MetaTrader5 と Python インテグレーション: データの受信と送信

2つ以上のプログラムの相互作用を実装するためのさまざまなソリューションがあります。 ソケットは、最速かつ最も柔軟なソリューションの1つです。

包括的なデータ処理には広範なツールが必要であり、多くの場合、1つのアプリケーションのサンドボックスの範疇を超えています。 専門のプログラミング言語は、データ、統計、機械学習の処理と分析に使用されます。 データ処理の主要なプログラミング言語の1つは Python です。 効果的な解決策は、言語の力を使用し、トレードシステムの開発のライブラリがあります。

ネットワークソケットは、コンピュータネットワークを介したプロセス間通信のエンドポイントです。 MQL5 標準ライブラリには、インターネットで機能するための低レベルのインターフェイスを提供する Socket 関数のグループがあります。 オペレーティングシステムレベルでシステムコールを使用するため、さまざまなプログラミング言語で共通のインターフェイスです。

価格間のデータ交換は、TCP/IP (伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル) 上で実装されています。 したがって、プロセスは、単一のコンピューター内で、ローカルネットワークまたはインターネット経由で通信できます。

接続を確立するには、クライアントプロセスが接続する TCP サーバーを作成して初期化する必要があります。 プロセスの相互作用が完了したら、接続を強制的にクローズする必要があります。 TCP 交換のデータは、バイトのストリームです。

サーバーを作成するときは、ソケットを1つ以上のホスト (IP アドレス) と未使用のポートに関連付ける必要があります。 ホストのリストが設定されていないか、 "0.0.0.0 " と指定されている場合、ソケットはすべてのホストをリッスンします。 "127.0.0.1 " または "localhost" を指定すると、接続は "内部ループ " (つまり、1台のコンピュータ内でのみ) 内でのみ可能になります。

MQL5 ではクライアントのみが利用可能なので、Python でサーバーを作成します。





Python でのソケットサーバーの作成



この記事の目的は Python プログラミングの基本を教えることではありません。 したがって、読者がこの言語に精通していることを前提とします。

バージョン3.7.2 とビルトイン socket パッケージを使用します。 詳細については、関連ドキュメントを参照してください。

ソケットサーバーを作成し、クライアント (MQL5 プログラム) から必要な情報を受け取り、処理し、結果を返送する簡単なプログラムを作成します。 これは最も効率的なインタラクションメソッドです。 たとえば、scikit learn のような機械学習ライブラリを使用して、MetaTrader5 ターミナルで線を描画できる価格とリターン座標を使用して線形回帰を計算する必要があるとします。 これはあくまで基本的な例です。 しかし、このような相互作用は、ニューラルネットワークのトレーニング、ターミナルからの it データへの送信 (クオート)、結果の学習とターミナルへの復帰などにも利用できます。

socketserver.py プログラムを作成し、上記のライブラリをインポートしてみましょう:

import socket, numpy as np from sklearn.linear_model import LinearRegression

これで、ソケット操作を担当するクラスの作成に進むことができます。

class socketserver: def __init__(self, address = '', port = 9090 ): self.sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) self.address = address self.port = port self.sock.bind((self.address, self.port)) self.cummdata = '' def recvmsg(self): self.sock.listen( 1 ) self.conn, self.addr = self.sock.accept() print('connected to', self.addr) self.cummdata = '' while True : data = self.conn.recv( 10000 ) self.cummdata+=data.decode("utf- 8 ") if not data: break self.conn.send(bytes(calcregr(self.cummdata), "utf- 8 ")) return self.cummdata def __del__(self): self.sock.close()

クラスオブジェクトを作成すると、コンストラクタはホスト名 (IP アドレス) とポート番号を取得します。 次に、sockオブジェクトが作成され、アドレスとポートsock.bind()に関連付けられます。

Recvmsgメソッドは、受信接続sock.listen(1)をリッスンします。 受信クライアント接続が到着すると、サーバーは self.sock.accept().を受け入れます。

その後、サーバーは、受信クライアントメッセージに対して無限ループで待機し、ストリームとして到着します。 メッセージの長さは事前にわかっていないため、サーバーは、メッセージ全体がself.conn.recv(10000)で読み取られるまで、このメッセージを部分的に、一度に1キロバイトとして受け取ります。 受信したデータは文字列データ data.decode("utf-8")に変換されます。また、文字列summdataの残りの部分に追加されます。

すべてのデータを受信したら (data:) でない場合、サーバーは計算された回帰直線の右端と左端の座標を含む文字列をクライアントに送信します。 文字列は、conn.send(bytes(calcregr(self.cummdata), "utf-8"))にバイト配列に変換されます。

最後に、メソッドはクライアントから受信した文字列を返します。 とりわけ、受信したクオートの可視化に使用することができます。

デストラクタは、Python プログラムの実行が完了するとソケットを閉じます。

クラスの唯一の可能な実装ではないことに注意してください。 また、メッセージを送受信するためのメソッドを分離して、異なる時点でさまざまな方法で使用することもできます。 接続を作成するための基本的な技術を説明しました。 これで、独自のソリューションを実装できます。

