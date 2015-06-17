Облигации периферических стран ЕС висят на волоске из-за Греции

Суверенные бонды государств юга Европы в среду остаются под большим давлением, поскольку все явственнее становятся очертания греческого дефолта и выхода страны из единого валютного пространства. Испанские, итальянские и португальские облигации стремительно дешевеют, а доходность возросла за одну неделю несколько раз до максимумов нескольких месяцев. Испанские 10-летние бонды увеличили доходность до 2,37%; итальянские — до 2,35%; португальские — до 3,24%. Греческие 10-летние бонды увеличили доходность до 13%.

Трехдневная распродажа более рискованных активов заставила инвесторов бежать в более безопасные немецкие облигации, чья доходность снизилась до 0,81%.

Такое поведение облигаций стран-соседок Греции связано с опасениями инвесторов. Настроения в Греции могут перекинуться на соседнюю Португалию, и тогда ее может ждать похожий сценарий. Испанская левая партия Podemos тоже высоко подняла голову, а в Италии давно сильны антиевропейские настроения. Поэтому гособлигации этих стран резко теряют привлекательность для инвесторов.