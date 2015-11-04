Высокочастотный трейдер впервые признан виновным в спуфинге

Сегодня в чикагском суде присяжных был признан виновным в мошенничестве и манипулировании на фьючерсных рынках Майкл Кошиа, трейдер из Нью-Джерси. Это фактически первый случай признания вины в спуфинге при высокочастотном трейдинге. Кошиа вины не признает, но ранее пошел на мировую сделку с Комиссией по срочной биржевой торговлей (CFTC) и согласился заплатить ей 2,8 млн долларов.

Однако дело на этом не кончилось, и теперь трейдеру грозит до 25 лет тюрьмы. Вынесение приговора намечено на март 2017 года.

Государственные обвинители в США давно стремятся ликвидировать на рынке незаконные торговые тактики, и для них это большая победа.

Спуфинг — это тактика, запрещенная в США с 2010 года. Заключается она в том, что трейдер открывает огромное количество ордеров (в случае Кошиа использовались ордера на на сырьевые фьючерсные контракты) и в течение миллисекунд аннулирует их. Таким образом он двигает цену в свою пользу. Конечно, для отмены заказов могут быть и честные причины: трейдер таким образом реагирует на движение цены, а маркетмейкер — на изменение баланса спроса и предложения. Именно поэтому так сложно привлечь трейдера к ответственности за спуфинг.

Майкл Кошиа утверждал в суде, что торговал честно, а не пытался повлиять на цену фьючерсных контрактов на Чикагской товарной бирже. Адвокаты трейдера уверяют, что будут бороться за своего клиента.

Эксперты рынка, внимательно следившие за «спуфинг-процессом», говорят, что приговор может возыметь «охлаждающий эффект» на мир фьючерсной торговли. До сих пор определение спуфинга считалось многими слишком расплывчатым, чтобы всерьез рассматриваться на уровне уголовных процессов. Однако случай с Кошиа даст рынкам более четкие границы и указания к тому, что считается мошенничеством, а что — нет. «Видя, что кто-то надолго сел в тюрьму, люди крепко задумаются, прежде чем торговать «в серой зоне»», — говорят аналитики.

Сейчас рассматриваются еще два аналогичных громких дела — против лондонского трейдера Навиндера Сарао, который якобы вызвал флэш-крэш 2010 года, и против трейдера из Чикаго, Игоря Ойстачера. Оба отрицают свою вину.



