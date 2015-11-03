Власти Китая активно распродают американские и немецкие гособлигации

Как сообщает издание Financial Times, китайские власти начали активно продавать не только гособлигации США, но и германские долговые бумаги. Так, госуправление валютных операций КНР (SAFE) с марта 2015 года большими темпами распродает немецкие облигации — их в основном выкупает ЕЦБ в рамках своей программы "количественного смягчения". Примерно 10 млрд каждый месяц Бундесбанк от имени европейского регулятора тратит только на немецкие бумаги.

Известно, что сделки заранее согласовываются и проходят под вниманием центробанков Китая и Германии. Одна из причин такого шага со стороны Китая - девальвация юаня, считают эксперты. Народному банку Китая могли понадобиться дополнительные деньги, чтобы сдерживать атаки на нацвалюту.

Однако не исключено, что центробанк решил зафиксировать прибыль по гособлигациям, уловив идеальный момент — пока их стоимость была на максимуме, а доходность близка к нулю. Экономист UBS в Пекине Тао Ванг говорит, что объем немецких облигаций у китайских властей составляет примерно $800 млрд, американских - $1,4 трлн.

Экономисты обращают внимание на то, что Китай одновременно продает и немецкие, и американские облигации. С января продано уже гособлигаций США на $243,9 млрд, и больше всего «вернули» летом - в июле и августе (примерно на $97 млрд).

Кстати, Китай в экстренном порядке избавлялся от американских бумаг (продали на сумму больше $100 млрд всего за две недели), когда почувствовал нестабильность на валютном рынке. Обычно информация о продажах облигаций не публичная и никогда официально не объявляется, поэтому точные данные никто назвать не сможет.