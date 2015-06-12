Торговля золотом в современных условиях: между быком и медведем

Для «золотых» трейдеров сейчас наступило интересное время, которое разительно отличается от всего, что было раньше. Рынок золота уже не тот, каким он был несколько десятилетий назад. Раньше война на Ближнем Востоке, политический кризис или валютная война — всё это могло вызвать взрыв цены на золото. В наши дни всё не так.

С начала 2015 года случилось так много всего: Европа приступила к беспрецедентному QE, Саудовская Аравия напала на Йемен, продолжается конфликт между Россией и Западом по украинскому вопросу, ИГИЛ «кошмарит» Ближний Восток, Китай наращивает военную мощь в международных водах спорной принадлежности.

А теперь посмотрите, что творилось с золотом на фоне всей этой грозной геополитики. 31 декабря тройская унция стоила $1190. Сейчас, на момент написания этой статьи тройская унция стоит $1 177, 80. Велика ли разница? Вовсе нет.

Помните, когда-то был момент, когда спрос и предложение на физическое золото было фактором для определения его цены? Аналитики тогда привыкли говорить о спросе на ювелирные изделия и об интенсивности добычи.

Сейчас и это тоже не особенно рассматривается. Природа золота на рынке изменилась. Оно продолжает вести себя как физический товар, однако появляются в его поведении и признаки валюты. А судьба валюты этой сейчас привязана к тому, как будет развиваться американская экономика (и курс доллара впридачу). Факторов несколько, и общую ситуацию нельзя однозначно трактовать как «бычью» или «медвежью».

В копилку быков

Центробанки большинства крупнейших мировых государств — Германии, Великобритании, Китая — копируют поведение ФРС и в попытке стимулировать рост своих экономик снижают процентные ставки. Это ослабляет их валюты. Инвесторы в странах с обесценившимися валютами привлекают активы, а в таких условиях нет активов сильнее, чем золото. Таким образом, глобальное QE поддерживает цены на золото путем стимулирования международного спроса на него.

В то же время, центральный банк США готовится сменить свою политику действий и повысить наконец ставку. Это теоретически укрепит американский доллар и может оказать давление на цену золота. Однако в действительности результаты американской экономики за первый квартал оказались крайне неубедительными, и очень возможно, что ФРС подождет, по крайней мере, до сентября, а может быть, и дольше, прежде чем увеличить ставку. Это дает «золотым жукам» еще как минимум несколько месяцев.

В копилку медведей

Во-первых, золото номинируется в долларах США. И несмотря на то, что ФРС все еще неуверенно размышляет, а экономические данные США за первый квартал были крайне слабыми, всё же по-прежнему ожидается рост американской экономики на 2,6% до конца текущего года. Это окажет поддержку доллару США - а соответственно, медвежьи отразится на золоте.

Инфляция практически на нуле. Золото часто используется в качестве инструмента хеджирования против инфляции. А значит, поддержку ценам на золото может давать сильная инфляция — но не такая неубедительная, как сейчас в США.

Что же делать?

В мировой экономической прессе встречается такая точка зрения: наш шанс не лежит напрямую в «бычьей» или «медвежьей» области. Эти две области находятся в состоянии постоянной игры друг с другом.

Cейчас золото находится в идеальном шторме сбалансированных факторов: агрессивное QE по всему миру и одновременно — ожидание ужесточения монетарной политики ФРС.

Некоторые аналитики прогнозируют, что в ближайшие 3 месяца золото останется в торговом диапазоне между $1140 — 1250, удерживаясь в нем из-за того, что описанные тенденции будут бороться друг с другом без какого-то определенного результата. А следовательно, распродажи в рамках этих уровней лично теоретически могут рассматриваться как возможность для покупки, а ралли до пограничных уровней — как сигнал к открытию коротких позиций.



