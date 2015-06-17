Биткоин подскочил на опасениях по Греции, показав лучшее ралли за 1,5 года

Во вторник биткоин подскочил на целых 7% и показал самое крупное ралли за 18 месяцев. Предполагается, что валютные спекулянты и греческие вкладчики таким образом решили обезопасить свои активы, переведя их в децентрализованную и независимую цифровую валюту.

Напомним, премьер-министр Греции Алексис Ципрас во вторник жестко высказывался в адрес международных кредиторов Греции и бросил им в лицо предупреждение о том, что Греция готовится к выходу из еврозоны.

Биткоин, криптовалюта, которая изобретена 6 лет назад, не прикреплена ни к одной мировой валюте и не находится под контролем какого-либо регулятора. Ее хождение свободно, а курс колеблется в соответствии с балансом спроса и предложения.

Несмотря на то, что ранее курс биткоина был крайне нестабильным, за последние полгода он пришел к определенному балансу и всё чаще рассматривается в качестве легального и потенциально ценного актива крупными финансовыми учреждениями и даже правительствами (например, британским).

Аналитики рынка говорят, что вчера очень активно покупали криптовалюту греки: их доверие к собственной власти сильно подорвано, а судьба евро на ближайшие недели остается неопределенной. Неясно также, и что будет являться валютой страны, если Grexit все-таки произойдет — всё это подогревает интерес к независимым активам. Согласно данным компаний, которые обращают биткоин на рынке, за последние два месяца приток инвесторов, работающих с греческих IP-адресов, составил 124%.

Итак, во вторник на бирже Bitstamp биткоин торговался выше отметки в 252 доллара. Это шестая подряд прибыльная сессия криптовалюты, впервые с января 2013 года.

Некоторые эксперты выдвигают версию о том, что биткоин в качестве независимой криптовалюты, опираясь на греческие активы, может быть введен в Греции в качестве параллельной евро валюты — это теоретически предотвратит Grexit.