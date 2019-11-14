Strategieentwickler auf Basis der Merill-Muster

Im vorherigen Artikel haben wir die Anwendung der Merill-Muster auf verschiedene Daten erwogen, wie z.B. auf einen Preiswert auf dem Chart eines Währungssymbols und auf Werte von Standard-MetaTrader-5-Indikatoren: ATR, WPR, CCI, RSI, unter anderem. Um diese Idee zu erforschen, wurde eine grafische Oberfläche entwickelt. Der Hauptzweck der Schnittstelle ist es, effiziente Methoden zur Musterverwendung zu testen und zu finden. Weiterhin sollten die gefundenen erfolgreichen Konfigurationen in Handelsstrategien integriert und getestet werden. In diesem Artikel werden wir ein grundlegendes Toolkit entwickeln, um Handelsstrategien aufzubauen und zu testen.

Bevor Sie mit der Entwicklung der Anwendung beginnen, lassen Sie uns eine Liste der erforderlichen Funktionen und Oberflächenelemente erstellen. Zuerst definieren wir zwei Abschnitte:

Die Registerkarte Konstrukteur enthält die wichtigsten Oberflächenelemente, die zur Bildung einer Handelsstrategie erforderlich sind. Berücksichtige alle Grundelemente:

Die Registerkarte Einstellungen wird für standardmäßigen Indikatorparameter verwendet und ermöglicht das Hochladen von nutzerdefinierten Indikatoren.

Basierend auf den oben genannten gewünschten Eigenschaften erstellen wir einen Prototyp unserer Anwendung. Abbildung 1 unten zeigt das Schema und einen Satz von Oberflächenelementen für die Registerkarte Konstruktor:

Abb.1 Prototyp der Registerkarte Konstruktor und der Oberflächenelemente.



Lassen Sie uns auch einen Prototyp für die Registerkarte Einstellungen erstellen und Elemente in dieser Registerkarte anordnen.

Abb.2 Prototyp der Registerkarte Einstellungen und Oberflächenelemente.

Die vollständige Abfolge der Aktionen, die den Aufbau und die Verwendung des Strategieentwicklers betreffen, wird im Artikel nach der Softwareimplementierung der Anwendung näher beschrieben.

Um einen Indikator eines Drittanbieters auf eines der Signale anzuwenden, wählen Sie in der Dropdown-Liste für eines der Signale die Option Benutzerdefiniert, wie in Abb. 3 unten gezeigt:

[in] Name des Benutzerindikators mit dem Pfad in Bezug auf Ordnerverzeichnis der Indikators (MQL5/Indicators/). Wenn ein Indikator in einem Untervezeichnis liegt, zB. in MQL5/Indicators/Examples, muss der Name dementsprechend aussehen: "Examples\\Name_des Indikators" (es ist notwendig, doppelte statt nur einfache slash als Begrenzer zu verwenden).

Achten Sie auf den zweiten Unterabschnitt, die Einstellungen für benutzerdefinierte Indikatoren und das Eingabefeld. Die Eingabe der korrekten Werte und die Bedienung einer Anzeige eines Drittanbieters entsprechen der Funktionssyntax von iCustom . Zunächst einmal geht es um die korrekte Eingabe des Indikatorpfades:

Das Fenster besteht aus dem Dialogfenster sowie zwei Kalenderelementen und zwei Elementen zur Einstellung der Start- und Endzeit. Wir haben die Elementinhalte definiert. Nun, lassen Sie es uns innerhalb der Methode CreateDate Setting() implementieren.

Lassen Sie uns den Inhalt von jeder Methode betrachten. Die Methode CreateDateSetting() ist einfacher zu implementieren und enthält einfache Elemente. Das durch dieses Verfahren implementierte Interface-Element ist in Abb.4 separat dargestellt:

Die Anwendung hat zwei Fenster: das Hauptanwendungsfenster und ein Dialogfenster für die Einrichtung des Datumsbereichs. Das Hauptfenster hat zwei Registerkarten: Konstruktor und Einstellungen. Um dies zu implementieren, kombiniert die Hauptinterface-Erstellungsmethode CreateGUI() zwei Fenstererstellungsmethoden:

Bevor wir mit der Erstellung der grafischen Benutzeroberfläche der Anwendung fortfahren, lassen Sie uns ihre Grundelemente bestimmen, auf deren Grundlage die restlichen Elemente erstellt und entwickelt werden.

Kommen wir nun zur Methode CreateWindow(), die das Hauptanwendungsfenster implementiert. Die Methodenstruktur ist umfangreich, deshalb lassen Sie uns sie in einzelne Schlüsselkomponenten unterteilen. Die erste ist die Erstellung des Fensters selbst und seiner Grundstruktur, d.h. der beiden Registerkarten Konstruktor und Einstellungen.

#define VERSION " 1.0" color caption= C'0,130,255' ; int ygap= 30 ; CWndContainer::AddWindow(m_window[ 0 ]); m_window[ 0 ].XSize( 900 ); m_window[ 0 ].YSize( 600 ); m_window[ 0 ].FontSize( 9 ); m_window[ 0 ].CloseButtonIsUsed( true ); m_window[ 0 ].CollapseButtonIsUsed( true ); m_window[ 0 ].CaptionColor(caption); m_window[ 0 ].CaptionColorHover(caption); m_window[ 0 ].CaptionColorLocked(caption); if (!m_window[ 0 ].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,caption_text+VERSION, 10 , 20 )) return ( false );

Dieser Teil des Codes erzeugt das Hauptfenster, während die Methode CreateTabs() für das Hinzufügen der beiden oben beschriebenen Registerkarten verantwortlich ist:

Im obigen Prototyp haben wir den Inhalt der Elemente für jede der Registerkarten definiert: Konstruktor (Abb.1) und Einstellungen (Abb.2). Betrachten wir nun die Implementierung der in den Registerkarten enthaltenen Elemente. Die Registerkarte Konstruktor enthält viele sich wiederholende Elementtypen und so werden wir nur die wichtigsten Unterabschnitte und die Liste der Methoden betrachten, die für die Implementierung dieser Elemente verwendet werden.

