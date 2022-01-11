Manuale MQL5: Come evitare errori durante l'impostazione/modifica dei livelli di trading

Introduzione

In continuazione del nostro lavoro sull'Expert Advisor dal precedente articolo della serie chiamato "Manuale MQL5: Analizzando le proprietà della posizione nel tester di strategia MetaTrader 5", lo miglioreremo con un sacco di funzioni utili, oltre a migliorare e ottimizzare quelle esistenti.

Le domande dei principianti sugli errori che si verificano durante l'impostazione/modifica dei livelli di trading (Stop Loss, Take Profit e ordini in sospeso) sono tutt'altro che rare nei forum di programmazione MQL. Credo che molti di voi debbano già avere familiarità con il messaggio del diario che termina con [Arresti non validi]. In questo articolo, creeremo funzioni che normalizzano e controllano la correttezza dei valori del livello di trading prima di aprire/modificare una posizione.

L'Expert Advisor questa volta avrà parametri esterni che possono essere ottimizzati nel MetaTrader 5 Strategy Tester e in qualche modo assomiglierà a un semplice sistema di trading. Abbiamo sicuramente ancora molta strada da fare prima di poter sviluppare un vero sistema di trading. Ma Roma non è stata costruita in un giorno. Quindi abbiamo ancora molto da fare.

Sviluppo di consulenti esperti

Cominciamo. Come al solito, iniziamo inserendo enumerazioni aggiuntive, variabili, array e funzioni ausiliarie all'inizio del file. Avremo bisogno di una funzione che ci permetta di ottenere facilmente le proprietà dei simboli. Lo stesso semplice approccio sarà necessario per ottenere le proprietà di posizione.

Abbiamo visto negli articoli precedenti che alle variabili globali sono state assegnate tutte le proprietà di posizione contemporaneamente nella funzione GetPositionProperties. Questa volta, cercheremo di fornire la possibilità di ottenere ciascuna proprietà separatamente. Di seguito sono riportate due enumerazioni per l'implementazione di quanto sopra. Le funzioni stesse saranno riviste un po' più tardi.

enum ENUM_POSITION_PROPERTIES { P_SYMBOL = 0 , P_MAGIC = 1 , P_COMMENT = 2 , P_SWAP = 3 , P_COMMISSION = 4 , P_PRICE_OPEN = 5 , P_PRICE_CURRENT = 6 , P_PROFIT = 7 , P_VOLUME = 8 , P_SL = 9 , P_TP = 10 , P_TIME = 11 , P_ID = 12 , P_TYPE = 13 , P_ALL = 14 }; enum ENUM_SYMBOL_PROPERTIES { S_DIGITS = 0 , S_SPREAD = 1 , S_STOPSLEVEL = 2 , S_POINT = 3 , S_ASK = 4 , S_BID = 5 , S_VOLUME_MIN = 6 , S_VOLUME_MAX = 7 , S_VOLUME_LIMIT = 8 , S_VOLUME_STEP = 9 , S_FILTER = 10 , S_UP_LEVEL = 11 , S_DOWN_LEVEL = 12 , S_ALL = 13 };

L'enumerazione ENUM_SYMBOL_PROPERTIES non contiene tutte le proprietà dei simboli ma possono essere aggiunte in qualsiasi momento, se necessario. L'enumerazione contiene anche proprietà definite dall'utente (10, 11, 12) il cui calcolo si basa su altre proprietà del simbolo. Esiste un identificatore che può essere utilizzato per ottenere tutte le proprietà dall'enumerazione contemporaneamente, come nell'enumerazione delle proprietà di posizione.

Seguono i parametri esterni dell'Expert Advisor:

input int NumberOfBars= 2 ; input double Lot = 0.1 ; input double StopLoss = 50 ; input double TakeProfit = 100 ; input double TrailingStop= 10 ; input bool Reverse = true ;

Diamo un'occhiata più da vicino ai parametri esterni:

NumberOfBars - questo parametro imposta il numero di barre a una direzione per l'apertura di una posizione;

- questo parametro imposta il numero di barre a una direzione per l'apertura di una posizione; Lot - Volume della posizione

- Volume della posizione TakeProfit - Livello Take Profit in punti. Il valore zero significa che non è necessario impostare alcun Take Profit.

- Livello Take Profit in punti. Il valore zero significa che non è necessario impostare alcun Take Profit. StopLoss - Livello di Stop Loss in punti. Il valore zero significa che non è necessario impostare alcuno Stop Loss.

