Recetas MQL5 - Asesor multidivisa y funcionamiento de órdenes pendientes en MQL5

Introducción

En esta ocasión veremos la creación de un asesor multidivisa, cuyo algoritmo de comercio será construido para trabajar con las órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop. Construiremos un esquema para el comercio/simulación interno. En el artículo veremos las siguientes cuestiones:

El comercio en el diapasón temporal indicado. Haremos lo necesario para que se pueda indicar la hora de comienzo y finalización del comercio. Por ejemplo, se puede tratar de un diapasón temporal que abarque las sesiones comerciales europeas o americanas. Por supuesto, tendremos la posibilidad de elegir el mejor diapasón temporal durante la optimización de los parámetros del experto.

Cómo establecer/modificar/eleminar órdenes pendientes.

Procesamiento de eventos comerciales: comprobación de la última posición de Take profit o Stop Loss, control del historial de operaciones conforme a cada símbolo.





Proceso de desarrollo del experto

Como plantilla tomaremos el código del artículo "Recetas MQL5 - Experto multidivisa: ejemplo de un esquema sencillo, preciso y rápido. Los cambios serán significativos, pero la estructura básica del esquema permanecerá igual. Crearemos un asesor para comercio interno, pero este modo se podrá desconectar cuando el usuario lo desee. Las órdenes pendientes, en tal caso, siempre se establecerán directamente (conforme al evento "barra nueva"), si la posición estaba cerrada.

Comenzaremos con los parámetros externos del experto. Primero crearemos una nueva enumeración ENUM_HOURS en el archivo incorporable Enums.mqh. La cantidad de indicadores en esta enumeración se corresponde con la cantidad de horas en el día:

enum ENUM_HOURS { h00 = 0 , h01 = 1 , h02 = 2 , h03 = 3 , h04 = 4 , h05 = 5 , h06 = 6 , h07 = 7 , h08 = 8 , h09 = 9 , h10 = 10 , h11 = 11 , h12 = 12 , h13 = 13 , h14 = 14 , h15 = 15 , h16 = 16 , h17 = 17 , h18 = 18 , h19 = 19 , h20 = 20 , h21 = 21 , h22 = 22 , h23 = 23 };

En la lista de parámetros externos crearemos cuatro parámetros relacionados con el comercio en el diapasón temporal:

TradeInTimeRange - conexión/desconexión del modo. Como ya hemos dicho más arriba, crearemos la posibilidad de trabajar con un asesor comercial, no sólo en el diapasón temporal, sino en el régimen de veinticuatro horas (ininterrumpido).

- conexión/desconexión del modo. Como ya hemos dicho más arriba, crearemos la posibilidad de trabajar con un asesor comercial, no sólo en el diapasón temporal, sino en el régimen de veinticuatro horas (ininterrumpido). StartTrade - hora de comienzo del comercio. Cuando la hora del servidor coincida con el valor indicado, el experto establecerá las órdenes pendientes, siempre que el modo esté conectado.

- hora de comienzo del comercio. Cuando la hora del servidor coincida con el valor indicado, el experto establecerá las órdenes pendientes, siempre que el modo esté conectado. StopOpenOrders - hora de finalización del establecimiento de órdenes. En cuanto la hora del servidor coincida con este valor, el experto dejará de establecer órdenes pendientes, si la posición se cierra.

- hora de finalización del establecimiento de órdenes. En cuanto la hora del servidor coincida con este valor, el experto dejará de establecer órdenes pendientes, si la posición se cierra. EndTrade - hora de finalización del comercio. En cuanto la hora del servidor sea igual a al valor indicado, el experto dejará de comerciar. La posición abierta sobre el símbolo indicado se cerrará, y las órdenes pendientes serán eliminadas

La lista de parámetros externos, dentro del código, tendrá el aspecto que se muestra abajo (ejemplo para dos símbolos). En el parámetro PendingOrder se establece la distancia en puntos a partir del precio actual.