Lassen Sie uns sehen, was die wichtigsten Interface-Teile implementieren und aus welchen Methoden sie bestehen.

1. Symbolfilter.

Besteht aus den Methoden CreateSymbolsFilter() und CreateSymbolsTable(). Sie implementieren das folgende Element:

Abb.5 Symbolfilter.

CreateSymbolsFilter() implementiert ein Eingabefeld mit einem Kontrollkästchen und einer Schaltfläche für eine Suche.



CreateSymbolsTable() implementiert eine Tabelle, die gefilterte Währungssymbole aus dem Fenster der Marktübersicht ausgibt.

2. Arbeitszeitrahmen und die Schaltfläche "Date range" (Datumsbereich).

Alle Elemente implementieren die Auswahl eines Arbeitszeitrahmens für den Test. Die Schaltfläche Datumsbereich öffnet das entsprechende Dialogfeld, wie oben beschrieben. Die Methode CreateButton() implementiert die Schaltfläche. CreateTextLabel() erzeugt ein entsprechendes Label, CreateTimeframe1() implementiert die Zeitrahmenauswahl. CreateButton() und CreateTextLabel() sind universelle Methoden, die weiter verwendet werden. Ihr Code wird hier nur einmal angegeben. Die Elemente sind in Abb.6 separat dargestellt:

Abb.6 Die Schaltfläche Datumsbereich und die manuelle Zeitrahmenauswahl.

bool CProgram::CreateTextLabel(CTextLabel &text_label, const int x_gap, const int y_gap, string label_text, int tab) { text_label.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray(tab,text_label); text_label.Font( "Trebuchet" ); text_label.FontSize( 11 ); text_label.XSize( 200 ); text_label.LabelColor( C'0,100,255' ); text_label.IsCenterText( true ); if (!text_label.CreateTextLabel(label_text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,text_label); return ( true ); } bool CProgram::CreateButton(CButton &button, const int x_gap, const int y_gap) { button.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 0 ,button); button.XSize( 100 ); button.YSize( 25 ); button.FontSize( 11 ); button.IsHighlighted( false ); button.IsCenterText( true ); button.BorderColor( C'0,100,255' ); button.BackColor( clrAliceBlue ); if (!button.CreateButton( "Date range" ,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,button); return ( true ); }

Die Methode CreateTimeframe1() ist eine Dropdown-Liste mit allen verfügbaren Zeitrahmen.

bool CProgram::CreateTimeframe1( const int x_gap, const int y_gap) { m_timeframe1.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 0 ,m_timeframe1); string timeframe_names[ 21 ]= { "M1" , "M2" , "M3" , "M4" , "M5" , "M6" , "M10" , "M12" , "M15" , "M20" , "M30" , "H1" , "H2" , "H3" , "H4" , "H6" , "H8" , "H12" , "D1" , "W1" , "MN" }; m_timeframe1.XSize( 50 ); m_timeframe1.YSize( 25 ); m_timeframe1.ItemsTotal( 21 ); m_timeframe1.FontSize( 12 ); m_timeframe1.LabelColor( C'0,100,255' ); CButton *but=m_timeframe1.GetButtonPointer(); but.FontSize( 10 ); but.XSize( 50 ); but.BackColor( clrAliceBlue ); but.XGap( 1 ); m_timeframe1.GetListViewPointer().FontSize( 10 ); for ( int i= 0 ; i< 21 ; i++) m_timeframe1.SetValue(i,timeframe_names[i]); CListView *lv=m_timeframe1.GetListViewPointer(); lv.LightsHover( true ); m_timeframe1.SelectItem( 0 ); if (!m_timeframe1.CreateComboBox( "" ,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_timeframe1); return ( true ); }

3. Textbeschriftungen in Abschnitten und Musterauswahlelemente für Kauf- und Verkaufssignale.

Textbeschriftungen werden mit der Methode CreateTextLabel() erstellt, die wir bereits berücksichtigt haben. Die beiden anderen Methoden implementieren die Kontrollkästchen und die Dropdown-Menüs zur Auswahl eines Merill-Musters für den Test.

Abb.7 Textbeschriftungen in Abschnitten und Musterauswahl.

Die Methode CreateCheckBox() erzeugt Muster-Checkboxen.

bool CProgram::CreateCheckBox(CCheckBox &checkbox, const int x_gap, const int y_gap, const string text) { checkbox.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 0 ,checkbox); checkbox.YSize( 25 ); checkbox.GreenCheckBox( true ); checkbox.IsPressed( true ); checkbox.FontSize( 12 ); checkbox.LabelColor( C'0,100,255' ); checkbox.LabelColorPressed( C'0,100,255' ); if (!checkbox.CreateCheckBox(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,checkbox); return ( true ); }

Die Methoden PatternType1() und PatternType2() sind identisch.

