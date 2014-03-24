MetaTrader 4 / Примеры
English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Типичные ошибки в программах на MQL4 и методы их устранения

Типичные ошибки в программах на MQL4 и методы их устранения

MetaTrader 4Примеры |
54 958 18
MetaQuotes
MetaQuotes

Введение

При использовании новой версии компилятора языка MQL4 некоторые старые программы могут выдавать ошибки.

В старой версии компилятора во избежание критического завершения программ многие ошибки обрабатывались средой исполнения и не приводили к остановке работы. Например, деление на ноль или выход за пределы массива являются критическими ошибками и обычно приводят к аварийному завершению. Проявляются такие ошибки лишь в некоторых состояниях при определенных значениях переменных, однако о таких ситуациях следует знать и корректно их обрабатывать.

Новый компилятор позволяет обнаружить реальные или потенциальные источники ошибок и повысить качество кода.

В этой статье мы рассмотрим возможные ошибки, возникающие при компиляции старых программ, и методы их устранения.

  1. Ошибки компиляции
  2. Ошибки времени выполнения
  3. Предупреждения компилятора

1. Ошибки компиляции

При наличии ошибок в коде программа не может быть скомпилирована.

Для полного контроля всех ошибок рекомендуется использовать строгий режим компиляции, который устанавливается директивой:

#property strict

Этот режим значительно упрощает поиск ошибок.


1.1. Идентификатор совпадает с зарезервированным словом

Если наименование переменной или функции совпадает с одним из зарезервированных слов:

int char[];  // неправильно
int char1[]; // правильно
int char()   // неправильно
{
 return(0);
}

то компилятор выводит сообщения об ошибках:

Рис.1. Ошибки "unexpected token" и "name expected"

Рис.1. Ошибки "unexpected token" и "name expected"

Для исправления данной ошибки нужно исправить имя переменной или функции.


1.2. Специальные символы в наименованиях переменных и функций

Если наименования переменных или функций содержат специальные символы ($, @, точка): 

int $var1; // неправильно
int @var2; // неправильно 
int var.3; // неправильно
void f@()  // неправильно
{
 return;
}

то компилятор выводит сообщения об ошибках:

Рис.2. Ошибки "unknown symbol" и "semicolon expected"

Рис.2. Ошибки "unknown symbol" и "semicolon expected"

Для исправления данной ошибки нужно скорректировать имена переменных или функций.


1.3. Ошибки использования оператора switch

Старая версия компилятора позволяла использовать любые значения в выражениях и константах оператора switch:

void start()
  {
   double n=3.14;
   switch(n)
     {
      case 3.14: Print("Pi");break;
      case 2.7: Print("E");break;
     }
  }

В новом компиляторе выражения и константы оператора switch должны быть целыми числами, поэтому при использовании подобных конструкций возникают ошибки:

Рис.3. Ошибки "illegal switch expression type" и "constant expression is not integral"

Рис.3. Ошибки "illegal switch expression type" и "constant expression is not integral"

В таких случаях можно использовать явные сравнения численных значений, например:

void start()
  {
   double n=3.14;
   if(n==3.14) Print("Pi");
   else
      if(n==2.7) Print("E");
  }

1.4. Возвращаемые значений функций

Все функции, кроме void, должны возвращать значение объявленного типа. Например:

int function()
{
}

При строгом режиме компиляции (strict) возникает ошибка:


Рис.4. Ошибка "not all control paths return a value"

Рис.4. Ошибка "not all control paths return a value"

В режиме компиляции по умолчанию компилятор выводит предупреждение:

Рис.5. Предупреждение "not all control paths return a value"

Рис.5. Предупреждение "not all control paths return a value"

Если возвращаемое значение функции не соответствует объявлению:

int init()                         
  {
   return;                          
  }

то при строгом режиме компиляции возникает ошибка:

Рис.6. Ошибка "function must return a value"

Рис.6. Ошибка "function must return a value"

В режиме компиляции по умолчанию компилятор выводит предупреждение:

Рис.7. Предупреждение 'return - function must return a value"

Рис.7. Предупреждение 'return - function must return a value"

Для исправления таких ошибок в код функции нужно добавить оператор возврата return c возвращаемым значением соответствующего типа.