sinput long MagicNumber = 777 ; sinput int Deviation = 10 ; sinput string delimeter_00= "" ; sinput string Symbol_01 = "EURUSD" ; input bool TradeInTimeRange_01 = true ; input ENUM_HOURS StartTrade_01 = h10; input ENUM_HOURS StopOpenOrders_01 = h17; input ENUM_HOURS EndTrade_01 = h22; input double PendingOrder_01 = 50 ; input double TakeProfit_01 = 100 ; input double StopLoss_01 = 50 ; input double TrailingStop_01 = 10 ; input bool Reverse_01 = true ; input double Lot_01 = 0.1 ; sinput string delimeter_01= "" ; sinput string Symbol_02 = "AUDUSD" ; input bool TradeInTimeRange_02 = true ; input ENUM_HOURS StartTrade_02 = h10; input ENUM_HOURS StopOpenOrders_02 = h17; input ENUM_HOURS EndTrade_02 = h22; input double PendingOrder_02 = 50 ; input double TakeProfit_02 = 100 ; input double StopLoss_02 = 50 ; input double TrailingStop_02 = 10 ; input bool Reverse_02 = true ; input double Lot_02 = 0.1 ;

Hay que efectuar los cambios correspondientes también en la lista de las matrices que se llenan con los valores de los parámetros externos:

string Symbols[NUMBER_OF_SYMBOLS]; bool TradeInTimeRange[NUMBER_OF_SYMBOLS]; ENUM_HOURS StartTrade[NUMBER_OF_SYMBOLS]; ENUM_HOURS StopOpenOrders[NUMBER_OF_SYMBOLS]; ENUM_HOURS EndTrade[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double PendingOrder[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double TakeProfit[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double StopLoss[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double TrailingStop[NUMBER_OF_SYMBOLS]; bool Reverse[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double Lot[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Haremos que durante el modo de viraje de posición (con el parámetro Reverse en la posición true), cuando se active una de las órdenes pendientes, la orden pendiente opuesta sea establecida de nuevo. No tenemos la posibilidad de cambiar el volumen de una orden pendiente, como sucede con sus niveles de precio (precio de la orden, Stop loss, Take profit), por eso hay que eliminarla y establecer una nueva orden pendiente con el volumen necesario.

Asímismo, si está conectado el modo de viraje de posición y se ha establecido simultáneamente el nivel de Trading stop, entonces, la orden pendiente se irá desplazando tras el precio, conforme este se mueva. Si además se ha establecido también el Stop loss, entonces se calculará y establecerá conforme a la orden pendiente.

A un nivel global en el programa, crearemos dos variables de línea para los comentarios a las órdenes pendientes:

string comment_top_order = "top_order" ; string comment_bottom_order = "bottom_order" ;

Mientras se carga el experto, en el momento de la inicialización, en la función OnInit() comprobaremos la corrección de los parámetros externos. La comprobación consistirá en que mientras esté conectado el modo de comercio en el diapasón temporal, la hora del comienzo del comercio no deberá ser antes de una hora de la finalización del establecimiento de las órdenes pendientes, y la hora de establecimiento de las órdenes pendientes no deberá ser antes de una hora de la finalización del comercio. Escribimos la función CheckInputParameters(), que realizará esa comprobación:

bool CheckInputParameters() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]== "" || !TradeInTimeRange[s]) continue ; if (StartTrade[s]>=EndTrade[s]) { Print (Symbols[s], ": La hora de comienzo del comercio (" + IntegerToString (StartTrade[s])+ ") " "debe ser menor a la hora de la finalización del comercio (" + IntegerToString (EndTrade[s])+ ")!" ); return ( false ); } if (StopOpenOrders[s]>=EndTrade[s] || StopOpenOrders[s]<=StartTrade[s]) { Print (Symbols[s], ": La hora de la finalización del establecimiento de órdenes (" + IntegerToString (StopOpenOrders[s])+ ") " "debe ser menor a la hora de finalización (" + IntegerToString (EndTrade[s])+ ") y " "mayor que la hora de comienzo del comercio (" + IntegerToString (StartTrade[s])+ ")!" ); return ( false ); } } return ( true ); }

Para la realización de nuestro esquema nos harán falta funciones, en las que se llevarán a cabo comprobaciones de localización en los diapasones temporales para el comercio y el establecimiento de órdenes pendientes. Llamaremos a estas funciones IsInTradeTimeRange() y IsInOpenOrdersTimeRange(). Su principio de funcionamiento es el mismo, la única diferencia se encuentra en el límite superior del diapasón comprobado. Más adelante les mostraremos en el artículo dónde hay que usar estas funciones.