bool CProgram::PatternType1( const int x_gap, const int y_gap, const int tab) { #define ITEMS_TOTAL1 32 m_combobox1.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray(tab,m_combobox1); string pattern_names[ITEMS_TOTAL1]= { "M1" , "M2" , "M3" , "M4" , "M5" , "M6" , "M7" , "M8" , "M9" , "M10" , "M11" , "M12" , "M13" , "M14" , "M15" , "M16" , "W1" , "W2" , "W3" , "W4" , "W5" , "W6" , "W7" , "W8" , "W9" , "W10" , "W11" , "W12" , "W13" , "W14" , "W15" , "W16" }; m_combobox1.XSize( 200 ); m_combobox1.YSize( 25 ); m_combobox1.ItemsTotal(ITEMS_TOTAL1); m_combobox1.GetButtonPointer().FontSize( 10 ); m_combobox1.GetButtonPointer().BackColor( clrAliceBlue ); m_combobox1.GetListViewPointer().FontSize( 10 ); for ( int i= 0 ; i<ITEMS_TOTAL1; i++) m_combobox1.SetValue(i,pattern_names[i]); CListView *lv=m_combobox1.GetListViewPointer(); lv.LightsHover( true ); m_combobox1.SelectItem( 0 ); if (!m_combobox1.CreateComboBox( "" ,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_combobox1); return ( true ); }

4. Auswahl der Verwendung von Mustern und Signal-Checkboxen.

Dieser Schnittstellenblock besteht aus einem Satz von Signalen zur Konfiguration von Kauf- und Verkaufssignalen. Jeder Block besteht aus einem optionalen Wahlschalter aus einem bis drei Signalen, die als Eingangsbedingungen verwendet werden können. Bestehend aus den Methoden CreateCheckBox() und AppliedTypeN().





Abb.8 Verwendung von Mustern und Signal-Checkboxen.

Die Strukturen der Methoden AppliedType1()-AppliedType6() sind ähnlich: Sie stellen eine Dropdown-Liste mit einer Auswahl eines Datenarrays zur Suche nach musterbasierten Signalen dar.

bool CProgram::AppliedType1( const int x_gap, const int y_gap) { m_applied1.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 0 ,m_applied1); string pattern_names[ 9 ]= { "Price" , "ATR" , "CCI" , "DeMarker" , "Force Ind" , "WPR" , "RSI" , "Momentum" , "Custom" }; m_applied1.XSize( 200 ); m_applied1.YSize( 25 ); m_applied1.ItemsTotal( 9 ); m_applied1.GetButtonPointer().FontSize( 10 ); m_applied1.GetButtonPointer().BackColor( clrAliceBlue ); m_applied1.GetListViewPointer().FontSize( 10 ); for ( int i= 0 ; i< 9 ; i++) m_applied1.SetValue(i,pattern_names[i]); CListView *lv=m_applied1.GetListViewPointer(); lv.LightsHover( true ); m_applied1.SelectItem( 0 ); if (!m_applied1.CreateComboBox( "" ,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_applied1); return ( true ); }

5. Einstellungen von Take-Profit und Stop-Loss.

Der Schnittstellenbereich, der es ermöglicht, Take-Profit und Stop-Loss getrennt für Kaufsignale und Verkaufssignale zu konfigurieren. Die Level werden in Punkten festgelegt.

Abb.9 Die Eingabefelder von Take-Profit und Stop-Loss.

Für die Implementierung dieser Eingabefelder wird die universelle Methode CreateEditValue() verwendet.

bool CProgram::CreateEditValue(CTextEdit &text_edit, const int x_gap, const int y_gap, const string label_text, const int value , const int tab) { text_edit.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray(tab,text_edit); text_edit.XSize( 210 ); text_edit.YSize( 24 ); text_edit.LabelColor(C '0,100,255' ); text_edit.FontSize( 12 ); text_edit.MaxValue( 1000 ); text_edit.MinValue( 10 ); text_edit.SpinEditMode( true ); text_edit.SetValue(( string ) value ); text_edit.GetTextBoxPointer().AutoSelectionMode( true ); text_edit.GetTextBoxPointer().XGap( 100 ); if (!text_edit.CreateTextEdit(label_text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,text_edit); return ( true ); }

6. Testergebnisse und Bericht.

Dieser Block besteht aus Testergebnissen. Sie wird mit der oben genannten Methode CreateTextLabel() implementiert.

Abb.10 Berichtsblock.

Wir haben die Implementierung der Registerkarte Konstruktor berücksichtigt. Lassen Sie uns nun mit Einstellungen fortfahren.

1. Standard-Kennzeichenparameter.

Dieser Abschnitt enthält alle Einstellungen der Indikatoren, die für Tests und Analysen angeboten werden.

Abb.11 Block mit Standardeinstellungen des Indikators.

Dieser Block wird mit drei Methoden CreateFrame() implementiert, die einen visuellen Schnitt mit einem Rahmen erzeugen. Wir verwenden hier auch eine universelle Eingabefeldmethode zur Erstellung von Indikatorparametern CreateIndSetting() und einen Satz von IndicatorSetting1()-IndicatorSetting4() Methode für Dropdown-Listen für Ma-Methode, Volumen und Preisparameter.

