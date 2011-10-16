Интервью с Антонио Морилласом (ATC 2011)

Интервью на Automated Trading Championship 2011 от 16.10.2011.

Испанец Антонио Мориллас (sallirom, кстати - это обратное написание фамилии!) первым с начала Чемпионата увеличил свой стартовый капитал более чем в два раза и тем самым привлек внимание аудитории. Стратегия его советника чрезвычайно рискованная. Мы решили поговорить с Антонио о рисках и удаче, как неотъемлемых атрибутах Automated Trading Championship.

Антонио, расскажите о вашем опыте торговли и программирования советников.

Много лет назад я начал довольно успешно инвестировать в ценные бумаги. На рынке Forex я не торгую на реальных счетах, но я участвовал в чемпионате по полуавтоматической торговле на MQL4, организованном одной брокерской компанией у нас в Испании. В нем каждый советник запускался на компьютере участника, а автор полностью контролировал торговлю и мог при желании вмешаться.

Вообще, я давно интересуюсь трейдингом, это мое хобби. По образованию я программист, преподаю информатику в старших классах средней школы у нас в пригороде Барселоны.

О существовании систем автоматической торговли я знал давно, но про Automated Trading Championship услышал только в прошлом году. К сожалению, я не успел на него попасть, но начал работу над своим советником, готовясь к следующему Чемпионату. MQL5 имеет такой же синтаксис, что и C++, а этот язык мне хорошо знаком. Главная трудность заключалась именно в правильном применении торговых функций.

Вы хотели бы заняться трейдингом профессионально?

Пожалуй, нет. Управлять чужими капиталами - огромная ответственность и это тяжело в эмоциональном плане.

Что вы предпочитаете больше: ручную или автоматическую торговлю? Что вы думаете о психологии трейдинга?

Я уверен, что торговля вручную и с помощью роботов должны применяться в различных контекстах. Автоматическая торговля лучше всего подходит для волатильных рынков, которые сильно подвержены влиянию новостей. Безусловно, психология очень важна в трейдинге. Самое трудное и в автотрейдинге, и в ручной торговле - это, конечно же, выбор правильной стратегии. К примеру, вы можете найти стратегию, которая будет работать в течение короткого периода времени, однако будет провальной в долгосрочной перспективе.

Лично я руководствуюсь философией Стэна Вайнштейна из его книги Secrets For Profiting in Bull and Bear Markets. Там не говорится непосредственно о рынке Forex, однако я использую описываемые принципы для разработки своих торговых стратегий, в том числе и для Automated Trading Championship 2011.

Что было труднее: выработать стратегию или запрограммировать ее? Какой язык вам нравится больше: MQL4 или MQL5?

Труднее всего конечно было со стратегией. Написать код не так уж и трудно, например с помощью того же Мастера MQL5. Язык MQL5 мне в этом плане нравится гораздо больше. С его помощью можно легко создать мультивалютного эксперта или эксперта, заключающего в себе несколько стратегий. Сам я Мастер MQL5 не использую, т.к. предпочитаю иметь максимальный контроль над программой. Однако этот инструмент будет очень полезен для создания тестовых советников, в особенности для трейдеров, не знакомых с программированием.

Ваш советник в первый же день Чемпионата удвоил депозит, закрыв ордер с максимально допустимым объемом в 15 лотов (причем закрытие произошло по Stop Loss приказу). А затем последовала череда неудачных сделок, отбросив советник далеко от первых мест. Что вы можете сказать по поводу своей рискованной стратегии?

Мой советник торгует по долгосрочному тренду с большим значением Trailing Stop. Многие советники работают по аналогичной схеме. Чтобы обеспечить себе преимущество, я решил действовать нестандартно. Пока растет прибыль и есть сигнал для совершения покупки или продажи, мой советник увеличивает объем позиции до максимально допустимого значения.

Советник использует практически все доступные средства для поддержания позиции. Объем увеличивается пока свободной маржи не останется 30% от баланса. Из-за высоких рисков советник держит под контролем уровень Margin Call, закрывая позиции до его наступления.

Чтобы фиксировать прибыль (если повезет, конечно) у советника есть верхняя планка по размеру свободной маржи. Когда она достигается, фиксируется прибыль и все начинается сначала с $10 000. Не скрою, мой советник очень оптимистичен.

На чем основана ваша стратегия? Почему вы используете доливки?

Для определения тренда я использую собственный индикатор на основе скользящей средней. В зависимости от угла наклона линии индикатор выдает 3 возможных сигнала: покупать, продавать или выжидать более подходящего момента для открытия позиций. Пытаясь бороться с ложными сигналами, я позволяю прибыли расти, если направление открытия позиции угадано верно.

