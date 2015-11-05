Руководители ФРС подтвердили, что вероятность повышения ставок в декабре очень высока

В среду американские фондовые индексы упали из-за опасений повышения ставки. Джанет Йеллен и глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли вчера подтвердили, что это возможно уже на следующем заседании ЦБ (оно намечено на 15-16 декабря). Кроме того, заместитель председателя ФРС Стэнли Фишер недавно также высказался о том, что инфляция в США близка к таргетируемому уровню (2% годовых), а рынки, в свою очередь, приняли это за сигнал о скором повышении ставок центробанка.

Во время своего выступления в Палате представителей Конгресса США Джанет Йеллен сказала, что повышение ставки в середине декабря - "реальная возможность". Но она подчеркнула, что главным условием остается сохранение позитивных макроэкономических данных. Руководители ФРС уверены, что экономический подъем в США приведет к дальнейшему укреплению рынка труда и скоро инфляция дойдет до целевого уровня. Йеллен также напомнила, что регулятор будет повышать ставки постепенно, конечно же учитывая текущую ситуацию в экономике. "На этом этапе экономика США работает хорошо", - заявила она.

Затем Уильям Дадли согласился со словами председателя ФРС о возможности декабрьского повышения, добавив лишь, что «нужно посмотреть, что покажут данные».

По прогнозам экспертов, первое повышение ставок будет максимум на 0,25 п.п. На прошлом заседании ФРС дала очередной сигнал о возможном повышении ставки в декабре. Решение, как обычно, зависит от стабильности рынков и отчетов по занятости и инфляции.