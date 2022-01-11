MetaTrader 5 / Esempi
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Manuale MQL5: Come evitare errori durante l'impostazione/modifica dei livelli di trading

Manuale MQL5: Come evitare errori durante l'impostazione/modifica dei livelli di trading

MetaTrader 5Esempi |
536 18
Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski

Introduzione

In continuazione del nostro lavoro sull'Expert Advisor dal precedente articolo della serie chiamato "Manuale MQL5: Analizzando le proprietà della posizione nel tester di strategia MetaTrader 5", lo miglioreremo con un sacco di funzioni utili, oltre a migliorare e ottimizzare quelle esistenti.

Le domande dei principianti sugli errori che si verificano durante l'impostazione/modifica dei livelli di trading (Stop Loss, Take Profit e ordini in sospeso) sono tutt'altro che rare nei forum di programmazione MQL. Credo che molti di voi debbano già avere familiarità con il messaggio del diario che termina con [Arresti non validi]. In questo articolo, creeremo funzioni che normalizzano e controllano la correttezza dei valori del livello di trading prima di aprire/modificare una posizione.

L'Expert Advisor questa volta avrà parametri esterni che possono essere ottimizzati nel MetaTrader 5 Strategy Tester e in qualche modo assomiglierà a un semplice sistema di trading. Abbiamo sicuramente ancora molta strada da fare prima di poter sviluppare un vero sistema di trading. Ma Roma non è stata costruita in un giorno. Quindi abbiamo ancora molto da fare.

L'ottimizzazione del codice nelle funzioni esistenti sarà considerata man mano che l'articolo si sviluppa. Il pannello delle informazioni non verrà trattato a questo punto poiché dobbiamo ancora dare un'occhiata ad alcune proprietà di posizione che non possono essere ottenute utilizzando identificatori standard (è richiesto l'uso della cronologia delle offerte). Questo argomento sarà comunque trattato in uno dei seguenti articoli della serie.


Sviluppo di consulenti esperti

Cominciamo. Come al solito, iniziamo inserendo enumerazioni aggiuntive, variabili, array e funzioni ausiliarie all'inizio del file. Avremo bisogno di una funzione che ci permetta di ottenere facilmente le proprietà dei simboli. Lo stesso semplice approccio sarà necessario per ottenere le proprietà di posizione.

Abbiamo visto negli articoli precedenti che alle variabili globali sono state assegnate tutte le proprietà di posizione contemporaneamente nella funzione GetPositionProperties. Questa volta, cercheremo di fornire la possibilità di ottenere ciascuna proprietà separatamente. Di seguito sono riportate due enumerazioni per l'implementazione di quanto sopra. Le funzioni stesse saranno riviste un po' più tardi.

//--- Enumeration of position properties
enum ENUM_POSITION_PROPERTIES
  {
   P_SYMBOL        = 0,
   P_MAGIC         = 1,
   P_COMMENT       = 2,
   P_SWAP          = 3,
   P_COMMISSION    = 4,
   P_PRICE_OPEN    = 5,
   P_PRICE_CURRENT = 6,
   P_PROFIT        = 7,
   P_VOLUME        = 8,
   P_SL            = 9,
   P_TP            = 10,
   P_TIME          = 11,
   P_ID            = 12,
   P_TYPE          = 13,
   P_ALL           = 14
  };
//--- Enumeration of symbol properties
enum ENUM_SYMBOL_PROPERTIES
  {
   S_DIGITS       = 0,
   S_SPREAD       = 1,
   S_STOPSLEVEL   = 2,
   S_POINT        = 3,
   S_ASK          = 4,
   S_BID          = 5,
   S_VOLUME_MIN   = 6,
   S_VOLUME_MAX   = 7,
   S_VOLUME_LIMIT = 8,
   S_VOLUME_STEP  = 9,
   S_FILTER       = 10,
   S_UP_LEVEL     = 11,
   S_DOWN_LEVEL   = 12,
   S_ALL          = 13
  };

L'enumerazione ENUM_SYMBOL_PROPERTIES non contiene tutte le proprietà dei simboli ma possono essere aggiunte in qualsiasi momento, se necessario. L'enumerazione contiene anche proprietà definite dall'utente (10, 11, 12) il cui calcolo si basa su altre proprietà del simbolo. Esiste un identificatore che può essere utilizzato per ottenere tutte le proprietà dall'enumerazione contemporaneamente, come nell'enumerazione delle proprietà di posizione.

Seguono i parametri esterni dell'Expert Advisor:

//--- External parameters of the Expert Advisor
input int            NumberOfBars=2;     // Number of Bullish/Bearish bars for a Buy/Sell
input double         Lot         =0.1;   // Lot
input double         StopLoss    =50;    // Stop Loss
input double         TakeProfit  =100;   // Take Profit
input double         TrailingStop=10;    // Trailing Stop
input bool           Reverse     =true;  // Position reverse

Diamo un'occhiata più da vicino ai parametri esterni:

  • NumberOfBars - questo parametro imposta il numero di barre a una direzione per l'apertura di una posizione;
  • Lot - Volume della posizione
  • TakeProfit - Livello Take Profit in punti. Il valore zero significa che non è necessario impostare alcun Take Profit.
  • StopLoss - Livello di Stop Loss in punti. Il valore zero significa che non è necessario impostare alcuno Stop Loss.
  • TrailingStop - Valore Trailing Stop in punti. Per una posizione BUY, il calcolo si basa sul minimo della barra (minimo meno il numero di punti dal parametro StopLoss). Per una posizione SELL, il calcolo si basa sul massimo della barra (massimo più il numero di punti dal parametro StopLoss). Il valore zero indica che il Trailing Stop è disattivato.
  • Reverse abilita/disabilita la posizione di inversione.