bool IsInTradeTimeRange( int symbol_number) { if (TradeInTimeRange[symbol_number]) { MqlDateTime last_date; TimeTradeServer (last_date); if (last_date.hour<StartTrade[symbol_number] || last_date.hour>=EndTrade[symbol_number]) return ( false ); } return ( true ); } bool IsInOpenOrdersTimeRange( int symbol_number) { if (TradeInTimeRange[symbol_number]) { MqlDateTime last_date; TimeTradeServer (last_date); if (last_date.hour<StartTrade[symbol_number] || last_date.hour>=StopOpenOrders[symbol_number]) return ( false ); } return ( true ); }

En artículos anteriores ya hemos visto las funciones para obtener las propiedades de una posición, símbolo o del historial de operaciones. En este artículo necesitaremos una función análoga para obtener las propiedades de una orden pendiente. En el archivo incorporable Enums.mqh creamos una enumeración con las propiedades de la orden pendiente:

enum ENUM_ORDER_PROPERTIES { O_SYMBOL = 0 , O_MAGIC = 1 , O_COMMENT = 2 , O_PRICE_OPEN = 3 , O_PRICE_CURRENT = 4 , O_PRICE_STOPLIMIT = 5 , O_VOLUME_INITIAL = 6 , O_VOLUME_CURRENT = 7 , O_SL = 8 , O_TP = 9 , O_TIME_SETUP = 10 , O_TIME_EXPIRATION = 11 , O_TIME_SETUP_MSC = 12 , O_TYPE_TIME = 13 , O_TYPE = 14 , O_ALL = 15 };

Después, en el archivo incorporable TradeFunctions.mqh hay que describir la estructura con las propiedades de la orden pendiente y crear su muestra:

struct pending_order_properties { string symbol; long magic; string comment; double price_open; double price_current; double price_stoplimit; double volume_initial; double volume_current; double sl; double tp; datetime time_setup; datetime time_expiration; datetime time_setup_msc; datetime type_time; ENUM_ORDER_TYPE type; }; pending_order_properties ord;

Para ontener las propiedades de una orden pendiente o todas las propiedades de golpe, escribimos la función GetPendingOrderProperties(). Primero hay que elegir la orden y sólo después se podra usar esta función para obtener sus propiedades. Mostraremos cómo hacerlo más adelante en este artículo.

void GetPendingOrderProperties(ENUM_ORDER_PROPERTIES order_property) { switch (order_property) { case O_SYMBOL : ord.symbol= OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); break ; case O_MAGIC : ord.magic= OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); break ; case O_COMMENT : ord.comment= OrderGetString ( ORDER_COMMENT ); break ; case O_PRICE_OPEN : ord.price_open= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ); break ; case O_PRICE_CURRENT : ord.price_current= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_CURRENT ); break ; case O_PRICE_STOPLIMIT : ord.price_stoplimit= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_STOPLIMIT ); break ; case O_VOLUME_INITIAL : ord.volume_initial= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_INITIAL ); break ; case O_VOLUME_CURRENT : ord.volume_current= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); break ; case O_SL : ord.sl= OrderGetDouble ( ORDER_SL ); break ; case O_TP : ord.tp= OrderGetDouble ( ORDER_TP ); break ; case O_TIME_SETUP : ord.time_setup=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TIME_SETUP ); break ; case O_TIME_EXPIRATION : ord.time_expiration=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TIME_EXPIRATION ); break ; case O_TIME_SETUP_MSC : ord.time_setup_msc=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TIME_SETUP_MSC ); break ; case O_TYPE_TIME : ord.type_time=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TYPE_TIME ); break ; case O_TYPE : ord.type=( ENUM_ORDER_TYPE ) OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); break ; case O_ALL : ord.symbol= OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); ord.magic= OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); ord.comment= OrderGetString ( ORDER_COMMENT ); ord.price_open= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ); ord.price_current= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_CURRENT ); ord.price_stoplimit= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_STOPLIMIT ); ord.volume_initial= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_INITIAL ); ord.volume_current= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); ord.sl= OrderGetDouble ( ORDER_SL ); ord.tp= OrderGetDouble ( ORDER_TP ); ord.time_setup=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TIME_SETUP ); ord.time_expiration=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TIME_EXPIRATION ); ord.time_setup_msc=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TIME_SETUP_MSC ); ord.type_time=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TYPE_TIME ); ord.type=( ENUM_ORDER_TYPE ) OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); break ; default : Print ( "¡La propiedad transmitida de la orden pendiente no se encuentra en la enumeración!" ); return ; } }

