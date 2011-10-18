Лига Чемпионов ATC: Интервью с Романом Заможным (ATC 2011)

Интервью на Automated Trading Championship 2011 от 18.10.2011.

Это первое интервью в рамках проекта "Лига Чемпионов ATC". Роман Заможный (Rich) из Украины стал первым победителем в истории Чемпионатов по автоматическому трейдингу Automated Trading Championship в 2006 году. Кроме того, он является постоянным участником наших Чемпионатов, не пропустив ни одного соревнования. В этом интервью мы вспомнили с Романом его победу и попытались выяснить, что же нужно для успешного участия.

Роман, какой опыт дает участие в Чемпионате и какие бонусы дала победа в Automated Trading Championship 2006?

Начнем с бонусов - о них проще говорить. Во-первых, это уверенность в платформе, в возможности создать надежный код, который не стыдно и не страшно использовать самому и, при случае, продавать. Во-вторых, это новые знакомства. На сайте Чемпионата и на форуме немало интересных людей с еще большим количеством интересных идей. Во время Чемпионата из комментариев можно выудить много ценных идей для дальнейшего использования. Также победа дает уверенность в себе, в том, что опираясь на первые два бонуса, реализовать в автотрейдинге можно практически всё. Об опыте судить сложнее. К моменту участия в ATC 2006 у меня уже был многолетний опыт программирования, в сложных проектах в том числе, потому для меня лично всё было в одной поре. Для других участников Чемпионат должен был дать другой опыт.



После получения приза вы продолжили зарабатывать трейдинге? Насколько Форекс оправдывает ваши финансовые ожидания?

Трейдинг остался моим приработком. До того, как начать заниматься трейдингом, я прикинул в виде коротенького расчета кэш-флоу его потенциал, и пока фактические результаты не сильно отличаются от расчетных. Скучно, но денежки счет любят, особенно до, а не после начала работы.



По вашему мнению, торговля в современных нестабильных финансовых условиях также может быть прибыльной? Насколько это рискованно?

Инвестирование в условиях финансового кризиса становится рискованнее, а торговля - в одной поре. Торговля и кризис - они в разных реальностях. И уж совершенно точно мои торговые результаты ну уж никоим образом не зависят и не влияют на мировое финансовое положение. Мы, торговцы - спекулянты, дешево купил - дорого продал, и никакого кризиса (если угадал).



Вы давно познакомились с трейдингом и до сих пор торгуете. А многие так и не могут подружиться с Форексом. В чем их проблемы?

Образно говоря, начинающие много суетятся. Найдя потенциально прибыльную стратегию, они не начинают её торговать и параллельно искать далее, а поторговав немного, бросают и ищут дальше. Торговля - будничная РАБОТА. Я торгую по своей стратегии почти три года и в ближайшее время изменять систему не собираюсь, хотя перебираю параллельно с торговлей другие варианты систем. Поэтому для того чтобы стать успешным на рынке, нужно терпение.

Каким вы видите дальнейшее развитие трейдинга?

По-моему, ничего не изменится. Эмоции, как были, так и останутся... Самые эмоциональные и самые умные попробуют все торговые правила перевести в код, избавиться от эмоций. Кому-то нравится сам процесс, драйв - они ничего менять не станут. А кто-то шел мимо, зашел на минуту - и дальше, заниматься чем-нибудь еще.

Давайте вернемся к Чемпионату. В этом году вы представили нам совершенно нового советника или использовали какие-либо наработки с предыдущих соревнований?

Логика нынешнего советника совершенно отличается от всех предыдущих. Сейчас я готовлю статью о своем эксперте, в которой открою исходные коды. Надеюсь, что к следующему Чемпионату созреет еще что-нибудь радикально отличное от всего предшествующего.

Вы участвовали во всех наших Чемпионатах. С таким опытом легче готовиться к соревнованию? Можете рассказать нам, как вы готовитесь и когда начинаете подготовку?

Уже сейчас я обдумываю алгоритм советника для Чемпионата 2012 года, советник для этого соревнования созрел в голове в октябре 2010. В подготовке самое сложное - алгоритм, идея. Сама реализация занимает неделю, максимум две. Месяц передышки - и проверка (мысленная) на недостатки алгоритма, типа стресс-теста. Если что-нибудь не понравилось, передумалось, появились мысли по усовершенствованию - опять неделька программирования. И так до сентября.

Вам так же легко было запрограммировать стратегию и в прошлом году, когда мы перешли на новый язык MQL5?

Да, так было и в прошлом году. "Пятерочка" изначально хорошо документирована. Как я уже говорил, реализация - это легко, самое тяжелое - идея, алгоритм: язык это инструмент, просто язык, было бы что сказать. А изменения в языке заметно облегчили программирование во многих местах. Можно сказать, что MQL5 стал продуманнее, приятнее в пользовании.

Многие боятся переходить на MQL5, предполагая, что язык гораздо сложнее. Что вы им можете сказать - это действительно так?

Возможно, многие, просматривая примеры кода, видят реализацию индикаторов и советников только в ООП модели и непроизвольно предполагают, что язык позволяет писать только в этой парадигме кодинга. Это не так. Пишите, как привыкли, как вам удобнее, понятнее для вас. Сам язык, по моему, стал даже проще, поддерживает как процедурную, так и ООП парадигмы. Добавились новые разделы функций, так, если вы их не использовали за неимением в четверке, так никто не заставляет использовать их в пятерке.

Для поддержки развития нового языка мы запускаем различные сервисы - "Работа", "Маркет", "Сигналы", MQL5 Cloud Network. Вы участвуете в них?

Сам я в этих сервисах не участвую, причина банальна - нехватка времени. Сервисы "Работа" и "Маркет" - однозначно, в десяточку. Серьезному проекту - цивилизованный вторичный рынок. MQL5 Cloud Network - наверное, полезная вещь, но у меня Linux, он, к сожалению, не работает с облаком.

Что же нужно для того, чтобы победить на Чемпионате? С какими чувствами вы подошли к новому соревнованию?

Нужна удача. Чемпионаты - серия независимых испытаний с точки зрения теории вероятности. Опыт прошлого не предопределяет будущего. Не буду говорить, что для меня главное не победа, а участие. В любом соревновании главное - победа. Но и делать ставки на тотализаторе на свою победу не пойду.

Вы следите за другими советниками, участвующими в Automated Trading Championship 2011?

Скорее, я слежу за комментариями Чемпионата - всё интересное будет там. Возможно, удастся найти новые свежие идеи. А всем участникам хочу пожелать попутного тренда.