- Livello di Stop Loss in punti. Il valore zero significa che non è necessario impostare alcuno Stop Loss. TrailingStop - Valore Trailing Stop in punti. Per una posizione BUY, il calcolo si basa sul minimo della barra (minimo meno il numero di punti dal parametro StopLoss). Per una posizione SELL, il calcolo si basa sul massimo della barra (massimo più il numero di punti dal parametro StopLoss). Il valore zero indica che il Trailing Stop è disattivato.

- Valore Trailing Stop in punti. Per una posizione BUY, il calcolo si basa sul minimo della barra (minimo meno il numero di punti dal parametro StopLoss). Per una posizione SELL, il calcolo si basa sul massimo della barra (massimo più il numero di punti dal parametro StopLoss). Il valore zero indica che il Trailing Stop è disattivato. Reverse abilita/disabilita la posizione di inversione.

È solo il parametro NumberOfBars che necessita di ulteriori chiarimenti. Non ha senso impostare questo valore di parametro, ad esempio, su più di 5 poiché è piuttosto raro e sarebbe già tardi per aprire una posizione dopo tale movimento. Avremo quindi bisogno di una variabile che ci aiuti a regolare il valore di questo parametro:

int AllowedNumberOfBars= 0 ;

Questo parametro determinerà anche la quantità di dati della barra che verranno archiviati negli array dei prezzi. Questo sarà discusso tra un po' quando arriveremo a modificare le funzioni personalizzate.

Come nel caso delle proprietà di posizione, dichiariamo variabili nell'ambito globale per le proprietà dei simboli al fine di fornire l'accesso da qualsiasi funzione:

int sym_digits= 0 ; int sym_spread= 0 ; int sym_stops_level= 0 ; double sym_point= 0.0 ; double sym_ask= 0.0 ; double sym_bid= 0.0 ; double sym_volume_min= 0.0 ; double sym_volume_max= 0.0 ; double sym_volume_limit= 0.0 ; double sym_volume_step= 0.0 ; double sym_offset= 0.0 ; double sym_up_level= 0.0 ; double sym_down_level= 0.0 ;

Poiché il Trailing Stop deve essere calcolato in base al massimo e al minimo della barra, avremo bisogno di array per tali dati della barra:

double close_price[]; double open_price[]; double high_price[]; double low_price[];

Passiamo ora alla modifica e alla creazione delle funzioni. Abbiamo già la funzione GetBarsData che copia i prezzi di apertura e chiusura delle barre in array di prezzi. Ora, abbiamo anche bisogno di alti e bassi. Inoltre, il valore ottenuto dal parametro NumberOfBars dovrebbe essere modificato. Ecco come appare la funzione dopo la modifica:

void GetBarsData() { if (NumberOfBars<= 1 ) AllowedNumberOfBars= 2 ; if (NumberOfBars>= 5 ) AllowedNumberOfBars= 5 ; else AllowedNumberOfBars=NumberOfBars+ 1 ; ArraySetAsSeries (close_price, true ); ArraySetAsSeries (open_price, true ); ArraySetAsSeries (high_price, true ); ArraySetAsSeries (low_price, true ); if ( CopyClose ( _Symbol , Period (), 0 ,AllowedNumberOfBars,close_price)<AllowedNumberOfBars) { Print ( "Failed to copy the values (" + _Symbol + ", " +TimeframeToString( Period ())+ ") to the Close price array! " "Error " + IntegerToString ( GetLastError ())+ ": " +ErrorDescription( GetLastError ())); } if ( CopyOpen ( _Symbol , Period (), 0 ,AllowedNumberOfBars,open_price)<AllowedNumberOfBars) { Print ( "Failed to copy the values (" + _Symbol + ", " +TimeframeToString( Period ())+ ") to the Open price array! " "Error " + IntegerToString ( GetLastError ())+ ": " +ErrorDescription( GetLastError ())); } if ( CopyHigh ( _Symbol , Period (), 0 ,AllowedNumberOfBars,high_price)<AllowedNumberOfBars) { Print ( "Failed to copy the values (" + _Symbol + ", " +TimeframeToString( Period ())+ ") to the High price array! " "Error " + IntegerToString ( GetLastError ())+ ": " +ErrorDescription( GetLastError ())); } if ( CopyLow ( _Symbol , Period (), 0 ,AllowedNumberOfBars,low_price)<AllowedNumberOfBars) { Print ( "Failed to copy the values (" + _Symbol + ", " +TimeframeToString( Period ())+ ") to the Low price array! " "Error " + IntegerToString ( GetLastError ())+ ": " +ErrorDescription( GetLastError ())); } }