È solo il parametro NumberOfBars che necessita di ulteriori chiarimenti. Non ha senso impostare questo valore di parametro, ad esempio, su più di 5 poiché è piuttosto raro e sarebbe già tardi per aprire una posizione dopo tale movimento. Avremo quindi bisogno di una variabile che ci aiuti a regolare il valore di questo parametro:

//--- To check the value of the NumberOfBars external parameter
int                  AllowedNumberOfBars=0;

Questo parametro determinerà anche la quantità di dati della barra che verranno archiviati negli array dei prezzi. Questo sarà discusso tra un po' quando arriveremo a modificare le funzioni personalizzate.

Come nel caso delle proprietà di posizione, dichiariamo variabili nell'ambito globale per le proprietà dei simboli al fine di fornire l'accesso da qualsiasi funzione:

//--- Symbol properties
int                  sym_digits=0;           // Number of decimal places
int                  sym_spread=0;           // Spread in points
int                  sym_stops_level=0;      // Stops level
double               sym_point=0.0;          // Point value
double               sym_ask=0.0;            // Ask price
double               sym_bid=0.0;            // Bid price
double               sym_volume_min=0.0;     // Minimum volume for a deal
double               sym_volume_max=0.0;     // Maximum volume for a deal
double               sym_volume_limit=0.0;   // Maximum permissible volume for a position and orders in one direction
double               sym_volume_step=0.0;    // Minimum volume change step for a deal
double               sym_offset=0.0;         // Offset from the maximum possible price for a transaction
double               sym_up_level=0.0;       // Upper Stop level price
double               sym_down_level=0.0;     // Lower Stop level price

Poiché il Trailing Stop deve essere calcolato in base al massimo e al minimo della barra, avremo bisogno di array per tali dati della barra:

//--- Price data arrays
double               close_price[]; // Close (closing prices of the bar)
double               open_price[];  // Open (opening prices of the bar)
double               high_price[];  // High (bar's highs)
double               low_price[];   // Low (bar's lows)

Passiamo ora alla modifica e alla creazione delle funzioni. Abbiamo già la funzione GetBarsData che copia i prezzi di apertura e chiusura delle barre in array di prezzi. Ora, abbiamo anche bisogno di alti e bassi. Inoltre, il valore ottenuto dal parametro NumberOfBars dovrebbe essere modificato. Ecco come appare la funzione dopo la modifica:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Getting bar values                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetBarsData()
  {
//--- Adjust the number of bars for the position opening condition
   if(NumberOfBars<=1)
      AllowedNumberOfBars=2;              // At least two bars are required
   if(NumberOfBars>=5)
      AllowedNumberOfBars=5;              // but no more than 5
   else
      AllowedNumberOfBars=NumberOfBars+1; // and always more by one
//--- Reverse the indexing order (... 3 2 1 0)
   ArraySetAsSeries(close_price,true);
   ArraySetAsSeries(open_price,true);
   ArraySetAsSeries(high_price,true);
   ArraySetAsSeries(low_price,true);
//--- Get the closing price of the bar
//    If the number of the obtained values is less than requested, print the relevant message
   if(CopyClose(_Symbol,Period(),0,AllowedNumberOfBars,close_price)<AllowedNumberOfBars)
     {
      Print("Failed to copy the values ("
            +_Symbol+", "+TimeframeToString(Period())+") to the Close price array! "
            "Error "+IntegerToString(GetLastError())+": "+ErrorDescription(GetLastError()));
     }
//--- Get the opening price of the bar
//    If the number of the obtained values is less than requested, print the relevant message
   if(CopyOpen(_Symbol,Period(),0,AllowedNumberOfBars,open_price)<AllowedNumberOfBars)
     {
      Print("Failed to copy the values ("
            +_Symbol+", "+TimeframeToString(Period())+") to the Open price array! "
            "Error "+IntegerToString(GetLastError())+": "+ErrorDescription(GetLastError()));
     }
//--- Get the bar's high
//    If the number of the obtained values is less than requested, print the relevant message
   if(CopyHigh(_Symbol,Period(),0,AllowedNumberOfBars,high_price)<AllowedNumberOfBars)
     {
      Print("Failed to copy the values ("
            +_Symbol+", "+TimeframeToString(Period())+") to the High price array! "
            "Error "+IntegerToString(GetLastError())+": "+ErrorDescription(GetLastError()));
     }
//--- Get the bar's low
//    If the number of the obtained values is less than requested, print the relevant message
   if(CopyLow(_Symbol,Period(),0,AllowedNumberOfBars,low_price)<AllowedNumberOfBars)
     {
      Print("Failed to copy the values ("
            +_Symbol+", "+TimeframeToString(Period())+") to the Low price array! "
            "Error "+IntegerToString(GetLastError())+": "+ErrorDescription(GetLastError()));
     }
  }

Le condizioni che richiedono almeno due battute e sempre più di una ci sono perché andremo solo per battute completate che iniziano con indice [1]. Infatti, le regolazioni in questo caso possono essere considerate non necessarie in quanto i dati della barra possono essere copiati a partire dall'indice specificato nel terzo parametro delle funzioni CopyOpen, CopyClose, CopyHigh e CopyLow. Il limite di 5 barre può anche essere modificato (alto/basso) a propria discrezione.