Ahora vamos a escribir las funciones básicas para establecer, modificar y eliminar órdenes pendientes. La función SetPendingOrder() establece una orden pendiente, y si no se consigue establecer la orden, muestra un mensaje en el registro con el código de error y su descripción:

void SetPendingOrder( int symbol_number, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double lot, double stoplimit_price, double price, double sl, double tp, ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time, string comment) { trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); if (!trade.OrderOpen(Symbols[symbol_number], order_type,lot,stoplimit_price,price,sl,tp,type_time, 0 ,comment)) Print ( "Error al establecer la orden pendiente: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); }

La función ModifyPendingOrder() modifica la orden pendiente. Vamos a hacer posible que con esta función se pueda cambiar, no sólo el precio de la orden, sino también su volumen, transmitiéndoselo como último parámetro de la función. Si el valor del volumen transmitido es superior a cero, esto significa que la orden pendiente debe ser eliminada y hay que establecer una nueva con el volumen indicado. En todos los casos semejantes, tiene lugar sólo la modificación de la orden existente, con un cambio de precio.

void ModifyPendingOrder( int symbol_number, ulong ticket, ENUM_ORDER_TYPE type, double price, double sl, double tp, ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time, datetime time_expiration, double stoplimit_price, string comment, double volume) { if (volume> 0 ) { if (! DeletePendingOrder(ticket) ) return ; SetPendingOrder(symbol_number,type,volume, 0 ,price,sl,tp,type_time,comment); CorrectStopLossByOrder(symbol_number,price,type); } else { if (!trade.OrderModify(ticket,price,sl,tp,type_time,time_expiration,stoplimit_price)) Print ( "Error al cambiar el precio de la orden pendiente: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); else CorrectStopLossByOrder(symbol_number,price,type); } }

En el código de más arriba tenemos dos funciones más: DeletePendingOrder() y CorrectStopLossByOrder(). La primera elimina la orden pendiente, y la segunda corrige el nivel de la posición de Stop loss con respecto a la orden pendiente.

bool DeletePendingOrder( ulong ticket) { if (!trade.OrderDelete(ticket)) { Print ( "Error al eliminar la orden pendiente: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); return ( false ); } return ( true ); } void CorrectStopLossByOrder( int symbol_number, double price, ENUM_ORDER_TYPE type) { if (StopLoss[symbol_number]== 0 ) return ; double new_sl= 0.0 ; GetSymbolProperties(symbol_number,S_POINT); GetSymbolProperties(symbol_number,S_DIGITS); GetPositionProperties(symbol_number,P_TP); switch (type) { case ORDER_TYPE_BUY_STOP : new_sl= NormalizeDouble (price+CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss[symbol_number]*symb.point),symb.digits); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : new_sl= NormalizeDouble (price-CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss[symbol_number]*symb.point),symb.digits); break ; } if (!trade.PositionModify(Symbols[symbol_number],new_sl,pos.tp)) Print ( "Error al modificar la posición: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); }

Antes de establecer una orden pendiente, hay que comprobar de manera adicional si existe alguna orden comercial con el mismo comentario. Como ya dijimos al inicio del artículo, la orden Buy Stop superior la estableceremos con el comentario "top_order", y la orden Sell Stop, con el comentario "bottom_order". Para llevar a cabo esa comprobación, escribiremos la función CheckPendingOrderByComment():

bool CheckPendingOrderByComment( int symbol_number, string comment) { int total_orders = 0 ; string order_symbol = "" ; string order_comment = "" ; total_orders= OrdersTotal (); for ( int i=total_orders- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ( OrderGetTicket (i)> 0 ) { order_symbol= OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); if (order_symbol==Symbols[symbol_number]) { order_comment= OrderGetString ( ORDER_COMMENT ); if (order_comment==comment) return ( true ); } } } return ( false ); }

En el código de arriba se puede ver que la cantidad total de órdenes se puede obtener con la ayuda de la función incorporable OrdersTotal(). Para obtener la cantidad de órdenes sobre un símbolo en concreto, hay que escribir una función personalizada. La llamaremos OrdersTotalBySymbol():

int OrdersTotalBySymbol( string symbol) { int count = 0 ; int total_orders = 0 ; total_orders= OrdersTotal (); for ( int i=total_orders- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ( OrderGetTicket (i)> 0 ) { GetOrderProperties(O_SYMBOL); if (ord.symbol==symbol) count++; } } return (count); }

Antes de establecer una orden pendiente, hay que calcular para ella el precio y, en caso necesario, los niveles de Stop loss y Take profit. Si tenemos conectado el viraje de posición, necesitaremos funciones personalizadas por separado para recalcular y tener en cuenta los cambios de nivel del trading stop.