bool CProgram::CreateFrame(CFrame &frame, const string text, const int x_gap, const int y_gap) { frame.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 1 ,frame); frame.XSize( 350 ); frame.YSize( 500 ); frame.LabelColor( C'0,100,255' ); frame.BorderColor( C'0,100,255' ); frame.FontSize( 11 ); frame.AutoYResizeMode( true ); frame.AutoYResizeBottomOffset( 100 ); frame.GetTextLabelPointer().XSize( 250 ); if (!frame.CreateFrame(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,frame); return ( true ); } bool CProgram::IndicatorSetting1( const int x_gap, const int y_gap, const string text) { m_ind_set1.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 1 ,m_ind_set1); string pattern_names[ 4 ]= { "Simple" , "Exponential" , "Smoothed" , "Linear weighted" }; m_ind_set1.XSize( 200 ); m_ind_set1.YSize( 25 ); m_ind_set1.ItemsTotal( 4 ); m_ind_set1.FontSize( 12 ); m_ind_set1.LabelColor( C'0,100,255' ); CButton *but=m_ind_set1.GetButtonPointer(); but.FontSize( 10 ); but.XSize( 100 ); but.BackColor( clrAliceBlue ); m_ind_set1.GetListViewPointer().FontSize( 10 ); for ( int i= 0 ; i< 4 ; i++) m_ind_set1.SetValue(i,pattern_names[i]); CListView *lv=m_ind_set1.GetListViewPointer(); lv.LightsHover( true ); m_ind_set1.SelectItem( 0 ); if (!m_ind_set1.CreateComboBox(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_ind_set1); return ( true ); } bool CProgram::IndicatorSetting3( const int x_gap, const int y_gap, const string text) { m_ind_set3.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 1 ,m_ind_set3); string pattern_names[ 2 ]= { "Tick volume" , "Real Volume" }; m_ind_set3.XSize( 200 ); m_ind_set3.YSize( 25 ); m_ind_set3.ItemsTotal( 2 ); m_ind_set3.FontSize( 12 ); m_ind_set3.LabelColor( C'0,100,255' ); CButton *but=m_ind_set3.GetButtonPointer(); but.FontSize( 10 ); but.XSize( 100 ); but.BackColor( clrAliceBlue ); m_ind_set3.GetListViewPointer().FontSize( 10 ); for ( int i= 0 ; i< 2 ; i++) m_ind_set3.SetValue(i,pattern_names[i]); CListView *lv=m_ind_set3.GetListViewPointer(); lv.LightsHover( true ); lv.ItemYSize( 20 ); lv.YSize( 42 ); m_ind_set3.SelectItem( 0 ); if (!m_ind_set3.CreateComboBox(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_ind_set3); return ( true ); } bool CProgram::IndicatorSetting4( const int x_gap, const int y_gap, const string text) { m_ind_set4.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 1 ,m_ind_set4); string pattern_names[ 4 ]= { "Open" , "Close" , "High" , "Low" }; m_ind_set4.XSize( 200 ); m_ind_set4.YSize( 25 ); m_ind_set4.ItemsTotal( 4 ); m_ind_set4.FontSize( 12 ); m_ind_set4.LabelColor( C'0,100,255' ); CButton *but=m_ind_set4.GetButtonPointer(); but.FontSize( 10 ); but.XSize( 100 ); but.BackColor( clrAliceBlue ); m_ind_set4.GetListViewPointer().FontSize( 10 ); for ( int i= 0 ; i< 4 ; i++) m_ind_set4.SetValue(i,pattern_names[i]); CListView *lv=m_ind_set4.GetListViewPointer(); lv.LightsHover( true ); lv.ItemYSize( 20 ); lv.YSize( 82 ); m_ind_set4.SelectItem( 1 ); if (!m_ind_set4.CreateComboBox(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_ind_set4); return ( true ); }

2. Sprache der Nutzeroberfläche.

Das Steuerelement "Interface Language" (Schnittstellensprache) ist als Dropdown-Liste mit zwei Optionen implementiert: Englisch und Russisch. Dieses Element wird mit der Methode LanguageSetting() implementiert:

bool CProgram::LanguageSetting( const int x_gap, const int y_gap, const string text) { m_language_set.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 1 ,m_language_set); string pattern_names[ 2 ]= { "Русский" , "English" }; m_language_set.XSize( 200 ); m_language_set.YSize( 25 ); m_language_set.ItemsTotal( 2 ); m_language_set.FontSize( 12 ); m_language_set.LabelColor( C'0,100,255' ); CButton *but=m_language_set.GetButtonPointer(); but.FontSize( 10 ); but.XSize( 100 ); but.BackColor( clrAliceBlue ); but.XGap( 140 ); m_language_set.GetListViewPointer().FontSize( 10 ); for ( int i= 0 ; i< 2 ; i++) m_language_set.SetValue(i,pattern_names[i]); CListView *lv=m_language_set.GetListViewPointer(); lv.LightsHover( true ); lv.ItemYSize( 20 ); lv.YSize( 42 ); m_language_set.SelectItem( 1 ); if (!m_language_set.CreateComboBox(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_language_set); return ( true ); }

3. Benutzerdefinierte Indikatorparameter.

Besteht aus dem visuellen Abschnitt mit Kopf und Rahmen, der mit der oben genannten Methode CreateFrame() erstellt wird, und einem Eingabefeld für den mit CreateIndSetting() erzeugten Indikatorwert und einer neuen Methode CreateCustomEdit() zur Eingabe des Indikatornamens und einer kommagetrennten Liste seines Parameters.

Abb.12 Benutzerdefinierte Parameter des Indikators.

bool CProgram::CreateCustomEdit(CTextEdit &text_edit, const int x_gap, const int y_gap, const string default_text) { text_edit.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 1 ,text_edit); text_edit.XSize( 100 ); text_edit.YSize( 24 ); text_edit.LabelColor( C'0,100,255' ); CTextBox *box=text_edit.GetTextBoxPointer(); box.AutoSelectionMode( true ); box.XSize( 325 ); box.XGap( 1 ); box.DefaultTextColor( clrSilver ); box.DefaultText(default_text); if (!text_edit.CreateTextEdit( "" ,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,text_edit); return ( true ); }

Wir haben den visuellen Teil besprochen. Kommen wir nun zum Algorithmus für das Testen der konfigurierten Handelsstrategien.

