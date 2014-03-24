Типичные ошибки в программах на MQL4 и методы их устранения

Введение

При использовании новой версии компилятора языка MQL4 некоторые старые программы могут выдавать ошибки.

В старой версии компилятора во избежание критического завершения программ многие ошибки обрабатывались средой исполнения и не приводили к остановке работы. Например, деление на ноль или выход за пределы массива являются критическими ошибками и обычно приводят к аварийному завершению. Проявляются такие ошибки лишь в некоторых состояниях при определенных значениях переменных, однако о таких ситуациях следует знать и корректно их обрабатывать.



Новый компилятор позволяет обнаружить реальные или потенциальные источники ошибок и повысить качество кода.



В этой статье мы рассмотрим возможные ошибки, возникающие при компиляции старых программ, и методы их устранения.

1. Ошибки компиляции

При наличии ошибок в коде программа не может быть скомпилирована.

Для полного контроля всех ошибок рекомендуется использовать строгий режим компиляции, который устанавливается директивой:



#property strict

Этот режим значительно упрощает поиск ошибок.



1.1. Идентификатор совпадает с зарезервированным словом

Если наименование переменной или функции совпадает с одним из зарезервированных слов:

int char []; int char1[]; int char () { return ( 0 ); }

то компилятор выводит сообщения об ошибках:





Рис.1. Ошибки "unexpected token" и "name expected"



Для исправления данной ошибки нужно исправить имя переменной или функции.







1.2. Специальные символы в наименованиях переменных и функций

Если наименования переменных или функций содержат специальные символы ($, @, точка):



int $var1; int @var2; int var.3; void f@() { return ; }

то компилятор выводит сообщения об ошибках:





Рис.2. Ошибки "unknown symbol" и "semicolon expected"

Для исправления данной ошибки нужно скорректировать имена переменных или функций.

1.3. Ошибки использования оператора switch

Старая версия компилятора позволяла использовать любые значения в выражениях и константах оператора switch:

void start () { double n= 3.14 ; switch (n) { case 3.14 : Print ( "Pi" ); break ; case 2.7 : Print ( "E" ); break ; } }

В новом компиляторе выражения и константы оператора switch должны быть целыми числами, поэтому при использовании подобных конструкций возникают ошибки:





Рис.3. Ошибки "illegal switch expression type" и "constant expression is not integral"





В таких случаях можно использовать явные сравнения численных значений, например:

void start () { double n= 3.14 ; if (n== 3.14 ) Print ( "Pi" ); else if (n== 2.7 ) Print ( "E" ); }

1.4. Возвращаемые значений функций

Все функции, кроме void, должны возвращать значение объявленного типа. Например:



int function() { }

При строгом режиме компиляции (strict) возникает ошибка:











Рис.4. Ошибка "not all control paths return a value"

В режиме компиляции по умолчанию компилятор выводит предупреждение:





Рис.5. Предупреждение "not all control paths return a value"

Если возвращаемое значение функции не соответствует объявлению:

int init() { return ; }

то при строгом режиме компиляции возникает ошибка:





Рис.6. Ошибка "function must return a value"

В режиме компиляции по умолчанию компилятор выводит предупреждение:





Рис.7. Предупреждение 'return - function must return a value"

Для исправления таких ошибок в код функции нужно добавить оператор возврата return c возвращаемым значением соответствующего типа.

1.5. Массивы в аргументах функций

Массивы в аргументах функций теперь передаются только по ссылке.



double ArrayAverage( double a[]) { return ( 0 ); }

Данный код при строгом режиме компиляции (strict) приведет к ошибке:





Рис.8. Ошибка компилятора "arrays passed by reference only"

В режиме компиляции по умолчанию компилятор выводит предупреждение:





Рис.9. Предупреждение компилятора "arrays passed by reference only"





Для исправления таких ошибок нужно явно указать передачу массива по ссылке, добавив префикс & перед именем массива:

double ArrayAverage( double &a[]) { return ( 0 ); }

Следует отметить, что теперь константные массивы (Time[], Open[], High[], Low[], Close[], Volume[]) не могут быть переданы по ссылке. Например, вызов:



ArrayAverage( Open );

вне зависимости от режима компиляции приводит к ошибке:





Рис.10. Ошибка 'Open' - constant variable cannot be passed as reference

Для устранения подобных ошибок нужно скопировать необходимые данные из константного массива:



double OpenPrices[]; ArrayCopy (OpenPrices, Open , 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); ArrayAverage(OpenPrices);









2. Ошибки времени выполнения

Ошибки, возникающие в процессе исполнения кода программы принято называть ошибками времени выполнения (runtime errors). Такие ошибки обычно зависят от состояния программы и связаны с некорректными значениями переменных.