1.5. Массивы в аргументах функций

Массивы в аргументах функций теперь передаются только по ссылке. 

double ArrayAverage(double a[])
{
 return(0);
}
Данный код при строгом режиме компиляции (strict) приведет к ошибке:

Рис.8. Ошибка компилятора "arrays passed by reference only"

Рис.8. Ошибка компилятора "arrays passed by reference only"

В режиме компиляции по умолчанию компилятор выводит предупреждение:

Рис.9. Предупреждение компилятора "arrays passed by reference only"

Рис.9. Предупреждение компилятора "arrays passed by reference only"

Для исправления таких ошибок нужно явно указать передачу массива по ссылке, добавив префикс & перед именем массива:

double ArrayAverage(double &a[])
{
 return(0);
}

Следует отметить, что теперь константные массивы (Time[], Open[], High[], Low[], Close[], Volume[]) не могут быть переданы по ссылке. Например, вызов:

ArrayAverage(Open);

вне зависимости от режима компиляции приводит к ошибке:

Рис.10. Ошибка 'Open' - constant variable cannot be passed as reference

Рис.10. Ошибка 'Open' - constant variable cannot be passed as reference

Для устранения подобных ошибок нужно скопировать необходимые данные из константного массива:

   //--- массив для хранения значений цен открытия
   double OpenPrices[];
   //--- копируем значения цен открытия в массив OpenPrices[]
   ArrayCopy(OpenPrices,Open,0,0,WHOLE_ARRAY);
   //--- вызываем функцию
   ArrayAverage(OpenPrices);



2. Ошибки времени выполнения

Ошибки, возникающие в процессе исполнения кода программы принято называть ошибками времени выполнения (runtime errors). Такие ошибки обычно зависят от состояния программы и связаны с некорректными значениями переменных.

Например, если переменная используется в качестве индекса элементов массива, то ее отрицательные значения неизбежно приведут к выходу за пределы массива.


2.1. Выход за пределы массива (Array out of range)

Эта ошибка часто возникает в индикаторах при обращении к индикаторным буферам. Функция IndicatorCounted() возвращает количество баров, неизменившихся после последнего вызова индикатора. Значения индикаторов на уже рассчитанных ранее барах не нуждаются в пересчете, поэтому для ускорения расчетов достаточно обрабатывать только несколько последних баров.

Большинство индикаторов, в которых используется данный способ оптимизации вычислений, имеют вид:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   //--- иногда для расчета требуется не менее N баров (например, 100)      
   if (Bars<100) // если на графике нет такого количества баров (например, на таймфрейме MN)    
     return(-1); // прекращаем расчет и выходим досрочно

   //--- количество баров, не изменившихся с момента последнего вызова индикатора
   int counted_bars=IndicatorCounted();
   //--- в случае ошибки выходим
   if(counted_bars<0) return(-1);
      
   //--- позиция бара, с которого начинается расчет в цикле
   int limit=Bars-counted_bars;

   //--- если counted_bars=0, то начальную позицию в цикле нужно уменьшить на 1,   
   if(counted_bars==0) 
     {
      limit--;  // чтобы не выйти за пределы массива при counted_bars==0
      //--- в расчетах используется смещение на 10 баров вглубь истории, поэтому добавим это смещение при первом расчете
      limit-=10;
     }
   else //--- индикатор уже рассчитывался ранее, counted_bars>0
     {     
      //--- при повторных вызовах увеличим limit на 1, чтобы гарантированно обновлять значения индикатора для последнего бара
      limit++;
     } 
   //--- основной цикл расчета
   for (int i=limit; i>0; i--)
   {
     Buff1[i]=0.5*(Open[i+5]+Close[i+10]) // используются значения баров, уходящих вглубь истории на 5 и 10
   }
}

Часто встречается некорректная обработка случая counted_bars==0 (начальную позицию limit нужно уменьшить на значение, равное 1 + максимальный индекс относительно переменной цикла).

