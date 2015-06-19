Дайджест 15-19 июня: Главные события, от Петербургского Форума до экономической драмы в Греции

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Новость недели: Петербургский Международный Экономический Форум 2015: персоналии, штрихи, выводы.



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