Например, если переменная используется в качестве индекса элементов массива, то ее отрицательные значения неизбежно приведут к выходу за пределы массива.



2.1. Выход за пределы массива (Array out of range)

Эта ошибка часто возникает в индикаторах при обращении к индикаторным буферам. Функция IndicatorCounted() возвращает количество баров, неизменившихся после последнего вызова индикатора. Значения индикаторов на уже рассчитанных ранее барах не нуждаются в пересчете, поэтому для ускорения расчетов достаточно обрабатывать только несколько последних баров.



Большинство индикаторов, в которых используется данный способ оптимизации вычислений, имеют вид:

int start() { if ( Bars < 100 ) return (- 1 ); int counted_bars= IndicatorCounted (); if (counted_bars< 0 ) return (- 1 ); int limit= Bars -counted_bars; if (counted_bars== 0 ) { limit-- ; limit-= 10 ; } else { limit++; } for ( int i=limit; i> 0 ; i--) { Buff1[i]= 0.5 *( Open [i+ 5 ]+ Close [i+ 10 ]) } }

Часто встречается некорректная обработка случая counted_bars==0 (начальную позицию limit нужно уменьшить на значение, равное 1 + максимальный индекс относительно переменной цикла).

Также следует помнить о том, что в момент исполнения функции start() мы можем обращаться к элементам массивов индикаторных буферов от 0 до Bars()-1. Если есть необходимость работы с массивами, которые не являются индикаторными буферами, то их размер следует увеличить при помощи функции ArrayResize() в соответствии с текущим размером индикаторных буферов. Максимальный индекс элемента для адресации также можно получить вызовом ArraySize() с одним из индикаторных буферов в качестве аргумента.







2.2. Деление на ноль (Zero divide)

Ошибка "Zero divide" возникает в случае, если при выполнении операции деления делитель оказывается равен нулю:

void OnStart () { int a= 0 , b= 0 ,c; c=a/b; Print ( "c=" ,c); }

При выполнении данного скрипта во вкладке "Эксперты" возникает сообщение об ошибке и завершении работы программы:





Рис.11. Сообщение об ошибке "zero divide"

Обычно такая ошибка возникает в случаях, когда значение делителя определяется значениями каких-либо внешних данных. Например, если анализируются параметры торговли, то величина задействованной маржи оказывается равна 0 если нет открытых ордеров. Другой пример: если анализируемые данные считываются из файла, то в случае его отсутствия нельзя гарантировать корректную работу. По этой причине желательно стараться учитывать подобные случаи и корректно их обрабатывать.



Самый простой способ - проверять делитель перед операцией деления и выводить сообщение об некорректном значении параметра:

void OnStart () { int a= 0 , b= 0 ,c; if (b!= 0 ) {c=a/b; Print (c);} else { Print ( "Error: b=0" ); return ; }; }

В результате критической ошибки не возникает, но выводится сообщение о некорректном значении параметра и работа завершается:





Рис. 12. Сообщение о некорректном значении делителя







2.3. Использование 0 вместо NULL для текущего символа



В старой версии компилятора допускалось использование 0 (нуля) в качестве аргумента в функциях, требующих указания финансового инструмента.

Например, значение технического индикатора Moving Average для текущего символа можно было запрашивать следующим образом:



AlligatorJawsBuffer[i]= iMA ( 0 , 0 , 13 , 8 , MODE_SMMA , PRICE_MEDIAN ,i);

В новом компиляторе для указания текущего символа нужно явно указывать NULL:



AlligatorJawsBuffer[i]= iMA ( NULL , 0 , 13 , 8 , MODE_SMMA , PRICE_MEDIAN ,i);

Кроме того, текущий символ и период графика можно указать при помощи функций Symbol() и Period().