Um den Algorithmus des Testens mit dieser Anwendung zu erklären, müssen wir die Reihenfolge der Aktionen festlegen, die es uns ermöglichen, einen Test korrekt durchzuführen und ein Ergebnis zu erhalten. Eine gut durchdachte Abfolge von Aktionen kann das Prinzip jeder Interaktion mit der Anwendungsoberfläche hervorheben.

Schritt 1. Auswahl der Sprache der Benutzeroberfläche

Gemäß unserer Implementierung ist diese Option unter der Registerkarte Einstellungen in einer Dropdown-Liste verfügbar. Lassen Sie mich beschreiben, wie die Oberflächensprache umgestellt wird. Dies geschieht durch ein benutzerdefiniertes Ereignis der Auswahl von Elementen der Combobox, das die Methode ChangeLanguage() aufruft.

if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM) { if (ChangeLanguage(lparam)) Update( true ); }

Lassen Sie uns nun die Methode zur Änderung der Oberflächensprache betrachten. Obwohl die Methode etwas länger ist, ist ihre Idee einfach.

bool CProgram::ChangeLanguage( const long id) { if (id!=m_language_set.Id()) return ( false ); m_lang_index=m_language_set.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); if (m_lang_index== 0 ) { m_tabs1.Text( 0 , "Конструктор" ); m_tabs1.Text( 1 , "Настройки" ); m_table_symb.SetHeaderText( 0 , "Символ" ); m_request.LabelText( "Поиск" ); m_date_range.LabelText( "Диапазон дат" ); m_timeframe1.LabelText( "Таймфрейм" ); for ( int i= 0 ; i< 8 ; i++) { if (i< 2 ) m_checkbox[i].LabelText( "Паттерн" ); else if (i>= 2 && i< 5 ) m_checkbox[i].LabelText( "Сигнал " + string (i- 1 )); else if (i>= 5 ) m_checkbox[i].LabelText( "Сигнал " + string (i- 4 )); } m_takeprofit1.LabelText( "Тейк Профит" ); m_takeprofit2.LabelText( "Тейк Профит" ); m_stoploss1.LabelText( "Стоп Лосс" ); m_stoploss2.LabelText( "Стоп Лосс" ); m_frame[ 2 ].GetTextLabelPointer().LabelText( "Отчёт" ); string report_label[ 6 ]= { "Всего трейдов: " , "Короткие трейды: " , "Прибыльные трейды: " , "Прибыль в пунктах: " , "Длинные трейды: " , "Убыточные трейды: " }; for ( int i= 0 ; i< 6 ; i++) m_report_text[i].LabelText(report_label[i]+ "-" ); m_frame[ 0 ].GetTextLabelPointer().LabelText( "Настройки стандартных индикаторов" ); m_frame[ 1 ].GetTextLabelPointer().LabelText( "Настройки кастомных индикаторов" ); m_custom_buffer.LabelText( "Номер буфера" ); m_custom_path.GetTextBoxPointer().DefaultText( "Введите адрес индикатора" ); m_custom_param.GetTextBoxPointer().DefaultText( "Введите параметры индикатора через запятую" ); m_language_set.LabelText( "Язык интерфейса" ); m_window[ 1 ].LabelText( "Настройки диапазона дат" ); m_time_edit1.LabelText( "Время" ); m_time_edit2.LabelText( "Время" ); m_time_edit3.LabelText( "Время" ); m_time_edit4.LabelText( "Время" ); m_status_bar.SetValue( 0 , "Не выбран символ для анализа" ); } else { m_tabs1.Text( 0 , "Constructor" ); m_tabs1.Text( 1 , "Settings" ); m_table_symb.SetHeaderText( 0 , "Symbol" ); m_request.LabelText( "Search" ); m_date_range.LabelText( "Date range" ); m_timeframe1.LabelText( "Timeframe" ); for ( int i= 0 ; i< 8 ; i++) { if (i< 2 ) m_checkbox[i].LabelText( "Pattern" ); else if (i>= 2 && i< 5 ) m_checkbox[i].LabelText( "Signal " + string (i- 1 )); else if (i>= 5 ) m_checkbox[i].LabelText( "Signal " + string (i- 4 )); } m_takeprofit1.LabelText( "Take Profit" ); m_takeprofit2.LabelText( "Take Profit" ); m_stoploss1.LabelText( "Stop Loss" ); m_stoploss2.LabelText( "Stop Loss" ); m_frame[ 2 ].GetTextLabelPointer().LabelText( "Report" ); string report_label[ 6 ]= { "Total trades: " , "Short Trades: " , "Profit Trades: " , "Profit in points: " , "Long Trades: " , "Loss Trades: " }; for ( int i= 0 ; i< 6 ; i++) m_report_text[i].LabelText(report_label[i]+ "-" ); m_frame[ 0 ].GetTextLabelPointer().LabelText( "Standard Indicator Settings" ); m_frame[ 1 ].GetTextLabelPointer().LabelText( "Custom Indicator Settings" ); m_custom_buffer.LabelText( "Buffer number" ); m_custom_path.GetTextBoxPointer().DefaultText( "Enter the indicator path" ); m_custom_param.GetTextBoxPointer().DefaultText( "Enter indicator parameters separated by commas" ); m_language_set.LabelText( "Interface language" ); m_window[ 1 ].LabelText( "Date Range Settings" ); m_time_edit1.LabelText( "Time" ); m_time_edit2.LabelText( "Time" ); m_time_edit3.LabelText( "Time" ); m_time_edit4.LabelText( "Time" ); m_status_bar.SetValue( 0 , "No symbol selected for analysis" ); } return ( true ); }

Schritt 2. Einstellungen der Parameter des Indikators

Unter der gleichen Registerkarte werden die Werte der Indikatorparameter eingestellt, falls bestimmte Indikatoren getestet werden sollen. Optional werden benutzerdefinierte Indikatorparameter konfiguriert: Puffernummer, Name oder Parameter, die durch Kommas getrennt sind. Bitte beachten Sie, dass für benutzerdefinierte Indikatoren nur numerische Werte unterstützt werden.

