль снизился до уровня 50 руб. за доллар, и тогда ЦБ РФ уже начал скупку валюты, правда, это тоже не продлилось долго — до июля, затем регулятор приостановил эти операции. С 13 мая по 27 июля банк успел купить $10 млрд.