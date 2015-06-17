Заседание ФРС: 4 фокусные точки

Сегодня во время американской торговой сессии будет оглашено решение ФРС по поводу процентной ставки на ближайший месяц. От главы американского регулятора, Джанет Йеллен, инвесторы всего мира ждут прояснения позиции по нескольким вопросам.

Ожидание роста процентной ставки

В последний раз ФРС поднимала процентную ставку в июне 2006 года. С декабря 2008 года ставка находится почти на нулевом уровне. В марте 2015 власти намекали на возможное повышение в июне. Эти ожидания еще не окончательно похоронены, но несколько месяцев неубедительной экономической макростатистики свели шансы на июньское повышение к очень малым величинам. От госпожи Йеллен ждут намеков на то, чего ожидать в этом плане от ближайших месяцев.

Экономические данные

ВВП США сократился в первом квартале. Однако большая часть этого снижения может быть пересмотрена в конце июня. К примеру, наблюдается рост рынка труда и розничных продаж. В апрельском заявлении ФРС говорилось, что зимнее замедление экономики частично отражало «переходные факторы». С большим количеством вышедших данных в руках FOMC может смело говорить как минимум об укреплении рынка труда.

"Хрустальный шар"

Сегодня будут озвучены обновленные прогнозы роста ВВП, инфляции и безработицы в США в 2017 году и в долгосрочной перспективе. Слабые данные первого квартала может понизить ожидания роста ВВП за 2015 год. Цели, которые декларировала ФРС, - это максимальная занятость и стабильные цены, поэтому для дальнейшего наблюдения важны прогнозы инфляции и безработицы. Чтобы чувствовать «достаточную уверенность», ФРС должна увидеть рост до 2% в ближайшее время. В марте ФРС снизила прогнозный уровень безработицы с 5,2% до 5%. Скорее всего, сегодня нас ждут небольшие корректировки этих прогнозов.

Несогласные

В январе, марте и апреле все члены FOMC голосовали единодушно. Но сегодня президент ФРС Ричмонда, Джеффри Лейкер, может выразить несогласие, если регулятор решит не повышать ставку; а Чарлз Эванс, руководитель ФРС Чикаго — наоборот, будет яростно протестовать в случае положительного решения. Политические разногласия внутри ФРС — тоже очень важный для рынков показатель.