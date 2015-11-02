Энергетические компании могут испортить настроение S&P 500

Эксперты готовятся услышать плохие новости от энергетических компаниях о резком падении доходов, которые тормозят рост индекса S&P 500. На прошлой неделе сезон корпоративных отчетов на удивление подстегнул фондовый рынок, помогая основным индексам добиться своих лучших результатов. Но большой октябрьский пробег может исчезнуть в далеких воспоминаниях - на этой неделе намечается целая серия отчетов в энергетическом секторе.

Большинство компаний из списка S&P 500, которые уже отчитались за третий квартал, показали очень хорошие результаты, но что еще важнее - деятельность многих до сих пор лучше, чем предполагалось, говорит стратег Дубравко Лакош-Бухас из JP Morgan.

Энергетические компании, вероятно, прервут этот поток — ожидается, что в этом секторе прибыль снизилась на 65% в годовом выражении, ведь цены на сырую нефть до сих пор на очень низких отметках.

За 12 месяцев цена на нефть WTI упала более чем на 43%, на Brent — на 43%. Сегодня обе марки продолжают дешеветь: к 11:33 мск Brent торговалась на уровне $49,29 (-0,54%) за баррель, а WTI – на уровне $46,27 (-0,70%).

В общем по сектору ожидается дружный спад: разведывательные и производственные компании прогнозируют спад прибыли на 95%, компании по доставке (транспортировка, хранение, маркетинг) потеряют 25%, а прибыль компаний по переработке и обработке, как ожидается, упадет на 42%.

На этой неделе в понедельник выйдут отчеты компаний Diamond Offshore Drilling, Noble Energy, Pioneer Natural Resources; во вторник - Columbia Pipeline Group, NiSource, Sempra Energy, Devon Energy, Newfield Exploration, Oneok, Cimarex Energy; в среду, 4 ноября, отчитаются Chesapeake Energy, Spectra Energy, Marathon Oil, а в четверг - Apache и EOG Resources.

Затянувшиеся переживания за китайскую экономику и негативное воздействие высокой процентной ставки в ​​США все еще давят на рынки и инвесторов. "Откат на развивающихся рынках может почувствовать сопротивление в ближайшие дни, и в итоге это ощутят акции компаний в США", - говорит Кэти Стоктон, главный технический стратег в BTIG.

Инвесторы также будут ждать комментариев от компаний о том, как сказывается на их финансовых показателях глобальный экономический рост, снижение цен на нефть и газ, укрепление американского доллара.