Также следует помнить о том, что в момент исполнения функции start() мы можем обращаться к элементам массивов индикаторных буферов от 0 до Bars()-1. Если есть необходимость работы с массивами, которые не являются индикаторными буферами, то их размер следует увеличить при помощи функции ArrayResize() в соответствии с текущим размером индикаторных буферов. Максимальный индекс элемента для адресации также можно получить вызовом ArraySize() с одним из индикаторных буферов в качестве аргумента.


2.2. Деление на ноль (Zero divide)

Ошибка "Zero divide" возникает в случае, если при выполнении операции деления делитель оказывается равен нулю:

void OnStart()
  {
//---
   int a=0, b=0,c;
   c=a/b;
   Print("c=",c);
  }

При выполнении данного скрипта во вкладке "Эксперты" возникает сообщение об ошибке и завершении работы программы:

Рис.11. Сообщение об ошибке "zero divide"

Рис.11. Сообщение об ошибке "zero divide"

Обычно такая ошибка возникает в случаях, когда значение делителя определяется значениями каких-либо внешних данных. Например, если анализируются параметры торговли, то величина задействованной маржи оказывается равна 0 если нет открытых ордеров. Другой пример: если анализируемые данные считываются из файла, то в случае его отсутствия нельзя гарантировать корректную работу. По этой причине желательно стараться учитывать подобные случаи и корректно их обрабатывать.

Самый простой способ - проверять делитель перед операцией деления и выводить сообщение об некорректном значении параметра:

void OnStart()
  {
//---
   int a=0, b=0,c;
   if(b!=0) {c=a/b; Print(c);}
   else {Print("Error: b=0"); return; };
  }

В результате критической ошибки не возникает, но выводится сообщение о некорректном значении параметра и работа завершается:

Рис. 12. Сообщение о некорректном значении делителя

Рис. 12. Сообщение о некорректном значении делителя


2.3. Использование 0 вместо NULL для текущего символа

В старой версии компилятора допускалось использование 0 (нуля) в качестве аргумента в функциях, требующих указания финансового инструмента.

Например, значение технического индикатора Moving Average для текущего символа можно было запрашивать следующим образом:

AlligatorJawsBuffer[i]=iMA(0,0,13,8,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,i);    // неправильно

В новом компиляторе для указания текущего символа нужно явно указывать NULL:

AlligatorJawsBuffer[i]=iMA(NULL,0,13,8,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,i); // правильно

Кроме того, текущий символ и период графика можно указать при помощи функций Symbol() и Period().

AlligatorJawsBuffer[i]=iMA(Symbol(),Period(),13,8,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,i); // правильно


2.4. Строки в формате Unicodе и их использование в DLL

Строки теперь представляют собой последовательность символов Unicode.

Следует учитывать этот факт и использовать соответствующие функции Windows. Например, при использовании функций библиотеки wininet.dll вместо InternetOpenA() и InternetOpenUrlA() следует вызывать InternetOpenW() и InternetOpenUrlW().

В MQL4 изменилась внутренняя структура строк (теперь она занимает 12 байт), поэтому при передаче строк в DLL следует использовать структуру MqlString:

#pragma pack(push,1)
struct MqlString
  {
   int      size;       // 32-битное целое, содержит размер распределенного для строки буфера
   LPWSTR   buffer;     // 32-разрядный адрес буфера, содержащего строку
   int      reserved;   // 32-битное целое, зарезервировано, не использовать
  };
#pragma pack(pop,1)


2.5. Совместное использование файлов

В новом MQL4 при открытии файлов необходимо явно указывать флаги FILE_SHARE_WRITE и FILE_SHARE_READ для совместного использования.

В случае их отсутствия файл будет открыт в монопольном режиме, что не позволит больше никому его открывать, пока он не будет закрыт монополистом.