Para calcular el precio de una orden pendiente, escribiremos la función CalculatePendingOrder():

double CalculatePendingOrder( int symbol_number, ENUM_ORDER_TYPE order_type) { double price= 0.0 ; if (order_type== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { price= NormalizeDouble (symb.bid-CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (price<symb.down_level ? price : symb.down_level-symb.offset); } if (order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { price= NormalizeDouble (symb.ask+CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (price>symb.up_level ? price : symb.up_level+symb.offset); } return ( 0.0 ); }

Más abajo tenemos el código de la función para el cálculo de los niveles de Stop loss y Take profit en una orden pendiente:

double CalculatePendingOrderStopLoss( int symbol_number, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price) { if (StopLoss[symbol_number]> 0 ) { double sl = 0.0 ; double up_level = 0.0 ; double down_level = 0.0 ; if (order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { down_level= NormalizeDouble (price-symb.stops_level*symb.point,symb.digits); sl= NormalizeDouble (price-CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (sl<down_level ? sl : NormalizeDouble (down_level-symb.offset,symb.digits)); } if (order_type== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { up_level= NormalizeDouble (price+symb.stops_level*symb.point,symb.digits); sl= NormalizeDouble (price+CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (sl>up_level ? sl : NormalizeDouble (up_level+symb.offset,symb.digits)); } } return ( 0.0 ); } double CalculatePendingOrderTakeProfit( int symbol_number, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price) { if (TakeProfit[symbol_number]> 0 ) { double tp = 0.0 ; double up_level = 0.0 ; double down_level = 0.0 ; if (order_type== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { down_level= NormalizeDouble (price-symb.stops_level*symb.point,symb.digits); tp= NormalizeDouble (price-CorrectValueBySymbolDigits(TakeProfit[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (tp<down_level ? tp : NormalizeDouble (down_level-symb.offset,symb.digits)); } if (order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { up_level= NormalizeDouble (price+symb.stops_level*symb.point,symb.digits); tp= NormalizeDouble (price+CorrectValueBySymbolDigits(TakeProfit[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (tp>up_level ? tp : NormalizeDouble (up_level+symb.offset,symb.digits)); } } return ( 0.0 ); }

Para calcular el nivel de parada (precio) de una orden dirigida en dirección contraria y su segumiento tenemos CalculateReverseOrderTrailingStop() y ModifyPendingOrderTrailingStop(). Con el código de estas funciones se podrá familiarizar después.

Código de la función CalculateReverseOrderTrailingStop():

double CalculateReverseOrderTrailingStop( int symbol_number, ENUM_POSITION_TYPE position_type) { double level = 0.0 ; double buy_point =low[symbol_number].value[ 1 ]; double sell_point =high[symbol_number].value[ 1 ]; if (position_type== POSITION_TYPE_BUY ) { level= NormalizeDouble (buy_point-CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); if (level<symb.down_level) return (level); else { level= NormalizeDouble (symb.bid-CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (level<symb.down_level ? level : symb.down_level-symb.offset); } } if (position_type== POSITION_TYPE_SELL ) { level= NormalizeDouble (sell_point+CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); if (level>symb.up_level) return (level); else { level= NormalizeDouble (symb.ask+CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (level>symb.up_level ? level : symb.up_level+symb.offset); } } return ( 0.0 ); }