現在の実装における線形回帰学習法について、さらに詳しく考えてみましょう。

def calcregr(msg = ''): chartdata = np.fromstring(msg, dtype=float, sep= ' ') Y = np.array(chartdata).reshape(-1,1) X = np.array(np.arange(len(chartdata))).reshape(-1,1) lr = LinearRegression() lr.fit(X, Y) Y_pred = lr.predict(X) type(Y_pred) P = Y_pred.astype(str).item(-1) + ' ' + Y_pred.astype(str).item(0) print(P) return str(P)

受け取ったバイトストリームは utf-8 文字列に変換され、 calcregr (msg = ')メソッドによって受け入れられます。 文字列には、(クライアントで実装されているように) スペースで区切られた価格のシーケンスが含まれるため、float 型のNumPy配列に変換します。 その後、価格配列は列に変換されます (データ受信形式は sclearn) Y = np.array(chartdata).reshape(-1,1). モデルの予測変数は線形時間 (値のシーケンスであり、そのサイズはトレーニングサンプルの長さに等しい) X = np.array(np.arange(len(chartdata))).reshape(-1,1)

続いてトレーニングとモデルの予測が実行され、行の最初と直近の値 (セグメントの端) が "P" 変数に書き込まれ、文字列に変換してクライアントにバイト形式で渡されるようになります。

次に、クラスオブジェクトを作成し、ループで recvmsg() メソッドを呼び出すだけです。

serv = socketserver('127.0.0.1', 9090) while True: msg = serv.recvmsg()





MQL5 でのソケットクライアントの作成



サーバーに接続し、最近の終値の指定された数を渡し、回帰直線の座標を取得し、チャート上に描画することができる、シンプルなEAを作成してみましょう。 Socksend() 関数は、データをサーバーに渡します。 bool socksend( int sock, string request) { char req[]; int len= StringToCharArray (request,req)- 1 ; if (len< 0 ) return ( false ); return (SocketSend(sock,req,len)==len); } 文字列を受け取り、バイト配列に変換してサーバーに送信します。

Socketreceive() 関数は、ポートをリッスンします。 サーバー応答を受信すると、関数はを文字列として返します。

string socketreceive( int sock, int timeout) { char rsp[]; string result= "" ; uint len; uint timeout_check= GetTickCount ()+timeout; do { len=SocketIsReadable(sock); if (len) { int rsp_len; rsp_len=SocketRead(sock,rsp,len,timeout); if (rsp_len> 0 ) { result+= CharArrayToString (rsp, 0 ,rsp_len); } } } while (( GetTickCount ()<timeout_check) && ! IsStopped ()); return result; }

直近の関数 drawlr() は、左と右の行座標が書き込まれた文字列を受け取り、文字列を文字列配列に解析し、線形回帰直線をチャートに描画します。

void drawlr( string points) { string res[]; StringSplit (points, ' ' ,res); if ( ArraySize (res)== 2 ) { Print ( StringToDouble (res[ 0 ])); Print ( StringToDouble (res[ 1 ])); datetime temp[]; CopyTime ( Symbol (), Period (), TimeCurrent (),lrlenght,temp); ObjectCreate ( 0 , "regrline" , OBJ_TREND , 0 , TimeCurrent (), NormalizeDouble ( StringToDouble (res[ 0 ]), _Digits ),temp[ 0 ], NormalizeDouble ( StringToDouble (res[ 1 ]), _Digits )); }

この関数は、OnTick() ハンドラで実装されます。

void OnTick () { socket=SocketCreate(); if (socket!= INVALID_HANDLE ) { if (SocketConnect(socket, "localhost" , 9090 , 1000 )) { Print ( "Connected to " , " localhost" , ":" , 9090 ); double clpr[]; int copyed = CopyClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 ,lrlenght,clpr); string tosend; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (clpr);i++) tosend+=( string )clpr[i]+ " " ; string received = socksend(socket, tosend) ? socketreceive(socket, 10 ) : "" ; drawlr(recieved); } else Print ( "Connection " , "localhost" , ":" , 9090 , " error " , GetLastError ()); SocketClose(socket); } else Print ( "Socket creation error " , GetLastError ()); }

MQL5 Python クライアントサーバーアプリケーションのテスト

このアプリケーションを実行するには、Python インタプリタがインストールされている必要があります。 公式サイトからダウンロードできます。 次に、サーバーアプリケーション socketserver.py を実行します。 ソケットを作成し、MQL5 プログラム socketclientEA.mq5からの新しい接続をリッスンします。 接続が成功すると、接続プロセスと回帰ラインの価格がプログラムウィンドウに表示されます。 価格はクライアントに返送されます:





接続アクティビティと回帰ラインの価格も MetaTrader5 ターミナルに表示されます。 また、回帰直線はチャート上に描画され、新しいティックごとにさらに更新されます。