Le condizioni che richiedono almeno due battute e sempre più di una ci sono perché andremo solo per battute completate che iniziano con indice [1]. Infatti, le regolazioni in questo caso possono essere considerate non necessarie in quanto i dati della barra possono essere copiati a partire dall'indice specificato nel terzo parametro delle funzioni CopyOpen, CopyClose, CopyHigh e CopyLow. Il limite di 5 barre può anche essere modificato (alto/basso) a propria discrezione.

La funzione GetTradingSignal è ora diventata un po' più complessa poiché la condizione verrà generata in modo diverso a seconda del numero di barre specificato nel parametro NumberOfBars. Inoltre, ora utilizziamo un tipo più corretto del valore restituito - tipo di ordine:

ENUM_ORDER_TYPE GetTradingSignal() { if (AllowedNumberOfBars== 2 && close_price[ 1 ]>open_price[ 1 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfBars== 3 && close_price[ 1 ]>open_price[ 1 ] && close_price[ 2 ]>open_price[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfBars== 4 && close_price[ 1 ]>open_price[ 1 ] && close_price[ 2 ]>open_price[ 2 ] && close_price[ 3 ]>open_price[ 3 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfBars== 5 && close_price[ 1 ]>open_price[ 1 ] && close_price[ 2 ]>open_price[ 2 ] && close_price[ 3 ]>open_price[ 3 ] && close_price[ 4 ]>open_price[ 4 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfBars>= 6 && close_price[ 1 ]>open_price[ 1 ] && close_price[ 2 ]>open_price[ 2 ] && close_price[ 3 ]>open_price[ 3 ] && close_price[ 4 ]>open_price[ 4 ] && close_price[ 5 ]>open_price[ 5 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfBars== 2 && close_price[ 1 ]<open_price[ 1 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfBars== 3 && close_price[ 1 ]<open_price[ 1 ] && close_price[ 2 ]<open_price[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfBars== 4 && close_price[ 1 ]<open_price[ 1 ] && close_price[ 2 ]<open_price[ 2 ] && close_price[ 3 ]<open_price[ 3 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfBars== 5 && close_price[ 1 ]<open_price[ 1 ] && close_price[ 2 ]<open_price[ 2 ] && close_price[ 3 ]<open_price[ 3 ] && close_price[ 4 ]<open_price[ 4 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfBars>= 6 && close_price[ 1 ]<open_price[ 1 ] && close_price[ 2 ]<open_price[ 2 ] && close_price[ 3 ]<open_price[ 3 ] && close_price[ 4 ]<open_price[ 4 ] && close_price[ 5 ]<open_price[ 5 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); return ( WRONG_VALUE ); }

Modifichiamo ora la funzione GetPositionProperties. Negli articoli precedenti, ci ha permesso di ottenere tutte le proprietà contemporaneamente. Tuttavia, a volte potrebbe essere necessario ottenere solo una proprietà. Per fare ciò, puoi certamente utilizzare le funzioni standard offerte dal linguaggio, ma questo non sarebbe conveniente come vorremmo. Di seguito è riportato il codice della funzione GetPositionProperties modificato. Ora, quando si passa un determinato identificatore dall'enumerazione ENUM_POSITION_PROPERTIES, è possibile ottenere una determinata proprietà di posizione singola o tutte le proprietà contemporaneamente.