Código de la función ModifyPendingOrderTrailingStop():

void ModifyPendingOrderTrailingStop( int symbol_number) { if (!Reverse[symbol_number] || TrailingStop[symbol_number]== 0 ) return ; double new_level = 0.0 ; bool condition = false ; int total_orders = 0 ; ulong order_ticket = 0 ; string opposite_order_comment = "" ; ENUM_ORDER_TYPE opposite_order_type = WRONG_VALUE ; pos.exists= PositionSelect (Symbols[symbol_number]); if (!pos.exists) return ; total_orders= OrdersTotal (); GetSymbolProperties(symbol_number,S_ALL); GetPositionProperties(symbol_number,P_ALL); new_level=CalculateReverseOrderTrailingStop(symbol_number,pos.type); for ( int i=total_orders- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ((order_ticket= OrderGetTicket (i))> 0 ) { GetPendingOrderProperties(O_SYMBOL); GetPendingOrderProperties(O_COMMENT); GetPendingOrderProperties(O_PRICE_OPEN); switch (pos.type) { case POSITION_TYPE_BUY : condition=new_level>ord.price_open+CorrectValueBySymbolDigits(TrailingStop[symbol_number]*symb.point); opposite_order_type = ORDER_TYPE_SELL_STOP ; opposite_order_comment =comment_bottom_order; break ; case POSITION_TYPE_SELL : condition=new_level<ord.price_open-CorrectValueBySymbolDigits(TrailingStop[symbol_number]*symb.point); opposite_order_type = ORDER_TYPE_BUY_STOP ; opposite_order_comment =comment_top_order; break ; } if (condition && ord.symbol==Symbols[symbol_number] && ord.comment==opposite_order_comment) { double sl= 0.0 ; double tp= 0.0 ; sl=CalculatePendingOrderStopLoss(symbol_number,opposite_order_type,new_level); tp=CalculatePendingOrderTakeProfit(symbol_number,opposite_order_type,new_level); ModifyPendingOrder(symbol_number,order_ticket,opposite_order_type,new_level,sl,tp, ORDER_TIME_GTC ,ord.time_expiration,ord.price_stoplimit,ord.comment, 0 ); return ; } } } }

A veces puede resultar necesario determinar si ha sido cerrada la posición de Stop loss o Take profit. En nuestro caso se darán situaciones así, por eso escribiremos funciones que determinarán este evento sobre el comentario de la última operación. Para obtener los comentarios de la última operación sobre el símbolo indicado, escribiremos una función por separado, a la que llamaremos GetLastDealComment():

string GetLastDealComment( int symbol_number) { int total_deals = 0 ; string deal_symbol = "" ; string deal_comment = "" ; if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ())) { total_deals= HistoryDealsTotal (); for ( int i=total_deals- 1 ; i>= 0 ; i--) { deal_comment= HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_COMMENT ); deal_symbol= HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_SYMBOL ); if (deal_symbol==Symbols[symbol_number]) break ; } } return (deal_comment); }

Ahora vamos a escribir las funciones que determinan el motivo del cierre de la última posición en el símbolo indicado: es lo más facil del mundo. Más abajo tenemos el código de las funciones IsClosedByTakeProfit() y IsClosedByStopLoss():

bool IsClosedByTakeProfit( int symbol_number) { string last_comment= "" ; last_comment=GetLastDealComment(symbol_number); if ( StringFind (last_comment, "tp" , 0 )>- 1 ) return ( true ); return ( false ); } bool IsClosedByStopLoss( int symbol_number) { string last_comment= "" ; last_comment=GetLastDealComment(symbol_number); if ( StringFind (last_comment, "sl" , 0 )>- 1 ) return ( true ); return ( false ); }

Otra comprobación que vamos a hacer es si se trata de la última operación en la historia de operaciones en el símbolo indicado. El ticket de la última operación se almacenará en la memoria, para ello hay que declarar la variable a nivel global del programa:

ulong last_deal_ticket[NUMBER_OF_SYMBOLS];

La función IsLastDealTicket(), ideada para comprobar el ticket de la última operación, tendrá el aspecto siguiente:

bool IsLastDealTicket( int symbol_number) { int total_deals = 0 ; string deal_symbol = "" ; ulong deal_ticket = 0 ; if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ())) { total_deals= HistoryDealsTotal (); for ( int i=total_deals- 1 ; i>= 0 ; i--) { deal_ticket= HistoryDealGetTicket (i); deal_symbol= HistoryDealGetString (deal_ticket, DEAL_SYMBOL ); if (deal_symbol==Symbols[symbol_number]) { if (deal_ticket==last_deal_ticket[symbol_number]) return ( false ); else { last_deal_ticket[symbol_number]=deal_ticket; return ( true ); } } } } return ( false ); }

