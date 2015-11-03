Мнение: Канада испытывает больше проблем, чем Китай

Пока во всем мире внимательно следили за каждым новым отчетом из Китая, почти никто не заметил, что в Канаде - один из самых больших оттоков капитала. Как подсчитали в Bank of America Merill Lynch, базовый баланс (сочетание текущего счета и счета движения капитала по итогам года — с июня по июнь) упал с уровня +4,2% ВВП до -7,9% ВВП. Такое сильнейшее ухудшение действительно зафиксировали в Канаде.

Во время нефтяного бума Канаду просто «затопили» деньгами: все хотели инвестировать в компании и проекты. Но сейчас канадский нефтяной сектор по факту умирает, а нового «экономического локомотива» пока не предвидится. Экономисты говорят, что недавний отток денег — самый большой за всю историю.

Стратег из Credit Suisse Group Альвизе Марино считает, что канадские инвесторы сами выводят эти деньги из страны. "Политика в Канаде за последние десять лет значительно благоприятствовала инвестициям в энергетику. В настоящее время падение цен на нефть стало основным фактором, который сделал инвестиции невыгодными", - говорит он.

Тут в принципе все понятно: нефтяные котировки обвалились, и вслед за этим начались серьезные проблемы у компаний и вообще в экономике страны - ведь нефть является основной статьей экспорта страны. Плюс к этому, канадские нефтяные проекты в основном сосредоточены в нефтеносных песках, а добыча такой нефти сама по себе является очень дорогой. В стране уже заморозили 18 перспективных сырьевых проектов. К сожалению, относительная стабилизация котировок нефти не улучшила ситуацию. Кроме того, отток капитала из компаний и инвестфондов отразился на курсе валюты и стоимости активов: канадский доллар в этом году упал уже на 11% в паре с долларом США - до минимума за последние 11 лет.

В основном капитал из страны уходит на зарубежные активы. Например, Royal Bank of Canada собирается купить City National Corp. в Лос-Анджелесе за $5,4 млрд. С помощью поглощений и слияний из Канады уже вывели в этом году более $73 млрд. Таким образом, компании охотнее расширяются сейчас не внутри страны, а за рубежом. Конечно, рядовые инвесторы действуют по их примеру - как минимум в течение полугода люди больше вкладываются в иностранные активы.

Слабость экономики Канады подтверждают и недавние отчеты — PMI производственного сектора упал в октябре до рекордного минимума. Количество заказов, уровень занятости и другие основные показатели снизились по сравнению с сентябрем. Экспорт упал впервые с апреля, а экономические условия сильно давят и на внутреннюю торговлю. Проще говоря, тут даже падающий канадский доллар не спасет экспорт.

И, наконец, многих просто пугает тот факт, что страна, которая почти всегда была символом экономической стабильности, испытывает такие проблемы.