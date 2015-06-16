Мнение: демонстративное самоубийство Греции не причинит вреда Европе

Интересное мнение сегодня было опубликовано в одном из ведущих экономических изданий Америки. Анатоль Калецки с портала MarketWatch считает, что дефолт Греции и даже ее выход из еврозоны не причинит вреда Европе: эти риски "надежно захеджировал" Марио Драги еще в январе. По мнению Калецки, вся программа QE - это хитроумный ход по спасению еврозоны в случаях, подобных греческому.



Хорошая новость: дефолт Греции, который стал еще более вероятным после провокационного отказа Алексиса Ципраса от «абсурдного» предложения кредиторов, больше не представляет собой серьезную угрозу для остальной Европы. Плохая новость: кажется, Ципрас этого не понимает.



Храбрый Алексис



Судя по воинственности высказываний Ципраса, он твердо верит в то, что Европа так же отчаянно нуждается в Греции, как Греция нуждается в Европе. Непонятно, чего сейчас больше боится греческий премьер — риска катастрофы для Греции или же собственного унижения перед своими коллегами по Syriza.

Наиболее вероятный исход событий — что Ципрасу придется проглотить свои собственные слова и согласиться на условия «Тройки» до конца июня. Если же этого не случится — ЕЦБ прекратит поддержку греческой банковской системы, и правительство не получит денег для обслуживания внешних долгов. Что самое травматичное для греческого правительства — оно не сможет обслуживать и внутренние обязательства — пенсии и заработную плату. Отрезанная от всего внешнего финансирования, Греция станет экономическим парией — этакой европейской Аргентиной — и рано или поздно под напором общественного мнения правящая партия потеряет власть.

Подобный результат тем более трагичен, что в основе предложения кредиторов в части жесткой экономии бюджета было заложено широкое поле для маневра. Вместо того, чтобы искать компромисс по смягчению этой программы, Ципрас потратил пять месяцев на символические бои по вопросам, не относящимся к экономике: трудовому законодательству, приватизации, даже тому, как называть «тройку».

Это провокационное поведение привело к тому, что Греция потеряла потенциальных союзников во Франции и Италии. Что еще хуже, время, потраченное на показные политические выступления, уничтожило первичный профицит бюджета, который был одним из немногих козырей греческого премьера в начале переговоров.



Хитроумный Янис



Теперь Ципрасу кажется, что у него осталась еще одна сильная карта: страх Европы перед дефолтом Греции. Формированию этого заблуждения способствовал его собственный министр финансов, Янис Варуфакис. Профессор, специалист по теории игр, Варуфакис недавно хвастался в New York Times, что «небольшая Греция в попытке выжить может обрушить весь финансовый мир» и что медиаобраз «иррационального дурака делает мою работу за меня» во взаимодействии с другими министрами финансов еврозоны.

Судя по всему, Варуфакис считает, что его «понимание сложной теории игр» дает Греции решающее преимущество в динамике сложных переговоров. На самом деле, игра, которая сейчас разыгрывается в Европе, не столько похожа на шахматы, сколько на крестики-нолики, где нормальным результатом считается ничья, но каждый неверный шаг означает неминуемое поражение. Правила этой игры гораздо проще, чем думает Варуфакис, и все — из-за одного события, которое произошло в Греции всего через неделю после выборов. Еще 22 января ЕЦБ принял решительные меры, чтобы защитить еврозону от возможного дефолта Греции.



СуперМарио



Объявив масштабнейшую программу скупки гособлигаций, гораздо более крупную по отношению ко всему рынку бондов еврозоны, чем количественное смягчение в США, Британии или Японии, президент ЕЦБ, Марио Драги, возвел непробиваемую стену, которая уже давно нужна была для защиты валютного союза от финансового кризиса Lehman-style.

Новообретенная возможность для ЕЦБ фактически неограниченно печатать деньги, чтобы поддерживать и банки, и правительства, свела греческую инфекцию к уровню незначительного ОРЗ. Греческие политики по-прежнему не в состоянии понять, что в финансовой среде Европы произошли глубокие изменения.



Сценарий катастрофы



До решения ЕЦБ греческая угроза была вполне реальной. Если бы греческое правительство объявило дефолт или попыталось выйти из еврозоны, банки Греции рухнули бы, а греки, которые не смогли бы получить свои деньги и перевести их за границу, потеряли бы все свои сбережения (так было на Кипре в 2013 году).

Вкладчики в других странах-должниках — Португалии или Испании, например — испугались бы такой же ситуации и перевели бы свои деньги в немецкие или австрийские банки, а также начали бы массовую распродажу португальских или испанских госбондов. В итоге цены на облигации периферических стран еврозоны рухнули бы, процентная ставка выросла бы, а перед банками возникла бы угроза краха. Португалия бы оказалась не в состоянии поддерживать свою банковскую систему или погашать свои долги. По примеру Греции, она вышла бы из единого валютного пространства.



Сценарий спасения



До 22 января эта схема была бы очень вероятной, но программа скупки облигаций ЕЦБ поставила противопожарные перегородки на каждой стадии этого процесса. Если владельцы португальских облигаций будут встревожены греческим дефолтом, ЕЦБ просто увеличил бы объем их покупки; без ограничения покупательной способности, это легко перекроет любое давление продавцов.

Если вкладчики из португальских банков начнут перемещать деньги в Германии, ЕЦБ будет перекачивать евро в Португалию через межбанковские депозиты. Пределов объемам этого процесса нет, а португальские банки будут уверены: они не рухнут, пока ЕЦБ продолжает покупать госбонды Португалии.

Словом, программа европейского QE превратила ЕЦБ из пассивного наблюдателя за кризисом евро в настоящего кредитора последней инстанции. Сейчас он может гарантированно уберечь еврозону от финансового кризиса.

К несчастью для Греции, ее новое правительство так и не смогло увидеть совпадения времени проведения греческих выборов и начала программы QE. Оно не сделало выводов о том, что новая политика ЕЦБ — это защита от последствий выхода Греции из еврозоны или ее дефолта. Греческие политики по-прежнему видят в своих фантазиях угрозу финансового кризиса для всей Европы.

Эта стратегия угрожает своеобразным ритуальным самоубийством страны. Такой шантаж может работать в случае террориста-смертника, но Европа устала. Греция держит пистолет у своей головы — и Европа больше не будет сильно переживать, если она все-таки нажмет на курок.