Например, при работе с оффлайновыми графиками требуется явно указывать флаги совместного доступа:

   // 1-st change - add share flags
   ExtHandle=FileOpenHistory(c_symbol+i_period+".hst",FILE_BIN|FILE_WRITE|FILE_SHARE_WRITE|FILE_SHARE_READ);

Подробности можно найти в статье в статье "Оффлайновые графики и новый MQL4".


2.6. Особенность преобразования datetime

Следует иметь ввиду, что преобразование типа datetime в строку теперь зависит от режима компиляции: 

  datetime date=D'2014.03.05 15:46:58';
  string str="mydate="+date;
//--- str="mydate=1394034418" - старый компилятор, новый компилятор без директивы #property strict
//--- str="mydate=2014.03.05 15:46:58" - новый компилятор с директивой #property strict

Например, попытка работы с файлами, имя которых содержит двоеточие, приведет к ошибке.


3. Предупреждения компилятора

Предупреждения компилятора носят информационный характер и не являются сообщениями об ошибках, однако они указывают на возможные источники ошибок и лучше их скорректировать.

Чистый код не должен содержать предупреждений.


3.1. Пересечения имен глобальных и локальных переменных

Если на глобальном и локальном уровнях присутствуют переменные с одинаковыми именами:

int i; // глобальная переменная
void OnStart()
  {
//---
   int i=0,j=0; // локальные переменные
   for (i=0; i<5; i++) {j+=i;}
   PrintFormat("i=%d, j=%d",i,j);
  }

то компилятор выводит предупреждение и укажет номер строки, на которой объявлена глобальная переменная:

Рис.13. Предупреждение "declaration of '%' hides global declaration at line %"

Рис.13. Предупреждение "declaration of '%' hides global declaration at line %"

Для исправления таких предупреждений нужно скорректировать имена глобальных переменных.


3.2. Несоответствие типов

В новой версии компилятора введена операция приведения типов.

#property strict
void OnStart()
  {
   double a=7;
   float b=a;
   int c=b;
   string str=c;
   Print(c);
  }

В строгом режиме компиляции при несоответствии типов компилятор выводит предупреждения:

Рис.14. Предупреждения "possible loss of data due to type conversion" и "implicit conversion from 'number' to 'string'

Рис.14. Предупреждения "possible loss of data due to type conversion" и "implicit conversion from 'number' to 'string'

В данном примере компилятор предупреждает о возможной потере точности при присвоении различных типов данных и неявном преобразовании типа int в string.

Для исправления нужно использовать явное приведение типов:

#property strict
void OnStart()
  {
   double a=7;
   float b=(float)a;
   int c=(int)b;
   string str=(string)c;
   Print(c);
  }

3.3. Неиспользуемые переменные

Наличие переменных, которые не используются в коде программы (лишние сущности) не является хорошим тоном.

void OnStart()
  {
   int i,j=10,k,l,m,n2=1;
   for(i=0; i<5; i++) {j+=i;}
  }

Сообщения о таких переменных выводятся вне зависимости от режима компиляции:

Рис.15. Предупреждения "variable '%' not used'

Рис.15. Предупреждения "variable '%' not used'

Для исправления нужно убрать неиспользуемые переменные из кода программы.


Выводы

В статье рассмотрены типичные проблемы, с которыми могут столкнуться программисты при компиляции старых программ, содержащих ошибки.

Во всех случаях при отладке программ рекомендуется использовать строгий режим компиляции.


Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Другие статьи автора

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (18)
Kofa
Kofa | 18 окт. 2017 в 10:30
Vitaly Muzichenko:

Потому, что вы пробегаете в цикле по количеству баров, которые есть на текущем графике, но на младшем тайме баров меньше, и при запросе большего количества чем есть - получаете ошибку.


Большое спасибо, Виталий!

