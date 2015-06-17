Подорожает ли золото до $25 000? Да. Но не в этом веке.

Результаты интересного исследования опубликованы сегодня на одном из крупных экономических порталов. Автор утверждает, что золото, несомненно, подорожает до 25 000 долларов за унцию. Вопрос только в одном: когда это произойдет?

Как насчет того, что подождать надо всего лишь 103 года — иными словами, до 2118? Это звучит очень странно, но в действительности покоится на прочном историческом фундаменте. Просто нужно предположить, что золото, как и до сегодняшнего дня, в очень долгосрочной перспективе будет двигаться ровно вслед за инфляцией США (которая поддерживалась в течение прошедших нескольких веков) и что инфляция в будущем будет составлять 3% в год (из среднего расчета по США за последние 100 лет).

Вам кажется, что инфляция будет выше 3% в год? Не проблема. Есть расчеты, которые показывают, сколько лет потребуется для достижения желаемой цены золота при разных темпах инфляции. 5% инфляции в год соответствуют 63 года, 7%-ной инфляции — 45 лет, а если инфляция подскочит до 36%, то золото приобретет желаемые нами ценовые характеристики всего через 10 лет.

Чтобы воспринять эту полезную информацию, надо обратить внимание на то, что средняя инфляция за последние 10 лет составила 1,84% годовых.

Конечно, золото очень сильно колеблется в краткосрочной и среднесрочной области. Так что вполне возможен взлет цены в ближайшие годы даже без необходимости загнать доллар в двузначную инфляцию. Но такие дикие колебания — это обоюдоострый меч, потому что они могут так же легко вернуть золото к прежним значениям.

Факт остается фактом: Национальное бюро экономических исследований США несколько лет назад опубликовало работу, которая показывает хорошие шансы того, что колебания золота в ближайшие годы приведут металл к цене гораздо ниже нынешней.

Этот прогноз основан на тенденции золота возвращаться к своей справедливой стоимости даже после сильного роста или после серьезного снижения. Конечно, никто не может знать с точностью до цента справедливую стоимость золота в каждый момент времени, но исторические данные свидетельствуют о том, что она примерно в 3,46 раза выше уровня Индекса Потребительских цен.

Это означает, что сейчас справедливая цена золота — 819 долларов за унцию. Это на 24% выше, чем сегодняшняя его рыночная стоимость.

К сожалению, приведенное исследование ничего не говорит о том, как долго металл будет возвращаться к своей настоящей стоимости. Но если предположить, что золото подчиняется тем же тенденциям, что и любые активы-убежища, то следует ожидать его цены на уровне 3,46хИПЦ.

Иными словами, не нужно сейчас ждать от золота золотых гор. Даже если мы и застанем 25 000 долларов за тройскую унцию — вполне возможно, что сначала мы увидим его резкое падение.