La funzione GetTradingSignal è ora diventata un po' più complessa poiché la condizione verrà generata in modo diverso a seconda del numero di barre specificato nel parametro NumberOfBars. Inoltre, ora utilizziamo un tipo più corretto del valore restituito - tipo di ordine:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Determining trading signals                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
ENUM_ORDER_TYPE GetTradingSignal()
  {
//--- A Buy signal (ORDER_TYPE_BUY) :
   if(AllowedNumberOfBars==2 && 
      close_price[1]>open_price[1])
      return(ORDER_TYPE_BUY);
   if(AllowedNumberOfBars==3 && 
      close_price[1]>open_price[1] && 
      close_price[2]>open_price[2])
      return(ORDER_TYPE_BUY);
   if(AllowedNumberOfBars==4 && 
      close_price[1]>open_price[1] && 
      close_price[2]>open_price[2] && 
      close_price[3]>open_price[3])
      return(ORDER_TYPE_BUY);
   if(AllowedNumberOfBars==5 && 
      close_price[1]>open_price[1] && 
      close_price[2]>open_price[2] && 
      close_price[3]>open_price[3] && 
      close_price[4]>open_price[4])
      return(ORDER_TYPE_BUY);
   if(AllowedNumberOfBars>=6 && 
      close_price[1]>open_price[1] && 
      close_price[2]>open_price[2] && 
      close_price[3]>open_price[3] && 
      close_price[4]>open_price[4] && 
      close_price[5]>open_price[5])
      return(ORDER_TYPE_BUY);
//--- A Sell signal (ORDER_TYPE_SELL) :
   if(AllowedNumberOfBars==2 && 
      close_price[1]<open_price[1])
      return(ORDER_TYPE_SELL);
   if(AllowedNumberOfBars==3 && 
      close_price[1]<open_price[1] && 
      close_price[2]<open_price[2])
      return(ORDER_TYPE_SELL);
   if(AllowedNumberOfBars==4 && 
      close_price[1]<open_price[1] && 
      close_price[2]<open_price[2] && 
      close_price[3]<open_price[3])
      return(ORDER_TYPE_SELL);
   if(AllowedNumberOfBars==5 && 
      close_price[1]<open_price[1] && 
      close_price[2]<open_price[2] && 
      close_price[3]<open_price[3] && 
      close_price[4]<open_price[4])
      return(ORDER_TYPE_SELL);
   if(AllowedNumberOfBars>=6 && 
      close_price[1]<open_price[1] && 
      close_price[2]<open_price[2] && 
      close_price[3]<open_price[3] && 
      close_price[4]<open_price[4] && 
      close_price[5]<open_price[5])
      return(ORDER_TYPE_SELL);
//--- No signal (WRONG_VALUE):
   return(WRONG_VALUE);
  }

Modifichiamo ora la funzione GetPositionProperties. Negli articoli precedenti, ci ha permesso di ottenere tutte le proprietà contemporaneamente. Tuttavia, a volte potrebbe essere necessario ottenere solo una proprietà. Per fare ciò, puoi certamente utilizzare le funzioni standard offerte dal linguaggio, ma questo non sarebbe conveniente come vorremmo. Di seguito è riportato il codice della funzione GetPositionProperties modificato. Ora, quando si passa un determinato identificatore dall'enumerazione ENUM_POSITION_PROPERTIES, è possibile ottenere una determinata proprietà di posizione singola o tutte le proprietà contemporaneamente.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Getting position properties                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetPositionProperties(ENUM_POSITION_PROPERTIES position_property)
  {
//--- Check if there is an open position
   pos_open=PositionSelect(_Symbol);
//--- If an open position exists, get its properties
   if(pos_open)
     {
      switch(position_property)
        {
         case P_SYMBOL        : pos_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL);                  break;
         case P_MAGIC         : pos_magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC);                   break;
         case P_COMMENT       : pos_comment=PositionGetString(POSITION_COMMENT);                break;
         case P_SWAP          : pos_swap=PositionGetDouble(POSITION_SWAP);                      break;
         case P_COMMISSION    : pos_commission=PositionGetDouble(POSITION_COMMISSION);          break;
         case P_PRICE_OPEN    : pos_price=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);               break;
         case P_PRICE_CURRENT : pos_cprice=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_CURRENT);           break;
         case P_PROFIT        : pos_profit=PositionGetDouble(POSITION_PROFIT);                  break;
         case P_VOLUME        : pos_volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);                  break;
         case P_SL            : pos_sl=PositionGetDouble(POSITION_SL);                          break;
         case P_TP            : pos_tp=PositionGetDouble(POSITION_TP);                          break;
         case P_TIME          : pos_time=(datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME);           break;
         case P_ID            : pos_id=PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER);                 break;
         case P_TYPE          : pos_type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); break;
         case P_ALL           :
            pos_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL);
            pos_magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC);
            pos_comment=PositionGetString(POSITION_COMMENT);
            pos_swap=PositionGetDouble(POSITION_SWAP);
            pos_commission=PositionGetDouble(POSITION_COMMISSION);
            pos_price=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
            pos_cprice=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_CURRENT);
            pos_profit=PositionGetDouble(POSITION_PROFIT);
            pos_volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
            pos_sl=PositionGetDouble(POSITION_SL);
            pos_tp=PositionGetDouble(POSITION_TP);
            pos_time=(datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME);
            pos_id=PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER);
            pos_type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);                     break;
         default: Print("The passed position property is not listed in the enumeration!");               return;
        }
     }
//--- If there is no open position, zero out variables for position properties
   else
      ZeroPositionProperties();
  }