Все равно не понял как это исправить. Прописал вместо Bars - "iBars(NULL,PERIOD_M5)" Не помогло

Не понимаю почему на младшем тайме баров меньше? Наоборот ведь больше?! В 1 баре м15 три по м5. Как сделать, чтоб работало, подскажите. Не могу врубиться. С циклами пока проблемы
Kofa
Kofa | 21 окт. 2017 в 14:23
Vitaly Muzichenko:

Потому, что вы пробегаете в цикле по количеству баров, которые есть на текущем графике, но на младшем тайме баров меньше, и при запросе большего количества чем есть - получаете ошибку.


Оказалась не в этом ошибка

Artyom Trishkin
Artyom Trishkin | 21 окт. 2017 в 14:33
Kofa:

Оказалась не в этом ошибка

Если ошибку нашли, то может стоит сообщить остальным где она была? Кто-то может так же столкнуться с ней, а тут уже ответ есть вместо простой констатации факта.
Kofa
Kofa | 23 окт. 2017 в 17:58
Artyom Trishkin:
Если ошибку нашли, то может стоит сообщить остальным где она была? Кто-то может так же столкнуться с ней, а тут уже ответ есть вместо простой констатации факта.

Вы правы. Обращение к High[]Low[] и Bars возвращает значения с текущего таймфрейма. А нужно запрашивать с желаемого: 


iHigh
 
Возвращает значение максимальной цены бара (указанного параметром shift) соответствующего графика. 





double  iHigh( 
   string           symbol,          // символ 
   int              timeframe,       // период 
   int              shift            // сдвиг 
   );


Vladimir Pastushak
Vladimir Pastushak | 24 окт. 2017 в 16:03

Читаните 

С более полным исходным кодом разобрались в сервисдеске.

Вот ссылка, объясняющая проблему https://support.microsoft.com/ru-ru/help/172190/windows-nt-contains-file-system-tunneling-capabilities


При удалении файла в виндовс и создании такого же с тем же именем средсвами мкл, дата создания будет выдаваться первого файла.

Винда кеширует файлы 

Рецепты MQL5 - Мультивалютный советник и работа с отложенными ордерами на MQL5 Рецепты MQL5 - Мультивалютный советник и работа с отложенными ордерами на MQL5
На этот раз рассмотрим создание мультивалютного советника, торговый алгоритм которого строится на работе с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop. В статье будут рассмотрены следующие вопросы: торговля в указанном временном диапазоне, установка/модификация/удаление отложенных ордеров, проверка закрытия последней позиции по Тейк Профит или Стоп Лосс, контроль истории сделок на каждом символе.
Склейка фьючерсов в MetaTrader 5 Склейка фьючерсов в MetaTrader 5
Технический анализ фьючерсов затруднён из-за непродолжительного срока их обращения. На относительно коротких графиках трудно проводить технический анализ, к примеру, количество баров на дневном графике фьючерса на индекс Украинской биржи UX-9.13 чуть больше 100. Поэтому перед трейдером стоит вопрос построения синтетических инструментов по фьючерсам. В статье рассматривается вопрос склейки истории по фьючерсным контрактам с различными датами обращения в терминале MetaTrader 5.
Сказки торговых роботов: лучше меньше - да лучше? Сказки торговых роботов: лучше меньше - да лучше?
Два года назад в статье "Последний крестовый поход" мы с вами, уважаемый читатель, рассмотрели довольно интересный и мало используемый в настоящее время способ отображения рыночной информации - графики крестиков-ноликов. Сейчас я предлагаю вам попробовать написать торгового робота, основанного на паттернах, которые можно увидеть на графиках крестиков-ноликов.
Индикатор для построения графика "Ренко" Индикатор для построения графика "Ренко"
В статье рассказывается о графике "Ренко" и приведен один из вариантов его реализации на языке MQL5 в виде индикатора. Индикатор имеет множество модификаций, отличающих его от классического графика. Реализовано построение не только в окне индикатора, но и на главном графике. Кроме того, реализовано представление индикатора в виде линий "ZigZag". Приведено несколько примеров стратегий работы с графиком.