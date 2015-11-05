Мнение: Рубль ждут еще два непростых месяца

Пессимистично настроенные аналитики агентства Bloomberg уверены, что до конца года колебание курса рубля усилится, и в основном это будет связано с действиями властей — они будут снижать рубль, чтобы нормализовать уровень доходов от экспорта нефти. В ноябре-декабре этого года вновь усилится волатильность рубля, и об этом говорят как минимум 77% из опрошенных экономистов агентства. Так, например, главный стратег SEB AB по развивающимся рынкам в Стокгольме Пер Хаммарлунд считает, что власти будут вынуждены менять курс нацвалюты, потому что не смогут по-другому нарастить объем заимствований, а нагружать Резервный фонд они не захотят. «Остается только ослаблять рубль для поддержания доходов бюджета от нефтяного сектора», — сказал Хаммарлунд.

Экономист из Berenberg Bank Вольф-Фабиан Хунгерланд утверждает, что рубль еще прокатится на «американских горках» - как минимум до «ощутимого восстановления» нефтяных цен. «Мы ожидаем повышенную волатильность рубля до момента, когда цены на нефть не начнут ощутимо восстанавливаться, Федеральная резервная система не внесет ясность по ставкам, а Украина не уйдет из повестки дня. Другими словами, рубль еще не покинул американские горки, а экономика — зону рецессии», — говорит Хунгерланд.

Российские экономисты вынуждены согласиться с прогнозами своих коллег. Так, недавно заместитель главы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил, что в конце года курс рубля снизится, потому что такова тенденция: «Сезонность из года в год одинаковая: летом идет укрепление, потом в конце лета-начале осени — ослабление, потом в середине осени укрепление, в конце года - опять ослабление. И так каждый год, всегда одинаково. Поэтому, я думаю, в этом году, в следующем и через следующий будет все одно и то же», — считает Моисеев.

В первые дни ноябрьских торгов цены на фьючерсы на Brent колебались в районе $48-$51 за баррель, а курс доллара к рублю в это время "плавал" в пределах 62–65 руб.

Иностранные аналитики не видят скорого возобновления роста российской экономики. Пока движение идет по т. н. «L-траектории», что означает резкое падение и последующий сдержанный рост, именно поэтому не стоит ждать роста ВВП раньше, чем через 8-10 месяцев. «Вопрос только в том, откуда придет рост. Последние полтора года мы видели слабые инвестиции - это позволяет лишь медленно залечивать раны, но оставляет шрамы. Плюс к этому в России уже хроническое недоинвестирование», — говорит Хунгерланд.

По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, российская экономика прощупает «дно» в четвертом квартале 2015 года, а уже в начале следующего возобновится экономический рост. О достижении «точки равновесия» экономики также недавно говорил президент РФ Владимир Путин. «Задача у нас гораздо сложнее. Она заключается в том, чтобы восстановить положительную динамику, выйти на устойчивые темпы роста, обеспечить сбалансированность бюджетной системы и сохранить тренд на снижение инфляции», — заявил тогда глава государства.