void GetPositionProperties(ENUM_POSITION_PROPERTIES position_property) { pos_open= PositionSelect ( _Symbol ); if (pos_open) { switch (position_property) { case P_SYMBOL : pos_symbol= PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); break ; case P_MAGIC : pos_magic= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); break ; case P_COMMENT : pos_comment= PositionGetString ( POSITION_COMMENT ); break ; case P_SWAP : pos_swap= PositionGetDouble ( POSITION_SWAP ); break ; case P_COMMISSION : pos_commission= PositionGetDouble ( POSITION_COMMISSION ); break ; case P_PRICE_OPEN : pos_price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); break ; case P_PRICE_CURRENT : pos_cprice= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); break ; case P_PROFIT : pos_profit= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); break ; case P_VOLUME : pos_volume= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); break ; case P_SL : pos_sl= PositionGetDouble ( POSITION_SL ); break ; case P_TP : pos_tp= PositionGetDouble ( POSITION_TP ); break ; case P_TIME : pos_time=( datetime ) PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); break ; case P_ID : pos_id= PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER ); break ; case P_TYPE : pos_type=( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); break ; case P_ALL : pos_symbol= PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); pos_magic= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); pos_comment= PositionGetString ( POSITION_COMMENT ); pos_swap= PositionGetDouble ( POSITION_SWAP ); pos_commission= PositionGetDouble ( POSITION_COMMISSION ); pos_price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); pos_cprice= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); pos_profit= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); pos_volume= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); pos_sl= PositionGetDouble ( POSITION_SL ); pos_tp= PositionGetDouble ( POSITION_TP ); pos_time=( datetime ) PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); pos_id= PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER ); pos_type=( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); break ; default : Print ( "The passed position property is not listed in the enumeration!" ); return ; } } else ZeroPositionProperties(); }

Allo stesso modo, implementiamo la funzione GetSymbolProperties per ottenere le proprietà dei simboli:

void GetSymbolProperties(ENUM_SYMBOL_PROPERTIES symbol_property) { int lot_offset= 1 ; switch (symbol_property) { case S_DIGITS : sym_digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); break ; case S_SPREAD : sym_spread=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD ); break ; case S_STOPSLEVEL : sym_stops_level=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); break ; case S_POINT : sym_point= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); break ; case S_ASK : sym_digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); sym_ask= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ),sym_digits); break ; case S_BID : sym_digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); sym_bid= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ),sym_digits); break ; case S_VOLUME_MIN : sym_volume_min= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); break ; case S_VOLUME_MAX : sym_volume_max= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MAX ); break ; case S_VOLUME_LIMIT : sym_volume_limit= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_LIMIT ); break ; case S_VOLUME_STEP : sym_volume_step= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ); break ; case S_FILTER : sym_digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); sym_point= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); sym_offset= NormalizeDouble (CorrectValueBySymbolDigits(lot_offset*sym_point),sym_digits); break ; case S_UP_LEVEL : sym_digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); sym_stops_level=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); sym_point= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); sym_ask= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ),sym_digits); sym_up_level= NormalizeDouble (sym_ask+sym_stops_level*sym_point,sym_digits); break ; case S_DOWN_LEVEL : sym_digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); sym_stops_level=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); sym_point= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); sym_bid= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ),sym_digits); sym_down_level= NormalizeDouble (sym_bid-sym_stops_level*sym_point,sym_digits); break ; case S_ALL : sym_digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); sym_spread=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD ); sym_stops_level=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); sym_point= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); sym_ask= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ),sym_digits); sym_bid= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ),sym_digits); sym_volume_min= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); sym_volume_max= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MAX ); sym_volume_limit= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_LIMIT ); sym_volume_step= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ); sym_offset= NormalizeDouble (CorrectValueBySymbolDigits(lot_offset*sym_point),sym_digits); sym_up_level= NormalizeDouble (sym_ask+sym_stops_level*sym_point,sym_digits); sym_down_level= NormalizeDouble (sym_bid-sym_stops_level*sym_point,sym_digits); break ; default : Print ( "The passed symbol property is not listed in the enumeration!" ); return ; } }

Abbiamo una nuova funzione, CorrectValueBySymbolDigits. Restituisce il valore rilevante, a seconda del numero di cifre decimali nel prezzo. Alla funzione può essere passato un numero intero o un numero reale. Il tipo dei dati passati determina la versione della funzione da utilizzare. Questa funzione è chiamata sovraccarico della funzione.

int CorrectValueBySymbolDigits( int value ) { return (sym_digits== 3 || sym_digits== 5 ) ? value *= 10 : value ; } double CorrectValueBySymbolDigits( double value ) { return (sym_digits== 3 || sym_digits== 5 ) ? value *= 10 : value ; }

Il nostro Expert Advisor avrà un parametro esterno per specificare il volume (Lot) della posizione di apertura. Creiamo una funzione che regolerà il lotto in base alla specifica del simbolo - CalculateLot:

double CalculateLot( double lot) { double corrected_lot= 0.0 ; GetSymbolProperties(S_VOLUME_MIN); GetSymbolProperties(S_VOLUME_MAX); GetSymbolProperties(S_VOLUME_STEP); corrected_lot= MathRound (lot/sym_volume_step)*sym_volume_step; if (corrected_lot<sym_volume_min) return ( NormalizeDouble (sym_volume_min, 2 )); if (corrected_lot>sym_volume_max) return ( NormalizeDouble (sym_volume_max, 2 )); return ( NormalizeDouble (corrected_lot, 2 )); }

Passiamo ora alle funzioni direttamente attinenti al titolo dell'articolo. Sono abbastanza semplici e diretti e puoi capire il loro scopo senza alcuna difficoltà usando i commenti nel codice.