Некоторые советники торгуют малым объемом, чтобы оставаться на плаву долгое время, другие используют более агрессивные стратегии. Я считаю, что для победы нужна не только стратегия, но и удача. Из множества вариантов своих экспертов я выбрал тот, который полагается именно на удачу. Мой советник непредсказуем, при счастливом стечении обстоятельств он может достигнуть очень высоких результатов.

Ведь если речь идет о победе - тут либо пан, либо пропал! Не важно, каким быть - 4м или 395м, главное попасть в тройку финалистов.

Какие результаты вы получили в Тестере Стратегий на 8 месяцах текущего года? Сколько параметров в советнике и проводилась ли оптимизация?

В конечном итоге я получил 135 000 долларов прибыли. На графике баланса/эквити было много взлетов и падений. Я использовал 4 общих параметра и по 6 параметров для каждого символа. После оптимизации я оставил 4 параметра на каждый символ, а остальные параметры сделал фиксированными.

Как и следовало ожидать, результаты тестирования на истории и реальная торговля сильно отличаются. Если бы у меня была возможность, я бы многое поменял в текущем варианте своего советника.

Почему вы выбрали EURUSD? Почему большинство трейдеров выбирают этот инструмент?

EURUSD обычно имеет более плавные трендовые линии, чем другие валютные пары. Мне кажется, это основная причина, по которой большинство выбирает этот символ. Мой Mercurius - это мультивалютный советник, торгующий на EURUSD, EURAUD, EURGBP и EURCHF. Он не начинает работать сразу по всем парам, а ждет накопления достаточного количества средств на паре EURUSD для открытия позиций на других инструментах.

Здесь как всегда возникает трудность выбора правильной стратегии для каждой пары. Еще одна сложность заключалась в том, чтобы уложиться в отведенное для автоматического тестирования время при подготовке эксперта к Чемпионату.

Интересно, что все валютные пары в вашем советнике основаны на евро. С чем это связано?

На EUR парах можно тратить больше долларов. Существует ограничение по количеству лотов. Советник оптимизирован на торговые условия прошлого лета, когда часто менялся тренд.

Каковы перспективы вашего советника? Воспрянет ли он снова?

Сейчас у советника практически нет шансов, но пока он еще не сдался. Я думаю, ему трудно будет вернуться в лидеры гонки, хотя вероятность такая есть. В подобных соревнованиях можно всего за несколько дней выбиться из аутсайдеров в лидеры, и наоборот.

Что за странные сообщения пишет ваш советник в логе? Они как-то помогают вам разобраться, что происходит?

Конечно. Например, "**** No se puede abrir posición - 4756.00000000" говорит о том, что не удалось открыть позицию. Как известно, достаточность средств для открытия позиции проверяется с помощью функции OrderCheck. Учитывая тот факт, что мой советник используется практически все средства для поддержания позиций, проверка может пройти успешно, а потом внезапно не окажется средств.

Что вы думаете о новых сервисах MQL5.com: Работа, Маркет, а также сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network?

Сервис Работа показался мне очень интересным. Он существенно развился с момента своего запуска. Что касается тестирования - пока я использую локальные агенты на 4-х процессорных ядрах. Но я уверен, что MQL5 Cloud Network станет огромным подспорьем при оптимизации торговых роботов.

Что больше всего помогло вам при изучении MQL5: Документация, Статьи, Code Base или Форум?

Все эти средства хороши. Документация по языку очень подробная и всесторонняя, и чаще всего я я пользуюсь именно ею. Если же справка не может разрешить некоторые сомнения, то всегда доступен Форум или Статьи.

У вас есть какие-нибудь пожелания разработчикам платформы MetaTrader 5 и языка MQL5?

По моему мнению, была проделана огромная работа, в результате которой эксертописатели получили отличную среду разработки и тестирования. В качестве пожелания, было бы неплохо добавить в компилятор предупреждения или ошибки при использовании устаревших (deprecated) методов, например метода Type класса CPositionInfo.

Почему вы назвали советника Mercurius?

Я изначально хотел дать ему имя мифологического персонажа. Среди всех вариантов мне попался Меркурий, древнеримский бог-покровитель торговли, и мне это понравилось.

Что ж, надеемся, что ваш Меркурий воспарит снова. Что вы можете сами пожелать другим участникам Чемпионата?

Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить компанию MetaQuotes Software Corp. за огранизацию Automated Trading Championship на разумных и честных условиях. Я думаю, что буду участвовать в будущих Чемпионатах. Всем участникам хочу пожелать удачной торговли, и я надеюсь что решения г-жи Меркель и г-на Саркози по стабилизации евро благотворно отразятся на результатах советников.

Благодарим за интервью. Удачной торговли!