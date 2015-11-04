Великобритания описала условия, на которых останется в ЕС

Во вторник министр финансов Великобритании Джордж Осборн, выступая в Берлине, рассказал о некоторых требованиях, при выполнении которых страна останется в ЕС. Одним из экономических требований стало освобождение Соединенного Королевства от необходимости финансировать «предкризисные» страны еврозоны. "Мы не позволим налогоплательщикам в странах, не входящих в еврозону, финансировать поддержку стран из еврозоны", - заявил Осборн.

В целом его речь стала самым подробным изложением экономических требований Великобритании к ЕС, а вот полный список премьер-министр страны Дэвид Кэмерон обещал обнародовать в скором времени. Кэмерон хочет сначала реформировать правила ЕС, а затем (до конца 2017 года) провести референдум, где народ решит, оставаться в ЕС или нет.

Осборн в своей речи перечислил несколько ключевых требований Великобритании. Среди них есть, к примеру, требование поддерживать единый европейский рынок и признать факт мультивалютности объединения (страна хочет защитить статус фунта стерлинга). Другое требование — предоставить гарантии странам-членам ЕС вне еврозоны, что в случае дальнейшей интеграции они смогли участвовать в банковском союзе на добровольных началах, а с британских налогоплательщиков снимут обязательства по финансированию "спасения" стран еврозоны, оказавшихся в кризисе. "Мы хотим быть уверенными в том, что Британия не будет лишаться рабочих мест из-за того, что мы не входим в еврозону. Мы хотим добиться того, чтобы британские налогоплательщики не оплачивали издержки за евро", - особенно подчеркнул Осборн.

Министр также сказал, что если страны, не входящие в зону евро, захотят принять участие в образовании банковского союза, то это участие должно быть добровольным, а не обязательным. Он говорил о том, что правительство Великобритании хочет остаться в ЕС, но сама страна не считает, что принцип ЕС быть "более тесным союзом народов Европы" отвечает ее интересам. "Мы хотим, чтобы Великобритания осталась в реформированном Евросоюзе, но это должен быть Евросоюз, который будет работать лучше на благо всех граждан Европы, и лучше работать для Британии", - сказал он.

Кроме того, страна требует ввести контроль за миграцией внутри союза, а также дать возможность национальным правительствам блокировать нежелательные законопроекты и пересматривать уже существующие законы ЕС.