Allo stesso modo, implementiamo la funzione GetSymbolProperties per ottenere le proprietà dei simboli:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Getting symbol properties                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetSymbolProperties(ENUM_SYMBOL_PROPERTIES symbol_property)
  {
   int lot_offset=1; // Number of points for the offset from the Stops level
//---
   switch(symbol_property)
     {
      case S_DIGITS        : sym_digits=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);                   break;
      case S_SPREAD        : sym_spread=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SPREAD);                   break;
      case S_STOPSLEVEL    : sym_stops_level=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);   break;
      case S_POINT         : sym_point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT);                           break;
      //---
      case S_ASK           :
         sym_digits=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
         sym_ask=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),sym_digits);                       break;
      case S_BID           :
         sym_digits=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
         sym_bid=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),sym_digits);                       break;
         //---
      case S_VOLUME_MIN    : sym_volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);                 break;
      case S_VOLUME_MAX    : sym_volume_max=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX);                 break;
      case S_VOLUME_LIMIT  : sym_volume_limit=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_LIMIT);             break;
      case S_VOLUME_STEP   : sym_volume_step=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP);               break;
      //---
      case S_FILTER        :
         sym_digits=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
         sym_point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT);
         sym_offset=NormalizeDouble(CorrectValueBySymbolDigits(lot_offset*sym_point),sym_digits);        break;
         //---
      case S_UP_LEVEL      :
         sym_digits=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
         sym_stops_level=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
         sym_point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT);
         sym_ask=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),sym_digits);
         sym_up_level=NormalizeDouble(sym_ask+sym_stops_level*sym_point,sym_digits);                     break;
         //---
      case S_DOWN_LEVEL    :
         sym_digits=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
         sym_stops_level=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
         sym_point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT);
         sym_bid=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),sym_digits);
         sym_down_level=NormalizeDouble(sym_bid-sym_stops_level*sym_point,sym_digits);                   break;
         //---
      case S_ALL           :
         sym_digits=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
         sym_spread=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SPREAD);
         sym_stops_level=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
         sym_point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT);
         sym_ask=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),sym_digits);
         sym_bid=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),sym_digits);
         sym_volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
         sym_volume_max=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX);
         sym_volume_limit=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_LIMIT);
         sym_volume_step=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP);
         sym_offset=NormalizeDouble(CorrectValueBySymbolDigits(lot_offset*sym_point),sym_digits);
         sym_up_level=NormalizeDouble(sym_ask+sym_stops_level*sym_point,sym_digits);
         sym_down_level=NormalizeDouble(sym_bid-sym_stops_level*sym_point,sym_digits);                   break;
         //---
      default: Print("The passed symbol property is not listed in the enumeration!"); return;
     }
  }

Tieni presente che alcune proprietà dei simboli potrebbero richiedere di ottenere prima altre proprietà.

Abbiamo una nuova funzione, CorrectValueBySymbolDigits. Restituisce il valore rilevante, a seconda del numero di cifre decimali nel prezzo. Alla funzione può essere passato un numero intero o un numero reale. Il tipo dei dati passati determina la versione della funzione da utilizzare. Questa funzione è chiamata sovraccarico della funzione.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Adjusting the value based on the number of digits in the price (int)|
//+------------------------------------------------------------------+
int CorrectValueBySymbolDigits(int value)
  {
   return (sym_digits==3 || sym_digits==5) ? value*=10 : value;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Adjusting the value based on the number of digits in the price (double)|
//+------------------------------------------------------------------+
double CorrectValueBySymbolDigits(double value)
  {
   return (sym_digits==3 || sym_digits==5) ? value*=10 : value;
  }

Il nostro Expert Advisor avrà un parametro esterno per specificare il volume (Lot) della posizione di apertura. Creiamo una funzione che regolerà il lotto in base alla specifica del simbolo - CalculateLot:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculating position lot                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculateLot(double lot)
  {
//--- To adjust as per the step
   double corrected_lot=0.0;
//---
   GetSymbolProperties(S_VOLUME_MIN);  // Get the minimum possible lot
   GetSymbolProperties(S_VOLUME_MAX);  // Get the maximum possible lot
   GetSymbolProperties(S_VOLUME_STEP); // Get the lot increase/decrease step
//--- Adjust as per the lot step
   corrected_lot=MathRound(lot/sym_volume_step)*sym_volume_step;
//--- If less than the minimum, return the minimum
   if(corrected_lot<sym_volume_min)
      return(NormalizeDouble(sym_volume_min,2));
//--- If greater than the maximum, return the maximum
   if(corrected_lot>sym_volume_max)
      return(NormalizeDouble(sym_volume_max,2));
//---
   return(NormalizeDouble(corrected_lot,2));
  }

Passiamo ora alle funzioni direttamente attinenti al titolo dell'articolo. Sono abbastanza semplici e diretti e puoi capire il loro scopo senza alcuna difficoltà usando i commenti nel codice.

