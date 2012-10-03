Интервью с Ахмадом Хидаятом (ATC 2012)

Интервью на Automated Trading Championship 2012 от 03.10.2012.

На всем протяжении Automated Trading Championship 2012 мы будем вести прямые трансляции с места событий - горячие репортажи и отчеты каждую неделю. Пока идут первые дни соревнования, формируется десятка лидеров, а кто-то уже успел выстрелить своим советником как из пушечного ядра - в первый же день значение эквити участника wlagor поднялось до $20 000. Героем сегодняшнего репортажа стал участник из Индонезии по имени Ахмад Хидаят (achidayat). В первый день его советник закрепился в третьей десятке. Вполне неплохое начало. Ахмад заинтересовал нас своим активным участием в жизни MQL5 Market. На сегодняшний день он опубликовал уже более 20 продуктов.

Здравствуйте! Расскажите немного о себе, откуда вы и чем занимаетесь?

Здравствуйте. Я работаю преподавателем физики в университете Brawijaya (University of Brawijaya) в городе Маланг в Индонезии.

Как вы узнали о финансовых рынках и торговле на Forex? Вы сразу начинали с MetaTrader или имеете опыт работы с другими системами?

Я узнал о Форексе примерно четыре года назад через Интернет. Начинал с Java-платформы, но потом перешел на MetaTrader, и с тех пор пользуюсь только им.

Расскажите о вашем опыте в трейдинге. Какая у вас была самая первая прибыль и убыток?

Поначалу я торговал вручную, используя технические индикаторы. Но я не мог совладать с эмоциями и поэтому получил достаточно много убытков. Затем я заинтересовался торговыми роботами. С их помощью мне удалось получить некоторую прибыль, но, она не покрыла убытки. Сейчас я надеюсь получить средства от участия в Чемпионате. Если посчитать все мои прибыли, они не покроют все убытки. Но я все еще полон оптимизма по поводу торговли на Forex, особенно при помощи советников.

Что вы думаете о MQL5? Есть ли в нем все необходимые инструменты для создания торгового робота или вам нужные дополнительные функции?

По правде говоря, я гораздо больше знаком с MQL4, и пока еще не знаю всех преимуществ MQL5, я не использую классы, структуры и т.д. Поэтому сейчас я применяю логику четвертой версии языка при создании советников для MetaTrader 5.

Расскажите о вашем советнике на ATC 2012? Какую вы используете стратегию, какие индикаторы?

Мой советник Super-G использует четыре технических индикатора для открытия позиций: MACD, Stochastic Oscillator, Parabolic SAR и Momentum. Также для защиты прибыли я использую трейлинг стоп. Мой советник - мультивалютный, работает на 10 валютных парах. Изначально он работал на всех 12 парах, но две из них пришлось убрать, чтобы уложиться в 30 минутный лимит при автоматических проверках. Почему я использую мультивалютник? Потому что я верю в силу синергии. Чем больше валют, тем выше результат.

Вы уже не в первый раз участвуете в Чемпионате? Что вы думаете о нем?

Да, это уже третий Automated Trading Championship на моем счету. Чемпионат очень полезен. Для каждого трейдера это настоящее испытание - создать торгового робота, который будет торговать полностью в автоматическом режиме. Лично я очень люблю Чемпионаты.

В 2010 году вы финишировали 32-м, что является достаточно хорошим результатом. Но Чемпионат 2011 года закончился для вас на 385 месте. Как по вашему, в чем причина такого неудачного выступления?

Я думаю, причина кроется в очень агрессивном управлении капиталом. Я использовал порядка 90% маржи. И, во-вторых, я использовал трейлинг для Take Profit, который так и не сработал в итоге.

А какой мани-менеджмент вы используете в этом году?

Я думаю, он примерно такой же по агрессивности, для каждой из 10 пар используется по 10% маржи. Но я считаю, что для Чемпионата это не проблема, тут либо агрессивно торговать и победить, либо проиграть. Другое дело реальная торговля.

Как вы оцениваете свои шансы на победу? Какую итоговую прибыли вы рассчитываете получить?

По результатам тестирования на истории и по моим оптимистичным прогнозам я стану победителем с 90% вероятностью, а прибыль составит около $500 000.

Недавно в MQL5 Маркет вы выставили на продажу советник, с которым участвуете в Чемпионате. Не считаете, что поторопились? Возможно, советник покажет очень большую прибыль, и вы захотите сами его использовать. А возможно он проиграет, и тогда мнение трейдеров о ваших разработках будет подпорчено. Что вы думаете об этой двоякой ситуации?

У меня были такие мысли. Но в то время мне просто хотелось представить свой советник Automated Trading Championship 2012 публике. При необходимости советника можно подправить. Я и правда думал о его публикации только после окончания Чемпионата.

Вы уже давно активно присутствуете в MQL5 Market. Как вы думаете, это перспективная площадка?

Я уверен, что MQL5 Market - это идеальное место как для тех, кто покупает советников, так и для тех, кто их продает. На сто процентов я уверен, что это очень перспективное направление.

Если не секрет, сколько приложений вам уже удалось продать? У вас есть какие-то пожелания в развитии данного сервиса?

Нет, это не секрет. На данный момент мне удалось продать 6 советников. Единственное пожелание к MQL5 Market - это пересмотр правила о двух повторных бесплатных установках продукта после покупки. Мне кажется, зачастую люди просто меняют оборудование, и не очень честно заставлять их покупать приложение заново. Я понимаю, что это сделано для защиты Продавцов, и сам пока не могу предложить решения этой проблемы.

Вы пробовали использовать MQL5 Wizard? Какое у вас сложилось о нем впечатление?

Да, я использовал его для участия в Automated Trading Championship 2011. Но из-за недостаточной гибкости настроек управления капиталом и используемых индикаторов я предпочитаю следовать логике разработки на MQL4.

Что бы вы сделали с призом, если бы выиграли Чемпионат?

Большую часть денег я бы отдал своей семье, какую-то часть бы использовал как торговый капитал. Но есть еще одно важное применение этим деньгам - я бы создал небольшой призовой фонд для соревнования торговых роботов, которое я собираюсь провести среди своих студентов. Я думаю, это было бы хорошим стимулом для учеников, чтобы начать изучать Forex и создавать торговых роботов.

Это очень интересно, расскажите подробнее о соревновании.

С одной стороны есть эконофизика (наука, которая применяет методологию физики к анализу экономических данных), с другой стороны - студенты, которые время от времени занимаются компьютерным моделированием. У меня есть идея укрепить их навыки и пустить их в полезное русло, будь то ремесло трейдера или продажа советников. Это как раз соответствует девизу моего университета.

Перед началом все студенты получат определенное количество знаний о Forex роботах, а затем я проведу соревнование в кампусе. Скорее всего, я буду использовать адаптированные правила Automated Trading Championship. Победитель получит денежный приз, покрывающий затраты на разработку, а потом, возможно, и сможет продать своего советника через MQL5 Market.

Хотите что-нибудь посоветовать или пожелать другим участникам Automated Trading Championship 2012?

Мой совет другим участникам - использовать Чемпионат для обучения и тренировки навыков разработки торговых роботов. Если не сумеете победить - не расстраивайтесь, может быть вам просто немного не хватило удачи. Никогда не переставайте стремиться к лучшему.

Спасибо за интервью, Ахмад. Удачи вам на Automated Trading Championship 2012!