Как и почему центробанк укрепил курс рубля?

Вторник оказался очень позитивным для российского рубля — к вечеру курсы доллара и евро заметно упали. В основном укрепиться рублю помогли растущие нефтяные котировки и действия ЦБ. Вчера вечером пара USD/RUB опускалась до отметки 62,36, а пара EUR/RUB — до 68,3. Трейдеры говорили, что у рубля есть хорошие шансы на укрепление, но не могли понять, что именно будет основным драйвером.

Рубль все еще сильно зависит от движения нефтяных цен, а сегодня цена на Brent по-прежнему находится в районе $50 за баррель и пока вряд ли выйдет из устоявшегося диапазона. Вчера котировкам помогли сообщения из Бразилии, где еще с начала месяца объявили об общенациональной забастовке. Плюс ко всему, в октябре немного снизилась добыча нефти в ОПЕК — с 31,76 млн до 31,64 млн баррелей в сутки.

Но еще очень сильно на рубль повлияли вчера новости о том, что Банк России проведет крупнейшее за полгода изъятие ликвидности из банковской системы. Так, по операциям недельного РЕПО во вторник банки обязаны были вернуть регулятору 520 млрд руб., которые получили ранее в кредит. По заявлению центробанка, лимит недельного рефинансирования сократили до 570 млрд руб. (минимум с апреля 2012 года).

Но остается еще один вопрос для тех, кто наблюдает за российским рынком, - почему не могут никак договориться между собой ЦБ и Минфин? Министр финансов Антон Силуанов продолжает говорить, что при нынешних ценах на нефть и курсе рубля резервный фонд страны иссякнет в следующем году, напоминая о возможной девальвации. Но вот сам центробанк не только не помогает ослаблению рубля, а наоборот, делает все для его укрепления. Конечно, и эти действия можно объяснить тем, что если рынок поймет, что власти хотят ослабить рубль, то играть против нацвалюты будут все, кому не лень, а остановить такой процесс будет очень тяжело.



В среду утром рубль вернулся к падению (котировки нефтяных фьючерсов вновь пошли вниз), и к 11:27 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 63,05, а пара EUR/RUB - на отметке 68,9.