Schritt 3. Einstellungen der Symboltabelle.

Konfigurieren Sie im oberen Teil der Registerkarte Konstruktor die erforderlichen Symbole, die im Fenster der Marktübersicht verfügbar sind. Dies geschieht mit der Methode RequestData(). Die Methode wird über den Button "Search" aufgerufen.

if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { RequestData(lparam); .... bool CProgram::RequestData( const long id) { if (id==m_request.Id()) { m_table_symb.Hide(); GetSymbols(m_symb_filter); RebuildingTables(m_table_symb); m_table_symb.Show(); } return ( true ); }

Schritt 4. Auswahl des Testzeitraums

Dieses Ereignis tritt bei einem Klick auf die Schaltfläche "Date range" ein. Die Logik ist einfach: Es öffnet sich eine Dialogbox zur Einstellung des Datumsbereichs.

if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { ... if (lparam==m_date_range.Id()) { int x=m_date_range.X(); int y=m_date_range.Y()+m_date_range.YSize(); m_window[ 1 ].X(x); m_window[ 1 ].Y(y); m_window[ 1 ].OpenWindow(); string val=(m_lang_index== 0 )? "Настройки диапазона дат" : "Date Range Settings" ; m_window[ 1 ].LabelText(val); } ...

Seien Sie vorsichtig bei der Auswahl der Daten. Wenn die Daten falsch eingestellt sind, gibt die App Fehlermeldungen zurück. Zu den häufigsten Fehlern gehören folgende: Das Enddatum liegt nach dem aktuellen Datum im Terminal oder das Enddatum liegt vor dem Anfangsdatum.

Schritt 5. Einstellung des Arbeitszeitrahmens.

Der Arbeitszeitrahmen gilt für alle sechs Signale, die im Konstruktor konfiguriert werden können.

Schritt 6. Aktivieren von Verkaufs-/Kaufsignalen und Auswählen eines Musters zum Testen.

Die Tests werden standardmäßig in zwei Richtungen durchgeführt: Kauf und Verkauf. Einer der Modi kann jedoch deaktiviert werden, wie in Abbildung 13 unten gezeigt.

Abb.13 Kauf- oder Verkaufssignale deaktivieren.

Das Merill-Muster für weitere Tests kann links neben dem Muster-Label ausgewählt werden. Die Details der Merill-Muster wurden im vorherigen Artikel beschrieben.

Schritt 7. Auswahl der Signale für den Test und Einstellung Take-Profit und Stop-Loss

Abbildung 13 zeigt, dass für jeden Eröffnungstyp einer Position bis zu drei Signale gleichzeitig eingestellt werden können. Die Signale arbeiten nach dem logischen ODER-Prinzip. Wenn also alle drei Kaufsignale in einem Test gesetzt werden, wird ein Markteintritt registriert, wenn eines der drei Signale auftritt. Gleiches gilt für Verkaufssignale. In der Dropdown-Liste rechts neben den Signaltextbeschriftungen können Sie den Datentyp auswählen, auf den das ausgewählte Muster angewendet werden soll.

Schritt 8. Durchführung des Tests

Nach den Schritten 1-7 wählen Sie das Prüfgerät durch einen Linksklick in der Tabelle aus. Der Testalgorithmus wird durch ein benutzerdefiniertes Ereignis gestartet, bei dem Sie auf ein Listen- oder Tabellenelement klicken.

if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LIST_ITEM) { if (lparam==m_table_symb.Id()) { if (m_table_symb.SelectedItem()== WRONG_VALUE ) { m_status_bar.SetValue( 0 , "Не выбран символ для анализа" ); m_status_bar.GetItemPointer( 0 ).Update( true ); } string symbol=m_table_symb.GetValue( 0 ,m_table_symb.SelectedItem()); m_status_bar.SetValue( 0 , "Selected symbol: " +:: SymbolInfoString (symbol, SYMBOL_DESCRIPTION )); m_status_bar.GetItemPointer( 0 ).Update( true ); GetResult(symbol); } }

Der Test wird mit der Methode GetResult() durchgeführt. Überlegen Sie es sich genauer.

void CProgram::GetResult( const string symbol) { m_start_date= StringToTime ( TimeToString (m_calendar1.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit1.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit1.GetMinutes()+ ":00" ); m_end_date= StringToTime ( TimeToString (m_calendar2.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit2.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit2.GetMinutes()+ ":00" ); if (m_start_date>m_end_date || m_end_date> TimeCurrent ()) { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Неправильно выбран диапазон дат!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "Incorrect date range selected!" , "Error" , MB_OK ); return ; } int buy_pat=m_combobox1.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); int sell_pat=m_combobox2.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); if (buy_pat==sell_pat) { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Паттерн на покупку и продажу не может быть одинаков!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "The pattern for buying and selling cannot be the same!" , "Error" , MB_OK ); return ; } ZeroMemory (m_report); datetime cur_date=m_start_date; string tf=m_timeframe1.GetListViewPointer().SelectedItemText(); int applied1=m_applied1.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); int applied2=m_applied2.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); int applied3=m_applied3.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); int applied4=m_applied4.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); int applied5=m_applied5.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); int applied6=m_applied6.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); while (cur_date<m_end_date) { if ( BuySignal(symbol,m_start_date,applied1, 1 ) || BuySignal(symbol,m_start_date,applied2, 2 ) || BuySignal(symbol,m_start_date,applied3, 3 )) { CalculateBuyDeals(symbol,m_start_date); cur_date=m_start_date; continue ; } if ( SellSignal(symbol,m_start_date,applied4, 1 ) || SellSignal(symbol,m_start_date,applied5, 2 ) || SellSignal(symbol,m_start_date,applied6, 3 )) { CalculateSellDeals(symbol,m_start_date); cur_date=m_start_date; continue ; } m_start_date+= PeriodSeconds (StringToTimeframe(tf)); cur_date=m_start_date; } PrintReport(); }