La funzione CalculateTakeProfit viene utilizzata per calcolare il valore Take Profit:

double CalculateTakeProfit( ENUM_ORDER_TYPE order_type) { if (TakeProfit> 0 ) { double tp= 0.0 ; if (order_type== ORDER_TYPE_SELL ) { tp= NormalizeDouble (sym_bid-CorrectValueBySymbolDigits(TakeProfit*sym_point),sym_digits); return (tp<sym_down_level ? tp : sym_down_level-sym_offset); } if (order_type== ORDER_TYPE_BUY ) { tp= NormalizeDouble (sym_ask+CorrectValueBySymbolDigits(TakeProfit*sym_point),sym_digits); return (tp>sym_up_level ? tp : sym_up_level+sym_offset); } } return ( 0.0 ); }

La funzione CalculateStopLoss viene utilizzata per calcolare il valore di Stop Loss:

double CalculateStopLoss( ENUM_ORDER_TYPE order_type) { if (StopLoss> 0 ) { double sl= 0.0 ; if (order_type== ORDER_TYPE_BUY ) { sl= NormalizeDouble (sym_ask-CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss*sym_point),sym_digits); return (sl<sym_down_level ? sl : sym_down_level-sym_offset); } if (order_type== ORDER_TYPE_SELL ) { sl= NormalizeDouble (sym_bid+CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss*sym_point),sym_digits); return (sl>sym_up_level ? sl : sym_up_level+sym_offset); } } return ( 0.0 ); }

La funzione CalculateTrailingStop viene utilizzata per calcolare il valore del Trailing Stop:

double CalculateTrailingStop( ENUM_POSITION_TYPE position_type) { double level = 0.0 ; double buy_point =low_price[ 1 ]; double sell_point =high_price[ 1 ]; if (position_type== POSITION_TYPE_BUY ) { level= NormalizeDouble (buy_point-CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss*sym_point),sym_digits); if (level<sym_down_level) return (level); else { level= NormalizeDouble (sym_bid-CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss*sym_point),sym_digits); return (level<sym_down_level ? level : sym_down_level-sym_offset); } } if (position_type== POSITION_TYPE_SELL ) { level= NormalizeDouble (sell_point+CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss*sym_point),sym_digits); if (level>sym_up_level) return (level); else { level= NormalizeDouble (sym_ask+CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss*sym_point),sym_digits); return (level>sym_up_level ? level : sym_up_level+sym_offset); } } return ( 0.0 ); }

Ora abbiamo tutte le funzioni necessarie che restituiscono valori corretti per le operazioni di trading. Creiamo una funzione che verificherà una condizione per la modifica del Trailing Stop e modificherà la stessa, se la condizione specificata è soddisfatta - ModifyTrailingStop. Di seguito è riportato il codice di questa funzione con commenti dettagliati.

Si prega di prestare attenzione all'utilizzo di tutte le funzioni create/modificate sopra. L'interruttore determina la condizione rilevante in base al tipo della posizione corrente e il risultato della condizione viene quindi memorizzato nella variabile di condizione. Per modificare una posizione, utilizziamo il metodo PositionModify dalla classCTrade della Standard Library.

void ModifyTrailingStop() { if (TrailingStop> 0 && StopLoss> 0 ) { double new_sl= 0.0 ; bool condition= false ; pos_open= PositionSelect ( _Symbol ); if (pos_open) { GetSymbolProperties(S_ALL); GetPositionProperties(P_ALL); new_sl=CalculateTrailingStop(pos_type); switch (pos_type) { case POSITION_TYPE_BUY : condition=new_sl>pos_sl+CorrectValueBySymbolDigits(TrailingStop*sym_point); break ; case POSITION_TYPE_SELL : condition=new_sl<pos_sl-CorrectValueBySymbolDigits(TrailingStop*sym_point); break ; } if (pos_sl> 0 ) { if (condition) { if (!trade.PositionModify( _Symbol ,new_sl,pos_tp)) Print ( "Error modifying the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } if (pos_sl== 0 ) { if (!trade.PositionModify( _Symbol ,new_sl,pos_tp)) Print ( "Error modifying the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } } }

