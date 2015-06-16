QE в России не будет, рубль вырос к доллару

Первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин во вторник во время своего выступления в Госдуме выразил мнение о том, что политика, аналогичная QE, в России не сможет привести к росту реального производства в России. Это означает, что монетарного смягчения в нашей стране в ближайшее время не будет. ЦБ РФ не станет включать печатный станок, чтобы искусственно накачать экономику страны дешевыми деньгами.

Рост монетизации ЦБ планирует осуществлять по мере роста и становления всей экономики в целом. В июньском обзоре ЦБ РФ по денежно-кредитной политике сказано, что рост денежной массы сдерживается низкими темпами роста кредитования. Однако параллельно кредитное сжатие помогает остановить рост инфляции. Всё это, согласно вчерашнему сообщению ЦБ РФ, побудило регулятор в очередной раз снизить ключевую ставку.

По-прежнему планируются структурные экономические реформы, а рост ВВП ожидается с 2018 года.

На заявлениях господина Тулина сегодня вырос курс рубля: доллар потерял 1,70%; USDRUB на момент 19.20 мск дошла до уровня 53,621.