Diese Methode beinhaltet die Prüfung, ob der Datumsbereich korrekt eingestellt ist. Eine weitere Überprüfung wird durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Benutzer nicht die gleichen Muster für die Prüfung von Kauf- und Verkaufssignalen festgelegt hat. Die Methode GetResult() beinhaltet drei Methoden zum Arbeiten mit Daten, die in den Einstellungen angegeben sind.

1. Methoden zur Signalsuche: BuySignal() und SellSignal(). Sie sind ähnlich. Betrachten wir einen davon.

bool CProgram::BuySignal( const string symbol, datetime start, int applied, int signal) { if (!m_checkbox[ 0 ].IsPressed()) return ( false ); int Handle= INVALID_HANDLE ; string tf=m_timeframe1.GetListViewPointer().SelectedItemText(); if (m_checkbox[signal+ 1 ].IsPressed()) { if (applied== 0 ) { MqlRates rt[]; int sl= 0 ,tp= 0 ; POINTS pat; double arr[]; int copied= CopyRates (symbol,StringToTimeframe(tf),m_start_date, 5 ,rt); int app_price=m_ind_set4.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); ArrayResize (arr,copied); if (copied< 5 ) return ( false ); for ( int i= 0 ; i<copied; i++) { if (app_price== 0 ) arr[i]=rt[i].open; else if (app_price== 1 ) arr[i]=rt[i].close; else if (app_price== 2 ) arr[i]=rt[i].high; else if (app_price== 3 ) arr[i]=rt[i].low; } pat.A=arr[ 0 ]; pat.B=arr[ 1 ]; pat.C=arr[ 2 ]; pat.D=arr[ 3 ]; pat.E=arr[ 4 ]; if (GetPatternType(pat)==m_combobox1.GetListViewPointer().SelectedItemIndex()) { m_start_date=IndexToDate(m_start_date,StringToTimeframe(tf), 5 ); return ( true ); } return ( false ); } if (applied== 1 ) Handle= iATR (symbol,StringToTimeframe(tf), int (m_ind_setting[ 0 ].GetValue())); if (applied== 2 ) { int app_price; switch (m_ind_set4.GetListViewPointer().SelectedItemIndex()) { case 0 : app_price= PRICE_OPEN ; break ; case 1 : app_price= PRICE_CLOSE ; break ; case 2 : app_price= PRICE_HIGH ; break ; case 3 : app_price= PRICE_LOW ; break ; default : app_price= PRICE_CLOSE ; break ; } Handle= iCCI (symbol,StringToTimeframe(tf), int (m_ind_setting[ 1 ].GetValue()),app_price); } if (applied== 3 ) Handle= iDeMarker (symbol,StringToTimeframe(tf), int (m_ind_setting[ 2 ].GetValue())); if (applied== 4 ) { int force_period= int (m_ind_setting[ 3 ].GetValue()); ENUM_MA_METHOD force_ma_method; ENUM_APPLIED_VOLUME force_applied_volume; switch (m_ind_set1.GetListViewPointer().SelectedItemIndex()) { case 0 : force_ma_method= MODE_SMA ; break ; case 1 : force_ma_method= MODE_EMA ; break ; case 2 : force_ma_method= MODE_SMMA ; break ; case 3 : force_ma_method= MODE_LWMA ; break ; default : force_ma_method= MODE_SMA ; break ; } switch (m_ind_set3.GetListViewPointer().SelectedItemIndex()) { case 0 : force_applied_volume= VOLUME_TICK ; break ; case 1 : force_applied_volume= VOLUME_REAL ; break ; default : force_applied_volume= VOLUME_TICK ; break ; } Handle= iForce (symbol,StringToTimeframe(tf),force_period,force_ma_method,force_applied_volume); } if (applied== 5 ) Handle= iWPR (symbol,StringToTimeframe(tf), int (m_ind_setting[ 5 ].GetValue())); if (applied== 6 ) Handle= iRSI (symbol,StringToTimeframe(tf), int (m_ind_setting[ 4 ].GetValue()), PRICE_CLOSE ); if (applied== 7 ) Handle= iMomentum (symbol,StringToTimeframe(tf), int (m_ind_setting[ 6 ].GetValue()), PRICE_CLOSE ); if (applied== 8 ) { string str[]; double arr[]; string parameters=m_custom_param.GetValue(); StringSplit (parameters, ',' ,str); if ( ArraySize (str)> 20 ) { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Количество параметров не должно быть больше 20!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "The number of parameters should not be more than 20!" , "Error" , MB_OK ); } ArrayResize (arr, ArraySize (str)); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (str); i++) arr[i]= StringToDouble (str[i]); string name=m_custom_path.GetValue(); Handle=GetCustomValue(StringToTimeframe(tf),name,arr); } if (applied> 0 ) { if (Handle== INVALID_HANDLE ) { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Не удалось получить хендл индикатора!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "Failed to get indicator handle!" , "Error" , MB_OK ); } double arr[]; int buffer=(applied== 8 )? int (m_custom_buffer.GetValue()): 0 ; int copied= CopyBuffer (Handle,buffer,m_start_date, 5 ,arr); int sl= 0 ,tp= 0 ; POINTS pat; if (copied< 5 ) return ( false ); pat.A=arr[ 0 ]; pat.B=arr[ 1 ]; pat.C=arr[ 2 ]; pat.D=arr[ 3 ]; pat.E=arr[ 4 ]; if (GetPatternType(pat)==m_combobox1.GetListViewPointer().SelectedItemIndex()) { m_start_date=IndexToDate(m_start_date,StringToTimeframe(tf), 5 ); return ( true ); } return ( false ); } return ( false ); } return ( false ); }

Die Idee der Methode liegt in der vorgegebenen Reihenfolge der Aktionen:

Überprüfung, ob ein Kaufsignal erlaubt ist und Überprüfung des spezifischen Signals.

