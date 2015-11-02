Прогноз: Фондовый рынок кипит. Жарко ли будет в ноябре?

Американский рынок акций не был настолько красным с 2011 года. После падения в конце лета Уолл-стрит мчался обратно с удвоенной силой. Опасения по поводу проблем с экономикой Китая и ФРС исчезли, отправив Dow Jones резко вверх в октябре. Индекс S&P 500 взлетел на 8,3% - это был его лучший месяц за четыре года.

Учитывая, насколько страшно было инвесторам на рынке совсем недавно, это невероятно, что S&P 500 не хватает всего 2% до установки новых исторических максимумов. "Октябрь превратился в красный флаг для быков", - говорят аналитики Bespoke Investment Group в недавнем исследовании. Bank of America Merrill Lynch был более выразительным, сказав, что медведи на Уолл-стрит в настоящее время ушли в "спячку".

Риск снова стал модным. Даже индекс CNN Fear and Greed показывает, что "жадность" - основная движущая сила на рынке в настоящее время. Меньше двух месяцев назад индекс показывал "чрезвычайный страх".

BofA сообщает, что инвесторы вложили $15 млрд в мировые акции в последний период. Развивающиеся рынки акций, которые раньше все ненавидели и отодвигали на задний план, чувствуют крупнейший приток вложений в последние четыре месяца.

Но замечательное ралли повышает риск, что фондовый рынок находится на грани перегрева — или, по крайней мере, берет необходимую передышку. В конце концов, экономика явно замедляется и внутри, и за рубежом. Для корпоративных прибылей это, конечно, не очень хорошо. Правда, 76% компаний из списка S&P 500, которые уже представили свои результаты за прошлый квартал, демонстрировали итоги лучше ожиданий. Тем не менее, показатели прибыли все еще не компенсируют падения с 2009 года, а часть компаний вообще встревожили инвесторов своими вялыми результатами. Это, например, CVS, Buffalo Wild Wings, Dunkin 'Brands и GoPro. Уолл-стрит снова проверит пульс потребительских расходов на этой неделе, когда отчитаются такие большие имена, как Visa, Ralph Lauren и Whole Foods. Также может быть интересно услышать, как эффективно работают медиа-компании - Time Warner, Walt Disney, 21 Century Fox.

Фондовый рынок, несомненно, также будет находиться под влиянием наиболее важных экономических показателей прошлого месяца: ежемесячный отчет о рабочих местах, который выйдет в пятницу. Экономисты делают ставку на рост занятости ближе к норме в октябре, но видят слабую производительность в предыдущем месяце.

История показывает, что фондовый рынок не слишком высок и двигается слишком быстро. Как правило, необходимо 65 календарных дней, чтобы S&P 500 оправился от коррекции на 15%. На этот раз это занимает немного больше времени. После того, как он восстановит все потерянные уровни, рынок продолжит движение. "История должна повторяться, и нет никакой гарантии, что будет, поэтому S&P 500 может подняться еще на 6,5% перед следующим снижением на 5% или более", - говорит Сэм Стовал, стратег по США в S&P Capital IQ.

Ноябрь должен быть хорошим. Новейшая история также была очень добра к инвесторам в ноябре. Индекс Dow Jones в среднем имел здоровый прирост на 2,4% за последние 20 лет — в каждых трех случаях из четырех. Единственный месяц, который был лучше за этот промежуток времени, - это апрель. А вот индекс S&P 500 закрывался выше в семи из последних восьми ноябрей, следуя за октябрьским ралли - на 5% и более. Единственное исключение - 2011 год. Это примечательно, потому что нынешняя ситуация как раз очень похожа на то, что было в 2011 году на рынке. Но вряд ли это будет большой спад. S&P 500 опустился только на 0,5% в ноябре 2011 года, что будет не так плохо после невероятной картины октября.