AlligatorJawsBuffer[i]= iMA ( Symbol (), Period (), 13 , 8 , MODE_SMMA , PRICE_MEDIAN ,i);





2.4. Строки в формате Unicodе и их использование в DLL

Строки теперь представляют собой последовательность символов Unicode.

Следует учитывать этот факт и использовать соответствующие функции Windows. Например, при использовании функций библиотеки wininet.dll вместо InternetOpenA() и InternetOpenUrlA() следует вызывать InternetOpenW() и InternetOpenUrlW().

В MQL4 изменилась внутренняя структура строк (теперь она занимает 12 байт), поэтому при передаче строк в DLL следует использовать структуру MqlString:



#pragma pack(push, 1 ) struct MqlString { int size; LPWSTR buffer; int reserved; }; #pragma pack(pop, 1 )





2.5. Совместное использование файлов

В новом MQL4 при открытии файлов необходимо явно указывать флаги FILE_SHARE_WRITE и FILE_SHARE_READ для совместного использования.



В случае их отсутствия файл будет открыт в монопольном режиме, что не позволит больше никому его открывать, пока он не будет закрыт монополистом.

Например, при работе с оффлайновыми графиками требуется явно указывать флаги совместного доступа:



ExtHandle= FileOpenHistory (c_symbol+i_period+ ".hst" , FILE_BIN | FILE_WRITE | FILE_SHARE_WRITE | FILE_SHARE_READ );

Подробности можно найти в статье в статье "Оффлайновые графики и новый MQL4".





2.6. Особенность преобразования datetime

Следует иметь ввиду, что преобразование типа datetime в строку теперь зависит от режима компиляции:

datetime date= D'2014.03.05 15:46:58' ; string str= "mydate=" +date;

Например, попытка работы с файлами, имя которых содержит двоеточие, приведет к ошибке.





3. Предупреждения компилятора

Предупреждения компилятора носят информационный характер и не являются сообщениями об ошибках, однако они указывают на возможные источники ошибок и лучше их скорректировать.



Чистый код не должен содержать предупреждений.





3.1. Пересечения имен глобальных и локальных переменных

Если на глобальном и локальном уровнях присутствуют переменные с одинаковыми именами:



int i; void OnStart () { int i= 0 ,j= 0 ; for (i= 0 ; i< 5 ; i++) {j+=i;} PrintFormat ( "i=%d, j=%d" ,i,j); }

то компилятор выводит предупреждение и укажет номер строки, на которой объявлена глобальная переменная:





Рис.13. Предупреждение "declaration of '%' hides global declaration at line %"

Для исправления таких предупреждений нужно скорректировать имена глобальных переменных.



3.2. Несоответствие типов

В новой версии компилятора введена операция приведения типов.

#property strict void OnStart () { double a= 7 ; float b=a; int c=b; string str=c; Print (c); }

В строгом режиме компиляции при несоответствии типов компилятор выводит предупреждения:





Рис.14. Предупреждения "possible loss of data due to type conversion" и "implicit conversion from 'number' to 'string'

В данном примере компилятор предупреждает о возможной потере точности при присвоении различных типов данных и неявном преобразовании типа int в string.

Для исправления нужно использовать явное приведение типов:

#property strict void OnStart () { double a= 7 ; float b=( float )a; int c=( int )b; string str=( string )c; Print (c); }

3.3. Неиспользуемые переменные

Наличие переменных, которые не используются в коде программы (лишние сущности) не является хорошим тоном.



void OnStart () { int i,j= 10 ,k,l,m,n2= 1 ; for (i= 0 ; i< 5 ; i++) {j+=i;} }

Сообщения о таких переменных выводятся вне зависимости от режима компиляции:





Рис.15. Предупреждения "variable '%' not used'

Для исправления нужно убрать неиспользуемые переменные из кода программы.







Выводы

В статье рассмотрены типичные проблемы, с которыми могут столкнуться программисты при компиляции старых программ, содержащих ошибки.



Во всех случаях при отладке программ рекомендуется использовать строгий режим компиляции.





