Дайджест 15-19 июня: Главные события, от Петербургского Форума до экономической драмы в Греции

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Петербургский Международный Экономический Форум 2015: персоналии, штрихи, выводы.
- РБК: Петербургский экономический форум: онлайн-трансляция
- Forbes: Петербургский экономический форум — 2015, день 2-й: онлайн-трансляция
- Interfax: Самые упоминаемые персоны по итогам первого дня ПМЭФ
- Deutsche Welle: Петербургский экономический форум: восточный поворот?
- BBC Russian: Форум в Петербурге: опасность санкций и сильного рубля
- Reuters: Кудрин предложил Путину переизбраться и провести реформы
- Коммерсант: Реформы требуют досрочности. Алексей Кудрин предложил способ их ускорить, но остался непонятым
- РБК: Путин пообещал бизнесу сдержать укрепление рубля
- Interfax: Участники ПМЭФ дали прогнозы по нефтяным ценам на ближайшие годы
- Forbes: Форум убеждения: как доказать, что Россия успешна
- BBC Russian: Саудовский принц в Петербурге: осторожный зондаж
- BBC Russian: Пресса Британии: что ищет Ципрас в Петербурге?
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика
- Snob.ru: «Право на забвение». Кому это нужно и чем грозит
- Interfax: РФ начала готовиться к возможной заморозке госактивов во всех европейских странах
- Forbes: В МИДе заверили в неизбежной реакции на арест имущества за рубежом
- Forbes: Ходорковский прокомментировал арест активов России в Бельгии
- Коммерсант: Пенсионер врачу не товарищ. Правительство выбирает между индексацией пенсий и расходами на больницы
- РБК: ЦБ назвал условия для получения денег пенсионных фондов-банкротов
- Reuters: Экономика РФ будет чувствовать влияние девальвации около года, рост будет нулевым -- Греф
- РБК: Герман Греф — РБК: «Неплатежи и банкротства еще впереди»
- РБК: Греф предупредил о готовящемся снижении ставок по депозитам в Сбербанке
- Коммерсант: Ожидания хуже ставки. Банк России без энтузиазма снизил стоимость денег
- Interfax: Россия и Греция подписали меморандум по "Турецкому потоку"
- Interfax: "ВЭБ Капитал" на 100% профинансирует продолжение "Турецкого потока" в Греции
- MQL5 Blogs: 5 болезней, отразившихся на состоянии рынков в XXI веке
Новости валютного и сырьевого рынков
- Reuters: Рубль ускорил снижение к доллару, ушел в минус и против евро
- РБК: Напрасные слова: как рубль реагировал на словесные интервенции чиновников
- MQL5 Blogs: QE в России не будет, рубль вырос к доллару
- РБК: Джим Роджерс – РБК: «Доллар может оказаться пузырем»
- РБК: Клепач предсказал стоимость доллара к концу года
- MQL5 Blogs: Биткоин подскочил на опасениях по Греции, показав лучшее ралли за 1,5 года
- Коммерсант: «Владимир Владимирович, поддержите доллар!» Как директоры и президент России не давали упасть американской валюте в Петербурге
- Коммерсант: Рубль останется между производством и инфляцией. ЦБ продолжит регулирование национальной валюты
- MQL5 Blogs: Подорожает ли золото до $25 000? Да. Но не в этом веке.
- MQL5 Blogs: Торговля золотом в современных условиях: между быком и медведем
- MQL5 Blogs: Brent: обзор и прогноз
Новости компаний
- Коммерсант: ЮКОС бродит по Европе. Бывшие владельцы компании начали взыскивать деньги с России
- Коммерсант: Гонки на выживание. Как автодилеры пытаются сохранить бизнес в кризис
- Deutsche Welle: Российские сталевары и демпинг: оправданны ли опасения ЕС?
- Deustche Welle: Siemens заключил с РЖД договор на 1,2 млрд евро
- Interfax: Qatar Airways возглавила мировой рейтинг авиакомпаний
- Interfax: Российские авиаперевозчики получат скидки до 15% на топливо для внутренних рейсов
- РБК: Покупатели воспользовались ценовой войной на рынке смартфонов
- Forbes: BP купит 20% в «Таас-Юряхе» у «Роснефти»
- РИА Новости: "Роснефть" и Венесуэла будут взаимодействовать в сфере образования
В мире
- Ведомости: Почему Запад и Россия не понимают друг друга
- MQL5 Blogs: Заседание ФРС: 4 фокусные точки
- BBC Russian: МВФ Греции: не заплатите к концу июня - дефолт
- Reuters: Греция не обращалась к РФ за помощью - Сторчак
- MQL5 Blogs: Мнение: демонстративное самоубийство Греции не причинит вреда Европе
- MQL5 Blogs: Облигации периферических стран ЕС висят на волоске из-за Греции
- Коммерсант: Четыре масти украинской власти
- Deutsche Welle: Сенат США одобрил выделение военной помощи Украине
- Deutsche Welle: Брюссель примет меры против налоговых оазисов
- MQL5 Blogs: Саудовская Аравия открыла свой фондовый рынок для иностранных инвесторов
- Xinhua: АБР выделит 20 млн долларов Кыргызстану на улучшение инвестиционного климата