Si la hora actual se sale de los límites del diapasón temporal indicado, la posición se cerrará forzosamente, con independencia de si se halla en pérdidas o ganancias. Para cerrar la posición, crearemos la función ClosePosition():

void ClosePosition( int symbol_number) { pos.exists= PositionSelect (Symbols[symbol_number]); if (!pos.exists) return ; trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits(Deviation)); if (!trade.PositionClose(Symbols[symbol_number])) Print ( "Error al cerrar la posición: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); }

Cuando se cierra la posición al salir del diapsón temporal comercial, es indispensable eliminar las órdenes pendientes. Para ello escribiremos la función DeleteAllPendingOrders(), que eliminará todas las órdenes pendientes en el símbolo indicado:

void DeleteAllPendingOrders( int symbol_number) { int total_orders = 0 ; ulong order_ticket = 0 ; total_orders= OrdersTotal (); for ( int i=total_orders- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ((order_ticket= OrderGetTicket (i))> 0 ) { GetOrderProperties(O_SYMBOL); if (ord.symbol==Symbols[symbol_number]) DeletePendingOrder(order_ticket); } } }

Así, en el momento actual ya tenemos listas todas las funciones imprescindibles para construir el esquema. A continuación veremos la ya conocida función TradingBlock(), que ha cambiado significativamente, y la nueva función para gestionar las órdenes pendientes ManagePendingOrders(). En ella se llevará a cabo un control absoluto de la situación actual, con respecto a las órdenes pendientes.

La función TradingBlock() para el esquema actual, tiene este aspecto:

void TradingBlock( int symbol_number) { double tp= 0.0 ; double sl= 0.0 ; double lot= 0.0 ; double order_price= 0.0 ; ENUM_ORDER_TYPE order_type= WRONG_VALUE ; if (!IsInOpenOrdersTimeRange(symbol_number)) return ; pos.exists= PositionSelect (Symbols[symbol_number]); if (!pos.exists) { GetSymbolProperties(symbol_number,S_ALL); lot=CalculateLot(symbol_number,Lot[symbol_number]); if (!CheckPendingOrderByComment(symbol_number,comment_top_order)) { order_price=CalculatePendingOrder(symbol_number, ORDER_TYPE_BUY_STOP ); sl=CalculatePendingOrderStopLoss(symbol_number, ORDER_TYPE_BUY_STOP ,order_price); tp=CalculatePendingOrderTakeProfit(symbol_number, ORDER_TYPE_BUY_STOP ,order_price); SetPendingOrder(symbol_number, ORDER_TYPE_BUY_STOP ,lot, 0 ,order_price,sl,tp, ORDER_TIME_GTC ,comment_top_order); } if (!CheckPendingOrderByComment(symbol_number,comment_bottom_order)) { order_price=CalculatePendingOrder(symbol_number, ORDER_TYPE_SELL_STOP ); sl=CalculatePendingOrderStopLoss(symbol_number, ORDER_TYPE_SELL_STOP ,order_price); tp=CalculatePendingOrderTakeProfit(symbol_number, ORDER_TYPE_SELL_STOP ,order_price); SetPendingOrder(symbol_number, ORDER_TYPE_SELL_STOP ,lot, 0 ,order_price,sl,tp, ORDER_TIME_GTC ,comment_bottom_order); } } }

Código de la fucnión ManagePendingOrders() para la gestión de órdenes pendientes:

