Саудовская Аравия открыла свой фондовый рынок для иностранных инвесторов

С сегодняшнего дня открылся прямой доступ иностранных инвесторов на фондовый рынок Саудовской Аравии, который занимает 11-е место в мире по капитализации. Сейчас страна пытается снизить зависимость своей экономики от нефтяных доходов, и выход на международный фондовый рынок — один из шагов в этом направлении.

Саудовская фондовая биржа называется Tadawul и стоит порядка 572 млрд долларов. До сих пор она была одной из самых закрытых в мире. Сегодняшний шаг — большой прогресс, однако же кандидатура каждого потенциального инвестора будет рассматриваться саудовскими регуляторами. Кроме того, иностранцам нельзя будет купить более 49% акций саудовских компаний. Прямой доступ к саудовскому рынку получат только институциональные инвесторы, у которых под управлением есть активы стоимостью не менее $5 млрд.

По ожиданиям регуляторов, совокупный объем иностранных инвестиций не превысит 10% совокупной капитализации Tadawul.