La funzione CalculateTakeProfit viene utilizzata per calcolare il valore Take Profit:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculating the Take Profit value                                |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculateTakeProfit(ENUM_ORDER_TYPE order_type)
  {
//--- If Take Profit is required
   if(TakeProfit>0)
     {
      //--- For the calculated Take Profit value
      double tp=0.0;
      //--- If you need to calculate the value for a SELL position
      if(order_type==ORDER_TYPE_SELL)
        {
         //--- Calculate the level
         tp=NormalizeDouble(sym_bid-CorrectValueBySymbolDigits(TakeProfit*sym_point),sym_digits);
         //--- Return the calculated value if it is lower than the lower limit of the Stops level
         //    If the value is higher or equal, return the adjusted value
         return(tp<sym_down_level ? tp : sym_down_level-sym_offset);
        }
      //--- If you need to calculate the value for a BUY position
      if(order_type==ORDER_TYPE_BUY)
        {
         //--- Calculate the level
         tp=NormalizeDouble(sym_ask+CorrectValueBySymbolDigits(TakeProfit*sym_point),sym_digits);
         //--- Return the calculated value if it is higher that the upper limit of the Stops level
         //    If the value is lower or equal, return the adjusted value
         return(tp>sym_up_level ? tp : sym_up_level+sym_offset);
        }
     }
//---
   return(0.0);
  }

La funzione CalculateStopLoss viene utilizzata per calcolare il valore di Stop Loss:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculating the Stop Loss value                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculateStopLoss(ENUM_ORDER_TYPE order_type)
  {
//--- If Stop Loss is required
   if(StopLoss>0)
     {
      //--- For the calculated Stop Loss value
      double sl=0.0;
      //--- If you need to calculate the value for a BUY position
      if(order_type==ORDER_TYPE_BUY)
        {
         // Calculate the level
         sl=NormalizeDouble(sym_ask-CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss*sym_point),sym_digits);
         //--- Return the calculated value if it is lower that the lower limit of the Stops level
         //    If the value is higher or equal, return the adjusted value
         return(sl<sym_down_level ? sl : sym_down_level-sym_offset);
        }
      //--- If you need to calculate the value for a SELL position
      if(order_type==ORDER_TYPE_SELL)
        {
         //--- Calculate the level
         sl=NormalizeDouble(sym_bid+CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss*sym_point),sym_digits);
         //--- Return the calculated value if it is higher than the upper limit of the Stops level
         //    If the value is lower or equal, return the adjusted value
         return(sl>sym_up_level ? sl : sym_up_level+sym_offset);
        }
     }
//---
   return(0.0);
  }

La funzione CalculateTrailingStop viene utilizzata per calcolare il valore del Trailing Stop:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculating the Trailing Stop value                              |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculateTrailingStop(ENUM_POSITION_TYPE position_type)
  {
//--- Variables for calculations
   double            level       =0.0;
   double            buy_point   =low_price[1];    // The Low value for a Buy
   double            sell_point  =high_price[1];   // The High value for a Sell
//--- Calculate the level for a BUY position
   if(position_type==POSITION_TYPE_BUY)
     {
      //--- Bar's low minus the specified number of points
      level=NormalizeDouble(buy_point-CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss*sym_point),sym_digits);
      //--- If the calculated level is lower than the lower limit of the Stops level, 
      //    the calculation is complete, return the current value of the level
      if(level<sym_down_level)
         return(level);
      //--- If it is not lower, try to calculate based on the bid price
      else
        {
         level=NormalizeDouble(sym_bid-CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss*sym_point),sym_digits);
         //--- If the calculated level is lower than the limit, return the current value of the level
         //    otherwise set the nearest possible value
         return(level<sym_down_level ? level : sym_down_level-sym_offset);
        }
     }
//--- Calculate the level for a SELL position
   if(position_type==POSITION_TYPE_SELL)
     {
      // Bar's high plus the specified number of points
      level=NormalizeDouble(sell_point+CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss*sym_point),sym_digits);
      //--- If the calculated level is higher than the upper limit of the Stops level, 
      //    the calculation is complete, return the current value of the level
      if(level>sym_up_level)
         return(level);
      //--- If it is not higher, try to calculate based on the ask price
      else
        {
         level=NormalizeDouble(sym_ask+CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss*sym_point),sym_digits);
         //--- If the calculated level is higher than the limit, return the current value of the level
         //    Otherwise set the nearest possible value
         return(level>sym_up_level ? level : sym_up_level+sym_offset);
        }
     }
//---
   return(0.0);
  }

Ora abbiamo tutte le funzioni necessarie che restituiscono valori corretti per le operazioni di trading. Creiamo una funzione che verificherà una condizione per la modifica del Trailing Stop e modificherà la stessa, se la condizione specificata è soddisfatta - ModifyTrailingStop. Di seguito è riportato il codice di questa funzione con commenti dettagliati.

