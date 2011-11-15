Интервью с Гэ Сэньлинем (ATC 2011)

Интервью на Automated Trading Championship 2011 от 15.11.2011.

Советник Гэ Сэньлиня (yyy999) из Китая появился в первой десятке турнирной таблицы Automated Trading Championship 2011 в конце октября и с тех пор не покидал ее. Не часто участники из Поднебесной добиваются успехов на Чемпионате, ведь торговля на Форексе запрещена в этой стране. После неудачного выступления в прошлом году, Гэ Сэньлинь подготовил новый мультивалютный советник, который не закрывает убыточные позиции и использует наращивание позиции для выхода из минуса. Что ж, посмотрим, сможет ли этот эксперт подняться еще выше с такой рискованной стратегией.

Как давно вы знакомы с Форексом?

Я торгую на Форексе с августа 2007 года. Начинал я с демосчета и так постепенно, шаг за шагом, изучал рынок валют. А с марта 2009 года я торгую на реальном счете. Пробовал и ручную торговлю, но мне она не удается. Поэтому предпочитаю использовать программы для автоматической торговли.

Занимаетесь чем-то помимо торговли на Форексе?

Да, я преподаю информатику в университете. Я хорошо знаком с программированием, и это неплохо помогает при изучении автотрейдинга. А так как автоматическая торговля поддерживается только в платформе MetaTrader компании MetaQuotes, я начал изучать язык программирования MQL и разрабатывать советники для торговли.

Насколько легко вам было учить MQL4, а затем и MQL5? Что можете сказать об этих двух языках?

Я преподаю программирование студентам, кроме того занимаюсь разработкой различных программ, поэтому и самому учить MQL4 и MQL5 было легко. Если сравнивать эти два языка, мне больше нравится MQL5 и его прекрасная функциональность.

Значит, вы торгуете только с использованием советников? Насколько это прибыльно?

С июля 2009 года я торгую на реальном счете с помощью советника. Я использую небольшой реальный счет в основном для тестирования производительности советников, их стабильности и прибыльности. Результаты использования советников разные, иногда хорошие, иногда не очень. Все зависит от того, насколько хорошо стратегия советника подходит пот текущее направление рынка.

Вы занимаетесь разработкой советников на заказ?

Да, помимо разработки советников для собственных целей, я получаю немало заказов от других трейдеров и с удовольствием их выполняю.

Вы участвуете в сервисе "Работа" на MQL5.com? Там тоже немало заказов.

Я пытался поработать на этом сервисе. Но, к сожалению, мне не удалось выполнить ни одного заказа из-за языкового барьера. Поэтому в основном я пишу программы для китайских трейдеров.

Торговля на финансовых рынках очень популярна в Китае. А есть ли какой-то особый китайский путь или стиль в трейдинге?

Действительно, финансовая торговля очень популярна в Китае. Но в основном речь идет о торговле внутренними ценными бумагами. Что касается торговли на рынке Форекс, она не столь популярна, так как рынок валют в Китае все-таки закрыт. Поэтому мне кажется, что на сегодняшний день китайский рынок валют пока в неопределенном состоянии и не нашел какого-то конкретного стиля или соответствующих путей развития.

Вы также торгуете ценными бумагами?

Да.

И что вам нравится больше - ценные бумаги или валюта? Почему? Что из этого прибыльнее?

Конечно, больше нравится Форекс. Рынок Форекс совмещает высокие прибыли и высокие риски, и мне нравится это сочетание. Форекс торгуется в режиме T+0, возможны как короткие, так и длинные сделки, есть большое плечо и много других интересных возможностей, которые не доступны в торговых условиях на рынке ценных бумаг. Ну и наконец, самое важное - я могу торговать на Форексе через платформу MetaTrader, которая, на мой взгляд, очень хорошо подходит для реализации различных торговых стратегий в виде советников. В платформе есть функции для бэк-тестирования на истории котировок, торговля в режиме реального времени, демосчета, различные инструменты для выявления ошибок в торговле, для их исправления и корректировки торговой стратегии.

В прошлом году вы также участвовали в Чемпионате Automated Trading Championship, но не очень успешно. Какие выводы вы сделали после такого выступления? Что реализовали в новом советнике?

Действительно, в прошлом году мой эксперт выступил неудачно. Он был запрограммирован на торговлю пятью валютными парами. Но, видимо, из-за какой-то ошибки в коде или из-за того, что я не учел торговые условия чемпионатского сервера, в итоге мой советник работал только на одной паре в ходе всего соревнования. Это одна из причин такого плохого результата. Также система была построена только на значениях индикаторов - возможно, это еще одна причина.

Поэтому в этом году я решил не использовать тот советник и выбрал совершенно другую стратегию, закодировав ее в совершенно новом советнике для участия в Чемпионате 2011 года.

На первый взгляд мы видим, что торговля похожа на мультивалютный Мартингейл, первый пример которого мы увидели на прошлом Чемпионате у участника Димитара Манова из Болгарии. Это так?