Überprüfung des Datenarrays, auf das die Muster angewendet werden sollen.

Vorbereitung der Daten für die Suche und nach dem angegebenen Muster mit der Methode GetPatternType() suchen.

2. Verfahren zur Verarbeitung des gefundenen Signals CalculateBuyDeals() und CalculateSellDeals().

void CProgram::CalculateBuyDeals( const string symbol, datetime start) { MqlRates rt[]; int TP= int (m_takeprofit1.GetValue()); int SL= int (m_stoploss1.GetValue()); string tf=m_timeframe1.GetListViewPointer().SelectedItemText(); int copied= CopyRates (symbol,StringToTimeframe(tf),m_start_date,m_end_date,rt); double deal_price= iOpen (symbol,StringToTimeframe(tf),copied); for ( int j= 0 ; j<copied; j++) { if (( iHigh (symbol,StringToTimeframe(tf),copied-j)-deal_price)/ SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT )>=TP) { m_report.profit_trades++; m_report.profit+=TP; m_report.long_trades++; m_report.total_trades++; m_start_date=IndexToDate(m_start_date,StringToTimeframe(tf),j); return ; } else if ((deal_price- iLow (symbol,StringToTimeframe(tf),copied-j))/ SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT )>=SL) { m_report.loss_trades++; m_report.profit-=SL; m_report.long_trades++; m_report.total_trades++; m_start_date=IndexToDate(m_start_date,StringToTimeframe(tf),j); return ; } } m_start_date=m_end_date; } void CProgram::CalculateSellDeals( const string symbol, datetime start) { MqlRates rt[]; int TP= int (m_takeprofit2.GetValue()); int SL= int (m_stoploss2.GetValue()); string tf=m_timeframe1.GetListViewPointer().SelectedItemText(); int copied= CopyRates (symbol,StringToTimeframe(tf),m_start_date,m_end_date,rt); double deal_price= iOpen (symbol,StringToTimeframe(tf),copied); for ( int j= 0 ; j<copied; j++) { if ((deal_price- iLow (symbol,StringToTimeframe(tf),copied-j))/ SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT )>=TP) { m_report.profit_trades++; m_report.profit+=TP; m_report.short_trades++; m_report.total_trades++; m_start_date=IndexToDate(m_start_date,StringToTimeframe(tf),j); return ; } else if (( iHigh (symbol,StringToTimeframe(tf),copied-j)-deal_price)/ SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT )>=SL) { m_report.loss_trades++; m_report.profit-=SL; m_report.short_trades++; m_report.total_trades++; m_start_date=IndexToDate(m_start_date,StringToTimeframe(tf),j); return ; } } m_start_date=m_end_date; }

Ihre Aufgabe ist es, das gefundene Signal zu verarbeiten und Statistiken aufzuzeichnen, anhand derer der Bericht erstellt wird.

3. Die Methode PrintReport(), die Testergebnisse ausgibt.

void CProgram::PrintReport( void ) { if (m_lang_index== 0 ) { string report_label[ 6 ]= { "Всего трейдов: " , "Короткие трейды: " , "Прибыльные трейды: " , "Прибыль в пунктах: " , "Длинные трейды: " , "Убыточные трейды: " }; m_report_text[ 0 ].LabelText(report_label[ 0 ]+ string (m_report.total_trades)); m_report_text[ 1 ].LabelText(report_label[ 1 ]+ string (m_report.short_trades)); m_report_text[ 2 ].LabelText(report_label[ 2 ]+ string (m_report.profit_trades)); m_report_text[ 3 ].LabelText(report_label[ 3 ]+ string (m_report.profit)); m_report_text[ 4 ].LabelText(report_label[ 4 ]+ string (m_report.long_trades)); m_report_text[ 5 ].LabelText(report_label[ 5 ]+ string (m_report.loss_trades)); } else { string report_label[ 6 ]= { "Total trades: " , "Short Trades: " , "Profit Trades: " , "Profit in points: " , "Long Trades: " , "Loss Trades: " }; m_report_text[ 0 ].LabelText(report_label[ 0 ]+ string (m_report.total_trades)); m_report_text[ 1 ].LabelText(report_label[ 1 ]+ string (m_report.short_trades)); m_report_text[ 2 ].LabelText(report_label[ 2 ]+ string (m_report.profit_trades)); m_report_text[ 3 ].LabelText(report_label[ 3 ]+ string (m_report.profit)); m_report_text[ 4 ].LabelText(report_label[ 4 ]+ string (m_report.long_trades)); m_report_text[ 5 ].LabelText(report_label[ 5 ]+ string (m_report.loss_trades)); } Update( true ); }

Das zeigt die Testdaten in der Anwendung an. Damit ist der Algorithmus vervollständigt.

Demonstration und Beispiel für den Betrieb des Strategieentwicklers



Als Beispiel entschied ich mich, ein kurzes Video aufzunehmen, das die Funktionsweise des Strategieentwicklers zeigt.