Si prega di prestare attenzione all'utilizzo di tutte le funzioni create/modificate sopra. L'interruttore determina la condizione rilevante in base al tipo della posizione corrente e il risultato della condizione viene quindi memorizzato nella variabile di condizione. Per modificare una posizione, utilizziamo il metodo PositionModify dalla classCTrade della Standard Library.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Modifying the Trailing Stop level                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void ModifyTrailingStop()
  {
//--- If the Trailing Stop and Stop Loss are set
   if(TrailingStop>0 && StopLoss>0)
     {
      double         new_sl=0.0;       // For calculating the new Stop Loss level
      bool           condition=false;  // For checking the modification condition
      //--- Get the flag of presence/absence of the position
      pos_open=PositionSelect(_Symbol);
      //--- If the position exists
      if(pos_open)
        {
         //--- Get the symbol properties
         GetSymbolProperties(S_ALL);
         //--- Get the position properties
         GetPositionProperties(P_ALL);
         //--- Get the Stop Loss level
         new_sl=CalculateTrailingStop(pos_type);
         //--- Depending on the position type, check the relevant condition for the Trailing Stop modification
         switch(pos_type)
           {
            case POSITION_TYPE_BUY  :
               //--- If the new Stop Loss value is higher
               //    than the current value plus the set step
               condition=new_sl>pos_sl+CorrectValueBySymbolDigits(TrailingStop*sym_point);
               break;
            case POSITION_TYPE_SELL :
               //--- If the new Stop Loss value is lower
               //    than the current value minus the set step
               condition=new_sl<pos_sl-CorrectValueBySymbolDigits(TrailingStop*sym_point);
               break;
           }
         //--- If there is a Stop Loss, compare the values before modification
         if(pos_sl>0)
           {
            //--- If the condition for the order modification is met, i.e. the new value is lower/higher 
            //    than the current one, modify the Trailing Stop of the position
            if(condition)
              {
               if(!trade.PositionModify(_Symbol,new_sl,pos_tp))
                  Print("Error modifying the position: ",GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError()));
              }
           }
         //--- If there is no Stop Loss, simply set it
         if(pos_sl==0)
           {
            if(!trade.PositionModify(_Symbol,new_sl,pos_tp))
               Print("Error modifying the position: ",GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError()));
           }
        }
     }
  }

Ora regoliamo la funzione TradingBlock in base a tutte le modifiche di cui sopra. Proprio come nella funzione ModifyTrailingStop, tutti i valori delle variabili per un ordine di trading saranno determinati utilizzando l'interruttore. Riduce notevolmente la quantità di codice e semplifica ulteriori modifiche poiché invece di un ramo per due tipi di posizione, ne rimane solo uno.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Trading block                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void TradingBlock()
  {
   ENUM_ORDER_TYPE      signal=WRONG_VALUE;                 // Variable for getting a signal
   string               comment="hello :)";                 // Position comment
   double               tp=0.0;                             // Take Profit
   double               sl=0.0;                             // Stop Loss
   double               lot=0.0;                            // Volume for position calculation in case of reverse position
   double               position_open_price=0.0;            // Position opening price
   ENUM_ORDER_TYPE      order_type=WRONG_VALUE;             // Order type for opening a position
   ENUM_POSITION_TYPE   opposite_position_type=WRONG_VALUE; // Opposite position type
//--- Get a signal
   signal=GetTradingSignal();
//--- If there is no signal, exit
   if(signal==WRONG_VALUE)
      return;
//--- Find out if there is a position
   pos_open=PositionSelect(_Symbol);
//--- Get all symbol properties
   GetSymbolProperties(S_ALL);
//--- Determine values for trade variables
   switch(signal)
     {
      //--- Assign values to variables for a BUY
      case ORDER_TYPE_BUY  :
         position_open_price=sym_ask;
         order_type=ORDER_TYPE_BUY;
         opposite_position_type=POSITION_TYPE_SELL;
         break;
         //--- Assign values to variables for a SELL
      case ORDER_TYPE_SELL :
         position_open_price=sym_bid;
         order_type=ORDER_TYPE_SELL;
         opposite_position_type=POSITION_TYPE_BUY;
         break;
     }
//--- Calculate the Take Profit and Stop Loss levels
   sl=CalculateStopLoss(order_type);
   tp=CalculateTakeProfit(order_type);
//--- If there is no position
   if(!pos_open)
     {
      //--- Adjust the volume
      lot=CalculateLot(Lot);
      //--- Open a position
      //    If the position failed to open, print the relevant message
      if(!trade.PositionOpen(_Symbol,order_type,lot,position_open_price,sl,tp,comment))
        {
         Print("Error opening the position: ",GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError()));
        }
     }
//--- If there is a position
   else
     {
      //--- Get the position type
      GetPositionProperties(P_TYPE);
      //--- If the position is opposite to the signal and the position reverse is enabled
      if(pos_type==opposite_position_type && Reverse)
        {
         //--- Get the position volume
         GetPositionProperties(P_VOLUME);
         //--- Adjust the volume
         lot=pos_volume+CalculateLot(Lot);
         //--- Open the position. If the position failed to open, print the relevant message
         if(!trade.PositionOpen(_Symbol,order_type,lot,position_open_price,sl,tp,comment))
           {
            Print("Error opening the position: ",GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError()));
           }
        }
     }
//---
   return;
  }

