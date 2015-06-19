Дайджест 15-19 июня: Главные события, от Петербургского Форума до экономической драмы в Греции
Аналитика и прогнозы

Дайджест 15-19 июня: Главные события, от Петербургского Форума до экономической драмы в Греции

19 июня 2015, 11:54
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Петербургский Международный Экономический Форум 2015: персоналии, штрихи, выводы.

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