void ManagePendingOrders() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]== "" ) continue ; pos.exists= PositionSelect (Symbols[s]); if (!pos.exists) { if (IsLastDealTicket(s) && (IsClosedByStopLoss(s) || IsClosedByTakeProfit(s))) DeleteAllPendingOrders(s); continue ; } ulong order_ticket = 0 ; int total_orders = 0 ; int symbol_total_orders = 0 ; string opposite_order_comment = "" ; ENUM_ORDER_TYPE opposite_order_type = WRONG_VALUE ; total_orders= OrdersTotal (); symbol_total_orders=OrdersTotalBySymbol(Symbols[s]); GetSymbolProperties(s,S_ASK); GetSymbolProperties(s,S_BID); GetPositionProperties(s,P_COMMENT); if (pos.comment==comment_top_order) { opposite_order_type = ORDER_TYPE_SELL_STOP ; opposite_order_comment =comment_bottom_order; } if (pos.comment==comment_bottom_order) { opposite_order_type = ORDER_TYPE_BUY_STOP ; opposite_order_comment =comment_top_order; } if (symbol_total_orders== 0 ) { if (Reverse[s]) { double tp= 0.0 ; double sl= 0.0 ; double lot= 0.0 ; double order_price= 0.0 ; order_price=CalculatePendingOrder(s,opposite_order_type); sl=CalculatePendingOrderStopLoss(s,opposite_order_type,order_price); tp=CalculatePendingOrderTakeProfit(s,opposite_order_type,order_price); lot=CalculateLot(s,pos.volume* 2 ); SetPendingOrder(s,opposite_order_type,lot, 0 ,order_price,sl,tp, ORDER_TIME_GTC ,opposite_order_comment); CorrectStopLossByOrder(s,order_price,opposite_order_type); } return ; } if (symbol_total_orders> 0 ) { for ( int i=total_orders- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ((order_ticket= OrderGetTicket (i))> 0 ) { GetPendingOrderProperties(O_SYMBOL); GetPendingOrderProperties(O_COMMENT); if (ord.symbol==Symbols[s] && ord.comment==opposite_order_comment) { if (!Reverse[s]) DeletePendingOrder(order_ticket); else { double lot= 0.0 ; GetPendingOrderProperties(O_ALL); GetPositionProperties(s,P_VOLUME); if (ord.volume_initial>pos.volume) break ; lot=CalculateLot(s,pos.volume* 2 ); ModifyPendingOrder(s,order_ticket,opposite_order_type, ord.price_open,ord.sl,ord.tp, ORDER_TIME_GTC ,ord.time_expiration, ord.price_stoplimit,opposite_order_comment,lot); } } } } } } }

Queda introducir unos pequeños cambios en el archivo principal del programa. Añadimos el operador de eventos comerciales OnTrade(). En esta función se realizará la comprobación de la situación actual, con respecto a las órdenes pendientes sobre un evento comercial.

void OnTrade () { ManagePendingOrders(); }

Asímismo, la función ManagePendingOrders() se usará en el operador de eventos personalizados OnChartEvent():

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { if (CheckTradingPermission()> 0 ) return ; if (lparam==CHARTEVENT_TICK) { ManagePendingOrders(); CheckSignalsAndTrade(); return ; } } }

Y, al fin, los cambios han tenido lugar en la función CheckSignalsAndTrade(). En el código se destacan las líneas con las funciones nuevas que hemos visto en este artículo.

void CheckSignalsAndTrade() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]== "" ) continue ; if (!CheckNewBar(s)) continue ; else { if (!IsInTradeTimeRange(s)) { ClosePosition(s); DeleteAllPendingOrders(s); continue ; } GetBarsData(s); TradingBlock(s); if (Reverse[s]) ModifyPendingOrderTrailingStop(s); else ModifyTrailingStop(s); } } }

Ahora ya está todo listo y podemos probar a optimizar los parámetros de este asesor multidivisa. Estableceremos los siguientes ajustes en el Simulador de estrategias:





Dib. 1 - Ajustes del simulador para la optimización de parámetros

Efectuaremos la optimización de parámetros para la pareja de divisas EURUSD, y después para AUDUSD. En la captura de pantalla se muestran los parámetros que debemos establecer para optimizar EURUSD:





Dib. 2 - Establecimiento de los parámetros para optimizar el asesor multidivisa

Después de haber realizado la optimización de los parámetros para la pareja de divisas EURUSD, tendremos que optimizar exactamente los mismos parámetros para AUDUSD. Más abajo tenemos el resultado conjunto de estos símbolos. Los resultados han sido elegidos según el factor máximo de recuperación. Para la simulación sobre los dos símbolos para el lote, se ha establecido el valor 1.





Dib. 3 - Resultado conjunto sobre los dos símbolos





Conclusión

Con esto damos por terminado el artículo. Si disponemos de funciones ya listas, podemos concentrarnos en el desarrollo del propio concepto de toma de decisiones comerciales. En ese caso, los cambios principales se realizarán en las funciones TradingBlock() y ManagePendingOrders(). Para aquellos que hace poco que han empezado a estudiar programación en MQL5, les recomiendo, para practicar, que prueben a añadir una mayor cantidad de símbolos y a cambiar la lógica del algoritmo comercial.