Dobbiamo anche fare un'altra importante correzione nella funzione SetInfoPanel ma prepariamo prima alcune funzioni ausiliarie che indicano come/dove viene attualmente utilizzato il programma:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Returning the testing flag                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsTester()
  {
   return(MQL5InfoInteger(MQL5_TESTER));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Returning the optimization flag                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsOptimization()
  {
   return(MQL5InfoInteger(MQL5_OPTIMIZATION));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Returning the visual testing mode flag                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsVisualMode()
  {
   return(MQL5InfoInteger(MQL5_VISUAL_MODE));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Returning the flag for real time mode outside the Strategy Tester|
//| if all conditions are met                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsRealtime()
  {
   if(!IsTester() && !IsOptimization() && !IsVisualMode())
      return(true);
   else
      return(false); 
  }

L'unica cosa che dobbiamo aggiungere alla funzione SetInfoPanel è una condizione che indica al programma che il pannello informativo deve essere visualizzato solo nelle modalità di visualizzazione e in tempo reale. Se questo viene ignorato, il tempo di test sarà 4-5 volte più lungo. Ciò è particolarmente importante quando si ottimizzano i parametri.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Setting the info panel                                           |
//|------------------------------------------------------------------+
void SetInfoPanel()
  {
//--- Visualization or real time modes
   if(IsVisualMode() || IsRealtime())
     {
     // The remaining code of the SetInfoPanel() function
     // ...
     }
  }

Ora, abbiamo solo bisogno di apportare alcune modifiche alle principali funzioni del programma per poter procedere all'ottimizzazione dei parametri e al test di Expert Advisor.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Initialize the new bar
   CheckNewBar();
//--- Get the properties and set the panel
   GetPositionProperties(P_ALL);
//--- Set the info panel
   SetInfoPanel();
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- If the bar is not new, exit
   if(!CheckNewBar())
      return;
//--- If there is a new bar
   else
     {
      GetBarsData();          // Get bar data
      TradingBlock();         // Check the conditions and trade
      ModifyTrailingStop();   // Modify the Trailing Stop level
     }
//--- Get the properties and update the values on the panel
   GetPositionProperties(P_ALL);
//--- Update the info panel
   SetInfoPanel();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Trade event                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
  {
//--- Get position properties and update the values on the panel
   GetPositionProperties(P_ALL);
//--- Update the info panel
   SetInfoPanel();
  }


Ottimizzazione dei parametri e test Expert Advisor

Ora ottimizziamo i parametri. Effettueremo le impostazioni di Strategy Tester come mostrato di seguito:

Fig. 1. Impostazioni di Strategy Tester per l'ottimizzazione dei parametri.

Fig. 1. Impostazioni di Strategy Tester per l'ottimizzazione dei parametri.

Ai parametri dell'Expert Advisor verrà assegnata una vasta gamma di valori:

Fig. 2. Impostazioni Expert Advisor per l'ottimizzazione dei parametri.

Fig. 2. Impostazioni Expert Advisor per l'ottimizzazione dei parametri.

L'ottimizzazione ha richiesto circa 7 minuti su un processore dual-core (Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00GHz). I risultati del test del fattore di recupero massimo sono i seguenti:

Fig. 3. Risultati del test del fattore di recupero massimo.

Fig. 3. Risultati del test del fattore di recupero massimo.


Conclusione

Questo è tutto per ora. Studia, testa, ottimizza, sperimenta e stupisci. Il codice sorgente dell'Expert Advisor presente nell'articolo può essere scaricato utilizzando il collegamento sottostante per ulteriori approfondimenti.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/643

File allegati |
Scarica ZIP
positionpropertiesplus.mq5 (75.94 KB)

Avvertimento: Tutti i diritti su questi materiali sono riservati a MetaQuotes Ltd. La copia o la ristampa di questi materiali in tutto o in parte sono proibite.

Questo articolo è stato scritto da un utente del sito e riflette le sue opinioni personali. MetaQuotes Ltd non è responsabile dell'accuratezza delle informazioni presentate, né di eventuali conseguenze derivanti dall'utilizzo delle soluzioni, strategie o raccomandazioni descritte.

Altri articoli di questo autore

Ultimi commenti | Vai alla discussione (18)
tatankaska
tatankaska | 28 ott 2014 a 21:18
tatankaska:

Salve, ho testato solo il consulente esperto allegato all'articolo Come evitare errori quando si imposta/modifica il livello di negoziazione, senza alcuna modifica (Positionpropertiesplus). Piattaforma Instatrader di Instaforex. Le funzioni di questo consulente sono scritte in modo tale che, se imposto parametri di stop errati, essi vengono impostati al minimo consentito. Quindi normalmente non dovrei ottenere alcun messaggio di errore - questo è vero per le coppie di forex. Ma con GOLD in questa piattaforma ottengo, ad ogni tentativo di positionpropertiesplus EA di aprire una posizione con gli stop, il prompt di errore stop non validi e nessuna posizione nel tester della strategia è stata aperta. E' questo il caso che hai menzionato - problema con la piattaforma instatrader e il broker? Nelle proprietà del simbolo GOLD è scritto esecuzione istantanea.

