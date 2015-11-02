ФРС против ЕЦБ: чего ждать инвесторам?

Пока мнения и политика Федеральной резервной системы и Европейского центробанка расходятся, инвесторы не совсем понимают, как вести себя и как реагировать на разношерстные заявления.



ФРС намекает, что в декабре ужесточит курс, в то время как ЕЦБ уже вовсю говорит о расширении своей программы QE в ближайшее время (скорее всего, решение выпадет на тот же декабрь). Последние сигналы от обоих регуляторов вновь возобновили разговоры о нарастающих расхождениях в денежно-кредитной политике двух самых влиятельных центральных банков.

Краткосрочные последствия для инвесторов включают укрепление доллара, большую волатильность рынка акций и расширение торгового диапазона благодаря разнице ключевых процентных ставок. Долгосрочные последствия — возможность нахватать больше прибыли. Оба результата предполагают, что инвесторы должны пересмотреть общепринятую идею о том, что свободная наличка — это "разорительный вклад" в их инвестпортфелях.

После заседания на прошлой неделе ФРС дала понять, что, вопреки прогнозам, декабрьская встреча будет очень "оживленной", когда речь пойдет о возможности повышения процентных ставок. Йеллен сделала этот намек неявно, преуменьшая озабоченность по поводу международной экономической и финансовой нестабильности, которая ранее удерживала центральный банк от изменений.

Эти сигналы резко контрастируют с тем, что объявил ЕЦБ неделей ранее. Марио Драги, президент ЕЦБ, указал на готовность центробанка увеличить свою масштабную программу выкупа, чтобы противостоять экономической слабости и дефляционному давлению. Противоположные политические сигналы вернули на передний план расхождение в политике, которое в последние месяцы было приглушено событиями в мире. Ослабление экономического роста стало очевидным на развивающихся рынках летом, особенно заметным было замедление в Китае и близкие к рецессии состояния в Бразилии и России. Нарушения на финансовых рынках подняли тревогу по обе стороны Атлантики, все рынки были озабочены неблагоприятными внешними и внутренними эффектами. При том, что у ФРС не было выбора, кроме как сигнализировать о повышении ставок на заседании в сентябре.

Теперь, когда развивающиеся рынки уже немного успокоились (чему частично помог стимул от китайской монетарной политики), ФРС чувствует себя более комфортно в плане отличия его действий от других центральных банков. Такая разница в подходах будет подпитывать ценность доллара, особенно по отношению к евро. Но доллар вряд ли уйдет достаточно далеко, чтобы приспособиться полностью к изменениям относительных цен во всей экономике. Таким образом, диапазон между доходностью американских и немецких госбумаг увеличится.

Скорее всего, любые действия и заявления центробанков сейчас будут вызывать повышенную волатильность на рынках акций. Куда сложнее угадать долгосрочные последствия для инвесторов. Стойкое расхождение в действиях будет доказывать, как трудно поддерживать взаимную связь между регуляторами и экономиками, а также покажет, что США не готовы отпустить свою валюту в качестве «настройщика» мировой экономики. ФРС будет вынуждена либо изменить курс, так как экономика США находится под давлением упорной слабости в Европе и развивающемся мире, либо (если европейские политики увидят рост своей экономики) позволить ЕЦБ начать свой собственный процесс нормализации политики.

В ответ на эти соображения инвесторы должны пересмотреть свои взгляды и планы на будущее. Мир, в котором есть хорошие денежные «подушки безопасности» и их эквиваленты в портфелях, имеет смысл в любых стратегических и тактических соображениях. В краткосрочной перспективе инвесторам удастся нивелировать масштабные и неизбежные потери в ценах из-за скачков активов и необычных корреляций между ними. Рынок, на котором твердые акции и облигации легко могут «испачкаться» из-за слабости других, имеет особенно высокую ликвидность. В более долгосрочной перспективе стратегические денежные подушки дадут инвесторам важный инструмент для достижения устойчивости на время неопределенности.



Остается неясным, будет ли мировая экономика переходить к более широкому росту, тем самым проверяя более высокие рыночные цены, или наоборот, рост остановится и все рынки придут к финансовой нестабильности, а более слабые подорвут эффективность центробанков в подавлении волатильности и укреплении цен на активы. Звучит страшно и не совсем понятно. Впрочем, именно в таком состоянии сейчас и находятся многие экономисты — никто не может точно сказать, что будет с мировой экономикой.