Похоже, что наши советники используют схожие принципы торговли. Но я этого не знал. На самом деле, мой советник в целом основан на принципах, схожих с прошлогодним. Конечно, в нем очень много нового, много исправлений. Сейчас он все-таки торгует несколькими парами, я также увеличил количество параметров тестирования.

На Чемпионат можно отправить только один советник, поэтому в том году я выступал с тем советником. К сожалению, в его коде были ошибки. В этом году я был внимательнее и подготовил советника, который показал намного лучшие результаты на бэк-тестировании.

Что касается Мартингейла, я, к сожалению, не знаю, на каких принципах основана такая система. Моя стратегия закрывает убыточные сделки при приближении к нижней границе коридора, потому что мой эксперт в любой момент времени вычисляет процент текущего убытка на счете.

Эксперт не выставляет Stop Loss и Take Profit. Почему?

Я не использую фиксированный Stop Loss, потому что считаю, что нельзя точно спрогнозировать движение цены заранее. Если ставить фиксированный Stop Loss, можно все испортить, если цена вдруг снова начнет подниматься. В этом недостаток фиксированного Stop Loss.

Также я не использую трейлинг-стоп, потому что он может помешать дальнейшему росту прибыли по позиции, если она вдруг закроется по такому стопу.

Ну и я не использую фиксированного Take Profit, потому что если колебания рынка велики, зафиксированный профит может помешать получению большей прибыли.

Так по какому принципу он закрывает позиции?

Советник закрывает только прибыльные позиции. При убытке он увеличивает объем и ожидает закрытия с плюсом.

Почему советник торгует только на 8 символах из 12-ти? По какому принципу выбирались пары?

Я пробовал советник и с другими парами. На самом деле, он может работать и на всех 12 символах. Но в тестере я не смог подобрать подходящие параметры для других пар. При тестировании каждого символа отдельно с оставшимися 4 парами советник получал меньшую прибыль либо вообще был убыточным. При использовании всех пар одновременно средства расходовались неэффективно и риски были высоки. Поэтому я выбрал именно эти 8 пар для советника.

Советник торгует строго в начале каждого часа. Почему был выбран такой стиль торговли - чтобы не превысить время тестирования при автоматических проверках или еще по какой-то причине?

Да, он совершает сделки в начале часа. Есть несколько причин. Во-первых, советник работает на часовом таймфрейме, его же использует для поиска торговых сигналов. Во-вторых, я хотел уменьшить время работы советника, сократить потребление ресурсов компьютера, потому что торговля на стольких парах одновременно потребляла бы больше ресурсов, если бы советник торговал чаще. Это привело бы к двум последствиям: он не прошел бы автоматические проверки перед стартом Чемпионата из-за не соответствия правилам, а во время Чемпионата такой советник потреблял бы слишком много ресурсов и пропускал бы сигналы, так что эффективность советника была бы намного ниже.

Что показали тесты при автоматических проверках? На какой результат вы рассчитываете в текущем Чемпионате?

Естественно, советник был прибыльным во время тестирования на истории. Что касается Чемпионата, я надеюсь, ему удастся удержаться в первой десятке - в этом случае я буду вполне удовлетворен результатом. Все, конечно, зависит от удачи. Рынок настолько непредсказуем, и размер эквити моего эксперта превзошел мои ожидания. Однако, чтобы победить на ATC, в дополнение к хорошо написанному советнику нужны возможности от самого рынка, то есть нужна удача. Пока мой советник достаточно удачен.

В случае победы на Чемпионате, готовы вы поставить на призовые деньги этого эксперта?

Да. Советник с предыдущего Чемпионата, который немного схож с нынешним, торгует на моем реальном счете. Но у него были меньшие риски. Но если использовать советник с текущего Чемпионата с умеренными рисками, с более традиционным способом открытия позиций, я бы использовал его на реальном счете.

Участники из Китая традиционно наиболее многочисленны по количеству на Чемпионатах ATC. Но еще ни разу не поднимались на верхние ступеньки призеров. С чем это может быть связано?

Причины могут быть разные. Например, торговля на Форексе запрещена в Китае, поэтому не хватает технологий и исследований в области торговли валютами. Ну и в целом автоматический трейдинг только в начале своего развития. Может поэтому участникам из Китая не удается победить на Чемпионате.

Вы следите за Чемпионатом? Что можете сказать о других участниках?

Хочу особо выделить стратегии участников Tim и ias. Особенно мне нравится, как советник ias наращивает позиции, а также используемый в нем метод управления капиталом. Я думаю, именно у этого эксперта есть все шансы остаться на вершине рейтинга Чемпионата. Что касается всех остальных, как я уже говорил раньше, вдобавок к хорошо написанному советнику нужна удача. Поэтому удачи всем участникам.

Также я хотел бы поблагодарить компанию MetaQuotes Software Corp. за поддержку автоматической торговли, за предоставление платформы для изучения торговли и разработки программ. Желаю, чтобы ваша торговая платформа MetaTrader продолжала приносить радость еще большему количеству трейдеров.

Спасибо вам за интервью. Успехов на Чемпионате!