Ora regoliamo la funzione TradingBlock in base a tutte le modifiche di cui sopra. Proprio come nella funzione ModifyTrailingStop, tutti i valori delle variabili per un ordine di trading saranno determinati utilizzando l'interruttore. Riduce notevolmente la quantità di codice e semplifica ulteriori modifiche poiché invece di un ramo per due tipi di posizione, ne rimane solo uno.

void TradingBlock() { ENUM_ORDER_TYPE signal= WRONG_VALUE ; string comment= "hello :)" ; double tp= 0.0 ; double sl= 0.0 ; double lot= 0.0 ; double position_open_price= 0.0 ; ENUM_ORDER_TYPE order_type= WRONG_VALUE ; ENUM_POSITION_TYPE opposite_position_type= WRONG_VALUE ; signal=GetTradingSignal(); if (signal== WRONG_VALUE ) return ; pos_open= PositionSelect ( _Symbol ); GetSymbolProperties(S_ALL); switch (signal) { case ORDER_TYPE_BUY : position_open_price=sym_ask; order_type= ORDER_TYPE_BUY ; opposite_position_type= POSITION_TYPE_SELL ; break ; case ORDER_TYPE_SELL : position_open_price=sym_bid; order_type= ORDER_TYPE_SELL ; opposite_position_type= POSITION_TYPE_BUY ; break ; } sl=CalculateStopLoss(order_type); tp=CalculateTakeProfit(order_type); if (!pos_open) { lot=CalculateLot(Lot); if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,position_open_price,sl,tp,comment)) { Print ( "Error opening the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } else { GetPositionProperties(P_TYPE); if (pos_type==opposite_position_type && Reverse) { GetPositionProperties(P_VOLUME); lot=pos_volume+CalculateLot(Lot); if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,position_open_price,sl,tp,comment)) { Print ( "Error opening the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } } return ; }

Dobbiamo anche fare un'altra importante correzione nella funzione SetInfoPanel ma prepariamo prima alcune funzioni ausiliarie che indicano come/dove viene attualmente utilizzato il programma:

bool IsTester() { return ( MQL5InfoInteger ( MQL5_TESTER )); } bool IsOptimization() { return ( MQL5InfoInteger ( MQL5_OPTIMIZATION )); } bool IsVisualMode() { return ( MQL5InfoInteger ( MQL5_VISUAL_MODE )); } bool IsRealtime() { if (!IsTester() && !IsOptimization() && !IsVisualMode()) return ( true ); else return ( false ); }

L'unica cosa che dobbiamo aggiungere alla funzione SetInfoPanel è una condizione che indica al programma che il pannello informativo deve essere visualizzato solo nelle modalità di visualizzazione e in tempo reale. Se questo viene ignorato, il tempo di test sarà 4-5 volte più lungo. Ciò è particolarmente importante quando si ottimizzano i parametri.

void SetInfoPanel() { if (IsVisualMode() || IsRealtime()) { } }

Ora, abbiamo solo bisogno di apportare alcune modifiche alle principali funzioni del programma per poter procedere all'ottimizzazione dei parametri e al test di Expert Advisor.

int OnInit () { CheckNewBar(); GetPositionProperties(P_ALL); SetInfoPanel(); return ( 0 ); }

void OnTick () { if (!CheckNewBar()) return ; else { GetBarsData(); TradingBlock(); ModifyTrailingStop(); } GetPositionProperties(P_ALL); SetInfoPanel(); }

Ottimizzazione dei parametri e test Expert Advisor

Ora ottimizziamo i parametri. Effettueremo le impostazioni di Strategy Tester come mostrato di seguito:

Fig. 1. Impostazioni di Strategy Tester per l'ottimizzazione dei parametri.

Ai parametri dell'Expert Advisor verrà assegnata una vasta gamma di valori:

Fig. 2. Impostazioni Expert Advisor per l'ottimizzazione dei parametri.

L'ottimizzazione ha richiesto circa 7 minuti su un processore dual-core (Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00GHz). I risultati del test del fattore di recupero massimo sono i seguenti:

Conclusione

Questo è tutto per ora. Studia, testa, ottimizza, sperimenta e stupisci. Il codice sorgente dell'Expert Advisor presente nell'articolo può essere scaricato utilizzando il collegamento sottostante per ulteriori approfondimenti.