Qui c'è un esempio di funzione per il calcolo dello stoploss dall'EA citato - Ho usato l'EA allegato all'articolo citato senza alcuna modifica, ho solo usato GOLD invece delle coppie forex:

Sì, questo è il caso. Con GOLD in Instatrader gli stop possono essere posizionati solo dopo l'apertura della posizione. Quando la posizione veniva aperta senza stop e dopo l'apertura modificata, tutto andava bene. Grazie ragazzi.
tatankaska
tatankaska | 11 nov 2014 a 22:00

Ancora una volta per quanto riguarda il calcolo degli stop (SL/TP) nell'EA allegato - essi sono calcolati correttamente solo dagli strumenti in cui il punto simbolo = la dimensione del tick del simbolo. Questo non è il caso di GOLD.

Gli stop devono essere corretti in questo caso (da GOLD) in base alla dimensione del tick del simbolo, altrimenti si ottiene un messaggio di errore - stop non validi.

Quindi i messaggi di errore di GOLD non sono il risultato dell'esecuzione del mercato. L'EA ha bisogno di una piccola correzione nel calcolo di SL/TP, se si desidera utilizzarlo con GOLD.

Nauris Zukas
Nauris Zukas | 22 lug 2015 a 17:59
E per quanto riguarda la chiusura di una posizione? Se esistono condizioni (segnali) per la chiusura di posizioni nell'Expert Advisor, come si fa, dove posso vedere questi esempi?
Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski | 22 lug 2015 a 18:04
Nauris:
E per quanto riguarda la chiusura di una posizione? Se esistono condizioni (segnali) per la chiusura di posizioni nell'Expert Advisor, come si fa, dove si possono vedere questi esempi?
Nell'articolo viene utilizzata la classe CTrade della libreria standard. Essa dispone del metodo PositionClose. È possibile utilizzarlo.
apirakkamjan
apirakkamjan | 28 feb 2019 a 09:17
Modifico questo al codice

//+------------------------------------------------------------------+
//| Impostazione del pannello informativo|
//|------------------------------------------------------------------+
void SetInfoPanel()
  {
//--- Modalità di visualizzazione o tempo reale
   if(ShowInfoPanel && (IsVisualMode() || IsRealtime()))
     {
     // Il codice rimanente della funzione SetInfoPanel()
     // ...
     }
  }
Manuale MQL5: La cronologia delle offerte e la libreria di funzioni per ottenere proprietà di posizione Manuale MQL5: La cronologia delle offerte e la libreria di funzioni per ottenere proprietà di posizione
È il momento di riassumere brevemente le informazioni fornite nei precedenti articoli sulle proprietà della posizione. In questo articolo creeremo alcune funzioni aggiuntive per ottenere le proprietà che possono essere ottenute solo dopo aver effettuato l'accesso alla cronologia delle offerte. Acquisiremo anche familiarità con le strutture dati che ci consentiranno di accedere alle proprietà di posizione e simbolo in modo più comodo.
Manuale MQL5: Analisi delle proprietà di posizione nel tester di strategia MetaTrader 5 Manuale MQL5: Analisi delle proprietà di posizione nel tester di strategia MetaTrader 5
Presenteremo una versione modificata dell'Expert Advisor dal precedente articolo "Manuale MQL5: Proprietà posizione nel pannello Informazioni personalizzate". Alcuni dei problemi che affronteremo includono l'ottenimento di dati dalle barre, il controllo di nuovi eventi di barra sul simbolo corrente, inclusa una classe commerciale della libreria standard in un file, la creazione di una funzione per la ricerca di segnali di trading e una funzione per l'esecuzione di operazioni di trading, nonché la determinazione degli eventi commerciali nella funzione OnTrade ().
Manuale MQL5: Utilizzo degli indicatori per impostare le condizioni di trading in Expert Advisor Manuale MQL5: Utilizzo degli indicatori per impostare le condizioni di trading in Expert Advisor
In questo articolo, continueremo a modificare l'Expert Advisor su cui abbiamo lavorato in tutti gli articoli precedenti della serie Manuale MQL5. Questa volta, l'Expert Advisor sarà arricchito con indicatori i cui valori saranno utilizzati per verificare le condizioni di apertura della posizione. Per ravvivarlo, creeremo un elenco a discesa nei parametri esterni per poter selezionare uno su tre indicatori di trading.
Manuale MQL5: Proprietà di posizione nel pannello delle informazioni personalizzate Manuale MQL5: Proprietà di posizione nel pannello delle informazioni personalizzate
Questa volta creeremo un semplice Expert Advisor che otterrà le proprietà della posizione sul simbolo corrente e le visualizzerà sul pannello informativo personalizzato durante il trading manuale. Il pannello informativo verrà creato utilizzando oggetti grafici e le informazioni visualizzate verranno aggiornate ad ogni tick. Questo sarà molto più conveniente rispetto al dover eseguire manualmente lo script descritto nel precedente articolo della serie chiamata "Manuale MQL5: Ottenere le Proprietà di posizione